Gol, permainan menghibur, dan hanya satu tim yang benar-benar tampil di lapangan, padahal mereka bermain tandang di markas lawan. Badai Como asuhan Fabregas menerjang Lens. Berikut rapor pertandingan.
Rapor pemain Lens vs Como versi CM: Nico Paz tampil memukau, Douvikas seperti Del Piero. Papaccioli cetak gol pada debutnya
LENS
Risser 6: Tak bisa berbuat apa-apa terhadap 8 dari 9 gol yang bersarang di gawangnya, tetapi tetap menjadi pemain terbaik di timnya. Ia juga melakukan kesalahan saat gol Liberali yang membuat skor menjadi 7-0, ketika bola mengejutkannya di tiang dekat.
Antonio 5: Tampil lebih baik daripada rekan-rekannya dalam 45 menit pertama, tetapi kemudian ikut kehilangan arah bersama mereka pada babak kedua yang mengerikan.
Baidoo 4: Douvikas tak pernah memberinya titik acuan, dan ia kerap kebingungan. Ia memimpin lini pertahanan yang terus ditembus dari kanan, tetapi terutama dari kiri.
Udol 4: Kadang ia harus maju menghadapi Nico Paz, kadang mengikuti pergerakan Douvikas, dan dalam prosesnya lupa mengawal pergerakan Da Cunha yang menusuk ke dalam. Sepanjang laga ia tak mampu membaca situasi, dan Como praktis selalu bisa menembus pertahanan dari sisinya.
Aguilar 4,5: Golnya yang indah lewat tendangan voli memberinya tambahan satu poin, tetapi secara keseluruhan ia termasuk salah satu pemain terburuk di timnya. Pertahanan di sisinya terus goyah tanpa pernah memberikan perlawanan berarti.
Cuisance 5: Selalu salah posisi dan terlambat bereaksi. Ia terus-menerus dilewati lawan, sampai-sampai satu-satunya upaya merebut bola yang layak disebut demikian, yang membuatnya mendapat kartu kuning, baru terjadi saat skor 8-1.
Haidara 5: Banyak berlari, tetapi nyaris selalu sia-sia dan tak pernah mampu membendung umpan-umpan vertikal Como.
(sejak menit ke-70 Bulatovic 5,5: beruntung masuk ketika Como menurunkan tempo)
Skoras 5: Diganti saat jeda. Ia hanya melakukan satu kesalahan kecil, yakni lupa mengikuti pergerakan Valle saat skor menjadi 2-0.
(sejak menit ke-46 Saud 5 seperti rekan yang digantikannya, sisi pertahanannya secara keseluruhan tidak terlalu sering ditembus Como, sehingga ia tidak terlalu merasakan dampak dari penampilan Nico Paz dan kawan-kawan)
Thauvin 6: Pemain paling berinisiatif di timnya. Ia berusaha mencari peluang mencetak gol, bergerak di seluruh lini depan, dan nyaris mendapatkan penalti.
(sejak menit ke-70 Kadile 5,5: beruntung masuk ketika Como menurunkan tempo)
Ivanovic 5: Momen paling menonjol dalam laganya juga benturan kepala dengan Kempf, ketika ia menyundul dan menerima sundulan darinya. Namun, ia tampak linglung dan keluar saat jeda.
(sejak menit ke-46 Mesloub 5: seperti rekan-rekannya di lini depan, ia nyaris tak mendapat bola yang bisa dimainkan dan hampir tak melakukan apa-apa untuk mencarinya).
Hazard 5: Ia seharusnya menjadi pemain dengan talenta dan kualitas terbaik setelah Thauvin, tetapi tak pernah ada bola yang bisa dimainkan dari kakinya.
Pelatih Cahuzac 3: Fabregas membuatnya benar-benar kewalahan dan ia tak menemukan solusi apa pun. Hasil akhirnya bukan hanya pantas, bahkan selisih golnya lebih kecil daripada yang tergambar dari permainan di lapangan.
Como
Butez 6: Sigap menghadapi sedikit tembakan Lens, piawai menggunakan kaki untuk mencari para penyerang asuhan Fabregas lewat umpan panjang, tetapi tak berdaya menghadapi gol voli Aguilar.
Couto 6,5: Ironisnya, ia lebih banyak menjadi pengamat yang waspada dalam laga ini. Lens tak pernah banyak menyerang dari sisinya, sementara ia sebenarnya punya lebih banyak ruang untuk bergerak daripada yang dimanfaatkannya. Begitu ada kesempatan, ia mengirim bola ke depan, tetapi tak pernah melebar dan justru masuk ke area gerak Nico Paz.
