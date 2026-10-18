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Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Rapor pemain Juventus vs Lazio: Guglielmo Vicario dibiarkan tanpa perlindungan, Randal Kolo Muani gagal tampil tajam saat Juventus ambruk di Allianz Stadium

Juventus
Player ratings
Lazio
R. Kolo Muani
G. Vicario
Juventus vs Lazio
Serie A

Juventus menelan kekalahan telak 0-3 di kandang dari Lazio setelah kelengahan lini belakang dan serangan yang tak kunjung menghasilkan apa-apa membuat mereka pulang tanpa poin. Gol-gol Provstgaard, Isaksen, dan Dele-Bashiru menghukum Juventus yang tampil lamban dan gagal mengubah penguasaan bola menjadi kemajuan dalam permainan.

Malam yang menjanjikan perkembangan taktik bagi Juventus justru berubah menjadi ajang unjuk ketajaman penyelesaian akhir Lazio. Meski menguasai 58% bola, Juventus gagal menciptakan peluang berbahaya. Pukulan pertama datang pada menit ke-37 ketika Provstgaard mencetak gol, memanfaatkan lini belakang Juventus yang statis dan kesulitan mengawal pemain yang bergerak maju dari posisi lebih dalam. Ketertinggalan saat jeda menuntut respons proaktif, tetapi penyesuaian taktik yang dilakukan staf pelatih gagal menghasilkan tekanan berkelanjutan.

Babak kedua bahkan lebih buruk bagi tuan rumah. Ketika Juventus maju menyerang, mereka semakin rentan saat Lazio beralih ke serangan, sehingga Isaksen mampu menggandakan keunggulan pada menit ke-66 setelah aksi apik Nuno Tavares. Dele-Bashiru menambah penderitaan Juventus pada menit-menit akhir dengan memanfaatkan lini pertahanan yang kelelahan untuk mengubah skor menjadi 0-3.

Dengan hanya dua tembakan tepat sasaran sepanjang 90 menit, Juventus tampil solid secara struktur saat menguasai bola, tetapi benar-benar bermasalah di sepertiga akhir lapangan. Hasil ini menempatkan mereka di peringkat kedelapan klasemen Serie A.

  • Kiper & Lini Pertahanan

    Guglielmo Vicario - 4/10

    Dibiarkan tanpa perlindungan oleh dua bek tengahnya dalam ketiga gol tersebut. Meski tidak melakukan kesalahan mencolok, ia mengakhiri pertandingan tanpa satu pun penyelamatan dari tiga tembakan tepat sasaran. Kiper sekaliber dirinya diharapkan mampu melakukan setidaknya satu penyelamatan refleks agar timnya tetap punya peluang dalam pertandingan.

    Pierre Kalulu - 5/10

    Bermain di sisi kanan barisan pertahanan, Kalulu cukup sibuk tetapi pada akhirnya gagal menghentikan aliran bola dari Nuno Tavares. Ia memenangi cukup banyak duel, tetapi kurang disiplin dalam menjaga posisi saat Lazio memenuhi area sisi lapangan dalam serangan balik.

    Jhon Lucumi - 4/10

    Malam yang sulit bagi bek tengah ini, yang kewalahan menghadapi pergerakan lini depan Lazio. Ia menjadi bagian dari barisan pertahanan yang kebobolan tiga gol dari xG hanya 0,54, mengindikasikan kegagalan besar dalam memblokir tembakan dan mengawal pemain yang berlari masuk ke kotak penalti.

    Gleison Bremer - 5/10

    Sang kapten berusaha memberi contoh dengan memenangi sejumlah duel udara saat Juventus unggul dalam statistik duel udara (15 kemenangan). Namun, ia berada di posisi yang keliru saat gol kedua tercipta dan tidak mampu mengoordinasikan lini belakang yang tercerai-berai ketika Lazio melancarkan transisi serangan tanpa ampun.

