Rapor pemain Liverpool vs Brentford: Wirtz mengatur permainan, Isak mencetak gol dalam pembalikan keadaan yang kacau di Gtech

Alisson Becker - 7/10

Becker menjalani laga yang relatif tenang dan hanya melakukan satu penyelamatan karena lawan cuma mencatatkan dua tembakan tepat sasaran. Kiper Brasil itu tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah gol pembuka, tetapi distribusi bolanya dari belakang tetap sangat baik.

Virgil van Dijk - 8/10

Sang kapten tampil begitu tenang. Van Dijk mengatur garis pertahanan dengan piawai dan mendominasi duel udara di lini belakang, membantu timnya memenangi total 17 duel udara. Hal itu memastikan tuan rumah tidak bisa memanfaatkan serangan balik setelah bermain dengan sepuluh orang.

Ronald Araujo - 6/10

Babak pertama berjalan sulit bagi Araujo, yang sedikit kesulitan menghadapi pergerakan para penyerang lawan. Bek itu diganti saat turun minum sebagai bagian dari perubahan taktik untuk meningkatkan daya serang.

Jeremy Jacquet - 7,5/10

Jacquet menunjukkan potensi besar sekaligus menjadi sosok yang paling dibenci Brentford. Permainan fisiknya membuat Yarmoliuk frustrasi hingga menanduknya sebelum turun minum, tindakan yang berujung kartu merah. Ia kemudian memancing protes Janelt yang berbuah kartu kuning. Meski juga menerima kartu kuning, kemampuannya mengganggu permainan lawan dan kecepatannya saat mengejar bola sangat penting.

Milos Kerkez - 7/10

Kerkez memberikan kelebaran yang penting di sisi kiri, bergerak jauh ke depan untuk menahan bek sayap lawan agar tidak maju. Energi bek sayap itu krusial untuk menjaga intensitas tekanan tinggi.