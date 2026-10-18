Malam yang menjanjikan perkembangan taktik bagi Juventus justru berubah menjadi ajang unjuk ketajaman penyelesaian akhir Lazio. Meski menguasai 58% bola, Juventus gagal menciptakan peluang berbahaya. Pukulan pertama datang pada menit ke-37 ketika Provstgaard mencetak gol, memanfaatkan lini belakang Juventus yang statis dan kesulitan mengawal pemain yang bergerak maju dari posisi lebih dalam. Ketertinggalan saat jeda menuntut respons proaktif, tetapi penyesuaian taktik yang dilakukan staf pelatih gagal menghasilkan tekanan berkelanjutan.
Babak kedua bahkan lebih buruk bagi tuan rumah. Ketika Juventus maju menyerang, mereka semakin rentan saat Lazio beralih ke serangan, sehingga Isaksen mampu menggandakan keunggulan pada menit ke-66 setelah aksi apik Nuno Tavares. Dele-Bashiru menambah penderitaan Juventus pada menit-menit akhir dengan memanfaatkan lini pertahanan yang kelelahan untuk mengubah skor menjadi 0-3.
Dengan hanya dua tembakan tepat sasaran sepanjang 90 menit, Juventus tampil solid secara struktur saat menguasai bola, tetapi benar-benar bermasalah di sepertiga akhir lapangan. Hasil ini menempatkan mereka di peringkat kedelapan klasemen Serie A.