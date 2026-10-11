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Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Rapor pemain Manchester City kontra Liverpool: Erling Haaland, Jeremy Doku, dan Rayan Cherki bersinar dalam penampilan dominan di Anfield

Manchester City
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Liverpool
Liverpool vs Manchester City
Premier League

Manchester City tampil mematikan pada babak kedua untuk meraih kemenangan 3-0 di Anfield, dengan memanfaatkan kartu merah yang diterima Ryan Gravenberch. Erling Haaland, Jeremy Doku, dan Rayan Cherki masing-masing mencetak gol dalam rentetan serangan tanpa ampun selama 13 menit.

Manchester City menunjukkan mengapa mereka menjadi tolok ukur dalam disiplin taktik dan efektivitas tanpa kompromi dengan meraih kemenangan telak 3-0 atas Liverpool di Anfield. Babak pertama berlangsung hati-hati, dengan kedua tim sama-sama menjaga struktur permainan. Pasukan Enzo Maresca menguasai bola hingga 65%, tetapi kesulitan menembus pertahanan Liverpool yang bermain lebih dalam.

Jalannya pertandingan berubah sepenuhnya pada menit ke-62 ketika Ryan Gravenberch menerima kartu kuning kedua. Tuan rumah pun harus bermain dengan sepuluh orang dan menjadi lebih rentan secara taktik di area tengah.

City tak membuang waktu untuk memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Erling Haaland memecah kebuntuan pada menit ke-65, disusul gol pemain pengganti Jeremy Doku hanya tiga menit kemudian. Rayan Cherki melengkapi penampilan dominan City dengan gol pada menit ke-78.

Kemampuan tim tamu beralih dari membangun serangan dengan sabar ke permainan transisi berintensitas tinggi begitu ruang terbuka menjadi pembeda. Mereka menjaga gawang tetap tak kebobolan meski Liverpool melepaskan 13 tembakan sepanjang pertandingan.

  • Kiper & Pertahanan

    Gianluigi Donnarumma - 8/10

    Penjaga gawang asal Italia ini menjalani laga yang sangat sibuk. Ia harus melakukan enam penyelamatan untuk menjaga gawangnya tetap tidak kebobolan. Meski Manchester City mendominasi penguasaan bola, Donnarumma tetap waspada menghadapi total 13 tembakan Liverpool dan menunjukkan penempatan posisi yang sangat baik untuk menggagalkan upaya Barcola dan Koumas.

    Marc Guehi - 7/10

    Guehi tampil tenang di sisi kanan duet bek tengah. Ia turut berkontribusi dalam 12 sapuan Manchester City dan berperan penting dalam menghentikan serangan balik Liverpool sebelum mencapai kotak penalti.

    Ruben Dias - 8/10

    Sang kapten memimpin lewat penampilannya, mengatur garis pertahanan tinggi yang kerap menghadang Liverpool saat beralih ke fase menyerang. Dias berperan penting dalam pertahanan dan membantu membatasi Liverpool hingga hanya mencatatkan enam tembakan tepat sasaran. Kepemimpinannya memastikan tim tetap fokus sepanjang babak pertama yang berakhir tanpa gol.

    Matheus Nunes - 7/10

    Menempati peran bertahan yang lebih dalam dalam sistem ini, Nunes memanfaatkan kemampuannya membawa bola untuk membantu tim beralih dari bertahan ke menyerang secara efektif. Ia menjadi bagian dari tim yang melakukan 14 pelanggaran, yang kerap dilakukan secara taktis untuk menghentikan Liverpool melancarkan serangan cepat.

    Nico O'Reilly - 6/10

    Pemain muda ini tampil stabil sebelum diganti pada menit ke-66. Ia membantu menjaga struktur pertahanan dalam formasi 4-1-4-1 dan bermain dengan umpan-umpan sederhana, turut berkontribusi pada total 551 umpan yang berhasil dilakukan Manchester City.

  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Lini tengah

    Rayan Cherki - 8/10

    Cherki terus menjadi sumber kreativitas dan melengkapi penampilannya dengan mencetak gol ketiga pada menit ke-78 berkat umpan Josko Gvardiol. Kemampuannya menemukan ruang di antara lini semakin efektif setelah Liverpool bermain dengan sepuluh orang.

    Enzo Fernandez - 7/10

    Sebagai pengatur ritme di lini tengah City, Fernandez berperan penting dalam penguasaan bola timnya yang mencapai 65%. Visinya memungkinkan City mengalihkan arah serangan dengan cepat, meregangkan pertahanan Liverpool dan akhirnya membuat mereka kelelahan sebelum gol-gol mulai berdatangan.

    Elliot Anderson - 7/10

    Anderson tampil penuh energi dan memberikan assist krusial untuk gol Jeremy Doku pada menit ke-68. Pergerakan vertikalnya pada babak kedua membantu City memanfaatkan ruang yang ditinggalkan Gravenberch setelah diusir keluar lapangan.


  • Serangan

    Iliman Ndiaye - 6/10

    Ndiaye bekerja keras saat menekan lawan, tetapi kontribusinya di sepertiga akhir belum membuahkan hasil sebelum ia digantikan Jeremy Doku pada awal babak kedua. Ia turut berperan dalam dominasi City di sepertiga tengah lapangan selama 45 menit pertama.

    Antoine Semenyo - 7/10

    Semenyo memberikan kekuatan fisik di sisi sayap, memenangkan sejumlah duel dan membantu City mendapatkan enam sepak pojok. Meski tidak mencetak gol, pergerakannya yang terus-menerus membuat para bek sayap Liverpool keluar dari posisi mereka.

    Erling Haaland - 9/10

    Pemain yang benar-benar tampil di laga besar. Haaland tetap sabar sepanjang babak pertama yang sepi peluang sebelum penyelesaian akhirnya yang tajam membawa City unggul pada menit ke-65. Keberadaannya menyibukkan kedua bek tengah Liverpool dan menciptakan celah yang akhirnya dimanfaatkan rekan-rekan setimnya.


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  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Pemain Cadangan & Pelatih

    Jeremy Doku - 8/10

    Masuk pada menit ke-56, Doku menjadi pembeda. Kecepatannya membuat lini belakang Liverpool kewalahan, dan ia mencetak gol kedua yang krusial pada menit ke-68 untuk praktis mengakhiri perlawanan lawan.

    Josko Gvardiol - 7/10

    Masuk pada menit ke-66 dan langsung memberi dampak dengan menyumbang assist untuk gol Cherki. Naluri menyerangnya dari posisi bertahan menambah dimensi baru pada serangan City.

    Allan - N/A

    Baru dimasukkan pada menit ke-80 untuk membantu mengamankan hasil pertandingan.

    Ayyoub Bouaddi - N/A

    Masuk untuk sepuluh menit terakhir saat City menjaga keunggulan.

    Enzo Maresca - 9/10

    Maresca mengungguli Iraola dalam adu taktik. Keputusannya memasukkan Doku sesaat sebelum kartu merah terbukti jitu, dan pendekatan sabar timnya akhirnya meruntuhkan perlawanan Liverpool. Skor 0-3 menjadi bukti keunggulannya dalam mengelola pertandingan.

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