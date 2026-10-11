Manchester City menunjukkan mengapa mereka menjadi tolok ukur dalam disiplin taktik dan efektivitas tanpa kompromi dengan meraih kemenangan telak 3-0 atas Liverpool di Anfield. Babak pertama berlangsung hati-hati, dengan kedua tim sama-sama menjaga struktur permainan. Pasukan Enzo Maresca menguasai bola hingga 65%, tetapi kesulitan menembus pertahanan Liverpool yang bermain lebih dalam.

Jalannya pertandingan berubah sepenuhnya pada menit ke-62 ketika Ryan Gravenberch menerima kartu kuning kedua. Tuan rumah pun harus bermain dengan sepuluh orang dan menjadi lebih rentan secara taktik di area tengah.

City tak membuang waktu untuk memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Erling Haaland memecah kebuntuan pada menit ke-65, disusul gol pemain pengganti Jeremy Doku hanya tiga menit kemudian. Rayan Cherki melengkapi penampilan dominan City dengan gol pada menit ke-78.

Kemampuan tim tamu beralih dari membangun serangan dengan sabar ke permainan transisi berintensitas tinggi begitu ruang terbuka menjadi pembeda. Mereka menjaga gawang tetap tak kebobolan meski Liverpool melepaskan 13 tembakan sepanjang pertandingan.