Risser 6: Tak bisa berbuat apa-apa terhadap 8 dari 9 gol yang bersarang di gawangnya, tetapi tetap menjadi pemain terbaik di timnya. Ia juga melakukan kesalahan saat gol Liberali yang membuat skor menjadi 7-0, ketika bola mengejutkannya di tiang dekat.

Antonio 5: Tampil lebih baik daripada rekan-rekannya dalam 45 menit pertama, tetapi kemudian ikut kehilangan arah bersama mereka pada babak kedua yang mengerikan.

Baidoo 4: Douvikas tak pernah memberinya titik acuan, dan ia kerap kebingungan. Ia memimpin lini pertahanan yang terus ditembus dari kanan, tetapi terutama dari kiri.

Udol 4: Kadang ia harus maju menghadapi Nico Paz, kadang mengikuti pergerakan Douvikas, dan dalam prosesnya lupa mengawal pergerakan Da Cunha yang menusuk ke dalam. Sepanjang laga ia tak mampu membaca situasi, dan Como praktis selalu bisa menembus pertahanan dari sisinya.

Aguilar 4,5: Golnya yang indah lewat tendangan voli memberinya tambahan satu poin, tetapi secara keseluruhan ia termasuk salah satu pemain terburuk di timnya. Pertahanan di sisinya terus goyah tanpa pernah memberikan perlawanan berarti.

Cuisance 5: Selalu salah posisi dan terlambat bereaksi. Ia terus-menerus dilewati lawan, sampai-sampai satu-satunya upaya merebut bola yang layak disebut demikian, yang membuatnya mendapat kartu kuning, baru terjadi saat skor 8-1.

Haidara 5: Banyak berlari, tetapi nyaris selalu sia-sia dan tak pernah mampu membendung umpan-umpan vertikal Como.

(sejak menit ke-70 Bulatovic 5,5: beruntung masuk ketika Como menurunkan tempo)

Skoras 5: Diganti saat jeda. Ia hanya melakukan satu kesalahan kecil, yakni lupa mengikuti pergerakan Valle saat skor menjadi 2-0.

(sejak menit ke-46 Saud 5 seperti rekan yang digantikannya, sisi pertahanannya secara keseluruhan tidak terlalu sering ditembus Como, sehingga ia tidak terlalu merasakan dampak dari penampilan Nico Paz dan kawan-kawan)

Thauvin 6: Pemain paling berinisiatif di timnya. Ia berusaha mencari peluang mencetak gol, bergerak di seluruh lini depan, dan nyaris mendapatkan penalti.

(sejak menit ke-70 Kadile 5,5: beruntung masuk ketika Como menurunkan tempo)

Ivanovic 5: Momen paling menonjol dalam laganya juga benturan kepala dengan Kempf, ketika ia menyundul dan menerima sundulan darinya. Namun, ia tampak linglung dan keluar saat jeda.

(sejak menit ke-46 Mesloub 5: seperti rekan-rekannya di lini depan, ia nyaris tak mendapat bola yang bisa dimainkan dan hampir tak melakukan apa-apa untuk mencarinya).

Hazard 5: Ia seharusnya menjadi pemain dengan talenta dan kualitas terbaik setelah Thauvin, tetapi tak pernah ada bola yang bisa dimainkan dari kakinya.

Pelatih Cahuzac 3: Fabregas membuatnya benar-benar kewalahan dan ia tak menemukan solusi apa pun. Hasil akhirnya bukan hanya pantas, bahkan selisih golnya lebih kecil daripada yang tergambar dari permainan di lapangan.