    Zeki Celik - 4/10

    Ditarik keluar pada menit ke-74 setelah tampil nyaris tanpa kontribusi. Ia kesulitan memberi kelebaran yang dibutuhkan dalam serangan dan kerap dilewati Isaksen di sisi lapangan. Kontribusinya dalam bertahan sangat minim ketika Lazio mendominasi permainan.


  • Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Lini tengah

    Weston McKennie - 5/10

    McKennie bekerja keras untuk menghubungkan antarlini, tetapi umpan-umpannya kurang tajam untuk membongkar formasi 4-3-3 Gattuso yang tertata rapi. Ia menjadi bagian dari lini tengah yang banyak menguasai bola, tetapi nyaris tidak menghasilkan apa-apa di sepertiga akhir lapangan.

    Douglas Luiz - 4/10

    Penampilan mengecewakan dari pemain asal Brasil ini, yang ditarik keluar setelah 67 menit. Ia gagal mengatur tempo permainan dan kalah menonjol dibandingkan trio gelandang Lazio yang lebih enerjik. Ketidakmampuannya mengganggu ritme Lazio berujung pada gol pembuka.

    Pape Sarr - 5/10

    Sempat menunjukkan kekuatan fisik dan banyak menjelajah lapangan, tetapi ia kerap kesulitan mengimbangi Lazio yang mengalirkan bola dengan cepat melalui Frattesi. Ia diganti menjelang akhir laga ketika pertandingan sudah tak mungkin dimenangi.


  • Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Serangan

    Nicolas Gonzalez - 4/10

    Gagal menghadirkan kreativitas dari sisi sayap. Sebelum diganti pada menit ke-67, ia tak mencatatkan satu pun umpan silang yang berbahaya atau tembakan tepat sasaran, mencerminkan serangan Juventus yang tumpul.

    Kenan Alajbegovic - 4/10

    Pemain muda ini mendapat kesempatan menjadi starter, tetapi tampak kewalahan menghadapi Sutalo yang lebih berpengalaman. Ia ditarik keluar saat jeda dan digantikan Nick Woltemade setelah gagal memberi pengaruh pada pertandingan sepanjang 45 menit pertama.

    Randal Kolo Muani - 5/10

    Penyerang asal Prancis itu tampak frustrasi di lini depan. Meski menyibukkan para bek tengah, ia minim mendapat suplai bola. Juventus mencatatkan 526 operan, tetapi Kolo Muani tak pernah mendapat peluang untuk memanfaatkan kecepatan atau kemampuan penyelesaian akhirnya.


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  • Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Pemain Cadangan dan Pelatih

    Nick Woltemade - 5/10

    Masuk menggantikan Alajbegovic saat jeda. Ia menawarkan karakteristik fisik yang berbeda, tetapi sama-sama minim mendapat suplai bola seperti pemain yang digantikannya.

    Edon Zhegrova - 5/10

    Masuk pada menit ke-67 untuk menambah kreativitas, tetapi pertandingan sudah mulai lepas dari kendali. Ia mencoba melewati lawan, tetapi selalu dihadang dua pemain bertahan Lazio.

    Francisco Conceicao - 5/10

    Menggantikan Douglas Luiz dalam pergantian dua pemain. Ia membawa energi ke sisi kanan, tetapi umpan akhirnya tidak cukup baik untuk mengancam Mandas di gawang Lazio.

    Andrea Cambiaso - 5/10

    Masuk untuk 15 menit terakhir. Saat itu, Lazio sudah bertahan dalam dan pergerakannya menyusul serangan dari sisi sayap mudah diantisipasi.

    Jeremie Boga - N/A

    Baru masuk pada menit ke-87, terlalu terlambat untuk memengaruhi hasil pertandingan.

    Marco Domenichini - 4/10

    Gagal secara taktis. Juventus mendominasi penguasaan bola, tetapi struktur permainan mereka rentan terhadap setiap serangan balik Lazio. Keputusan memainkan Alajbegovic sejak awal tidak membuahkan hasil, sementara pergantian tiga pemain pada babak kedua tidak mampu membendung kekalahan.

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