Ramon 7: Douvikas merebut gol pembuka di depan gawang darinya, tetapi sekali lagi ia menunjukkan dominasinya di kedua kotak penalti. Kemampuan umpannya pun terlihat saat umpan panjangnya membuka jalan bagi Liberali untuk mencetak gol 7-1.
Kempf 7: Sorotan yang kurang menyenangkan dari penampilannya semula tampak akan berupa benturan kepala dengan Ivanovic. Selain itu, ia tak membuat kesalahan saat menjaga lawan. Ia juga menanduk bola di kotak penalti lawan dan mencetak gol indah sambil memutar tubuh untuk membawa timnya unggul 5-0 saat itu.
(sejak menit ke-72 Smolcic 6: masuk, lalu Como menurunkan tempo dan mengendalikan pertandingan)
Valle 7: Bagus saat bertahan, ia tampil gemilang dalam proses gol 2-0: memulai serangan dari lini belakang, lalu menuntaskannya dengan assist untuk Douvikas yang tinggal menyambar bola ke gawang.
Milla 7: Mengatur tempo, akselerasi, dan aliran bola dari sebuah orkestra yang tak membuat kesalahan, tanpa banyak menarik perhatian. Sederhana dan efektif.
(sejak menit ke-58 Ricci 6,5: seperti rekan-rekannya, ia menjalankan tugas tanpa kesalahan dan tanpa banyak menarik perhatian)
Perrone 7: Sundulannya mengawali terciptanya gol 1-0 yang memecah kebuntuan dan membuat Lens kehilangan arah. Ia juga terlibat dalam setiap serangan berbahaya Como tanpa banyak menarik perhatian, serta menambah kekuatan fisik dalam duel-duel di lini tengah.
Da Cunha 7,5: Seperti biasa, ia menunjukkan karakter, kualitas, dan keberanian saat menguasai bola. Tetap tenang saat bertahan dan kembali mendapat kepuasan mencetak gol lewat gol 4-0.
(sejak menit ke-58 Liberali 8: ia pun mencetak satu gol dan menyumbang dua assist untuk membuka peluang bagi Baturina dan Papaccioli di antara lini pertahanan lawan. Bakatnya kian berkembang)
Nico Paz 8,5: Penampilan luar biasa dari pemain Argentina ini. Lewat ciri khasnya, gerak tipu badan yang disusul dribel, ia seorang diri membuat separuh lini belakang Lens kewalahan. Umpan silangnya mengawali gol 1-0, dan ia mencatatkan dua assist serta satu gol. Fenomenal.
(sejak menit ke-58 Baturina 7: Menggantikan pemain terbaik di lapangan, ia tak mau kalah dan juga berhasil menaklukkan Risser untuk mengubah skor menjadi 8-1)
Caqueret 6,5: Paling tidak eksplosif dan paling sedikit terlibat dalam serangan Como yang dominan, tetapi tetap menjalankan tugasnya.
Douvikas 8: Gol keempat dalam empat pertandingan, yang merupakan empat laga pertama Como di Liga Champions, sudah menjadi rekor bagi penyerang Yunani itu. Ia menyamai catatan yang terukir dalam sejarah oleh mantan bintang sepak bola Italia, Alessandro Del Piero (pada 1995/96, mencetak gol dalam lima pertandingan pertama Juventus pada partisipasi pertama mereka di Liga Champions sejak kompetisi itu menggunakan nama tersebut). Ia juga melengkapi hat-trick dan pergerakannya membuka ruang sangat lebar di pertahanan Lens. Saat ini, ia juga menjadi pencetak gol terbanyak Liga Champions musim ini.
(sejak menit ke-61 Papaccioli 7: talenta muda Como ini tampak jelas diliputi emosi. Ia melakukan pergerakan yang sangat baik dan mendapat ganjarannya pada menit ke-91 ketika, menerima umpan Liberali tepat di belakang garis pertahanan, ia merasakan kepuasan mencetak gol dalam debutnya di Liga Champions).
Fabregas 8: Membaca pertandingan dengan sangat baik, timnya langsung memecah kebuntuan dan setelah itu ia tak mengendurkan tekanan. Ia mengantisipasi setiap langkah lawan dan menunjukkan area yang harus diserang, termasuk lewat pergantian pemain. Ia bahkan bisa memberi waktu istirahat 30 menit kepada hampir semua pemain bintangnya menjelang laga Serie A berikutnya melawan Inter. Pesan untuk Chivu sudah disampaikan, mengingat Lens ini memperlihatkan banyak kelemahan yang juga tampak pada Inter di awal musim ini.
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