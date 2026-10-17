Meski menguasai 60% penguasaan bola, tim asuhan Andoni Iraola tertinggal akibat sundulan Keane Lewis-Potter sebelum jeda. Namun, jalannya pertandingan berubah drastis ketika Brentford harus bermain dengan sepuluh pemain setelah Yehor Yarmoliuk mendapat kartu merah karena tindakan kekerasan pada masa tambahan waktu babak pertama. Gol Victor Munoz dan Alexander Isak pada babak kedua membuat tim tamu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain mereka. Tuan rumah kemudian harus bermain dengan sembilan pemain setelah Vitaly Janelt menerima kartu kuning kedua pada masa tambahan waktu. Berikut rapor para pemain:
Rapor pemain Liverpool vs Brentford: Wirtz mengatur permainan, Isak mencetak gol dalam pembalikan keadaan yang kacau di Gtech
- Getty Images Sport
Kiper dan lini pertahanan
Alisson Becker - 7/10
Becker menjalani laga yang relatif tenang dan hanya melakukan satu penyelamatan karena lawan cuma mencatatkan dua tembakan tepat sasaran. Kiper Brasil itu tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah gol pembuka, tetapi distribusi bolanya dari belakang tetap sangat baik.
Virgil van Dijk - 8/10
Sang kapten tampil begitu tenang. Van Dijk mengatur garis pertahanan dengan piawai dan mendominasi duel udara di lini belakang, membantu timnya memenangi total 17 duel udara. Hal itu memastikan tuan rumah tidak bisa memanfaatkan serangan balik setelah bermain dengan sepuluh orang.
Ronald Araujo - 6/10
Babak pertama berjalan sulit bagi Araujo, yang sedikit kesulitan menghadapi pergerakan para penyerang lawan. Bek itu diganti saat turun minum sebagai bagian dari perubahan taktik untuk meningkatkan daya serang.
Jeremy Jacquet - 7,5/10
Jacquet menunjukkan potensi besar sekaligus menjadi sosok yang paling dibenci Brentford. Permainan fisiknya membuat Yarmoliuk frustrasi hingga menanduknya sebelum turun minum, tindakan yang berujung kartu merah. Ia kemudian memancing protes Janelt yang berbuah kartu kuning. Meski juga menerima kartu kuning, kemampuannya mengganggu permainan lawan dan kecepatannya saat mengejar bola sangat penting.
Milos Kerkez - 7/10
Kerkez memberikan kelebaran yang penting di sisi kiri, bergerak jauh ke depan untuk menahan bek sayap lawan agar tidak maju. Energi bek sayap itu krusial untuk menjaga intensitas tekanan tinggi.
- Getty Images Sport
Lini tengah
Dominik Szoboszlai - 6,5/10
Szoboszlai menjalankan tugasnya di lini tengah, tetapi sayangnya memperparah cedera yang sudah dialaminya. Pemain asal Hongaria itu terpaksa ditarik keluar lebih awal pada menit ke-32.
Alexis Mac Allister - 8,5/10
Mac Allister menjadi pengatur utama permainan di lini tengah, dengan cemerlang mengendalikan tempo saat menghadapi pertahanan lawan yang bertahan dalam. Pemain asal Argentina itu menerima kartu kuning pada menit ke-53, tetapi tetap mengendalikan permainan tanpa kesulitan.
Florian Wirtz - 8,5/10
Wirtz menjadi pusat kreativitas tim dan terus menemukan ruang. Kecerdasan pemain asal Jerman itu membuahkan assist akurat untuk gol penyama kedudukan.
- Getty Images Sport
Serangan
Bradley Barcola - 8/10
Barcola terus-menerus mengancam dengan memanfaatkan kecepatannya untuk meregangkan lini pertahanan yang kekurangan pemain. Meski menerima kartu kuning pada menit ke-31, pemain sayap itu memberikan assist cerdik lewat sundulan untuk gol kemenangan.
Victor Munoz - 8/10
Munoz tampil menentukan saat paling dibutuhkan, mencetak gol penyama kedudukan yang krusial pada menit ke-62 lewat penyelesaian kaki kiri yang luar biasa. Pergerakan cerdik pemain asal Spanyol itu mengubah jalannya pertandingan sepenuhnya.
Alexander Isak - 8/10
Isak memimpin lini serang dengan kecerdasan luar biasa. Gol kemenangan sang striker pada menit ke-70 menunjukkan kepiawaiannya dalam mencari posisi, sekaligus kembali membuktikan rekor golnya yang mengesankan saat menghadapi lawan ini.
- AFP
Pemain cadangan dan pelatih
Trey Nyoni - 6,5/10
Masuk pada menit ke-32 menggantikan Szoboszlai yang cedera, Nyoni menunjukkan kematangan yang mengesankan saat menguasai bola.
Jeremie Frimpong - N/A
Frimpong masuk saat jeda untuk menambah lebar serangan, tetapi sayangnya harus ditarik keluar karena cedera hanya enam menit kemudian.
Rio Ngumoha - 7,5/10
Menggantikan Frimpong pada menit ke-52, Ngumoha langsung merepotkan lawan. Aksi menggiring bolanya yang lugas dan eksplosif dalam serangan balik menjelang akhir masa tambahan waktu memaksa Vitaly Janelt melakukan pelanggaran yang disengaja. Kapten Brentford itu pun menerima kartu kuning kedua dan diusir dari lapangan.
Joseph Gomez - N/A
Gomez masuk pada menit ke-79 untuk membantu mengamankan lini belakang.
Lewis Koumas - N/A
Koumas masuk pada menit ke-79 bersama Gomez untuk menambah tenaga segar dalam menekan lawan.
Andoni Iraola - 8,5/10
Iraola layak mendapat pujian besar atas caranya mengelola pertandingan. Sang manajer secara efektif menata ulang tim setelah kartu merah dan, meski menghadapi cedera yang tak terduga, perubahan taktik agresifnya berperan langsung dalam kebangkitan tim.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami