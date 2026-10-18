Guglielmo Vicario - 4/10

Dibiarkan tanpa perlindungan oleh dua bek tengahnya dalam ketiga gol tersebut. Meski tidak melakukan kesalahan mencolok, ia mengakhiri pertandingan tanpa satu pun penyelamatan dari tiga tembakan tepat sasaran. Kiper sekaliber dirinya diharapkan mampu melakukan setidaknya satu penyelamatan refleks agar timnya tetap punya peluang dalam pertandingan.

Pierre Kalulu - 5/10

Bermain di sisi kanan barisan pertahanan, Kalulu cukup sibuk tetapi pada akhirnya gagal menghentikan aliran bola dari Nuno Tavares. Ia memenangi cukup banyak duel, tetapi kurang disiplin dalam menjaga posisi saat Lazio memenuhi area sisi lapangan dalam serangan balik.

Jhon Lucumi - 4/10

Malam yang sulit bagi bek tengah ini, yang kewalahan menghadapi pergerakan lini depan Lazio. Ia menjadi bagian dari barisan pertahanan yang kebobolan tiga gol dari xG hanya 0,54, mengindikasikan kegagalan besar dalam memblokir tembakan dan mengawal pemain yang berlari masuk ke kotak penalti.

Gleison Bremer - 5/10

Sang kapten berusaha memberi contoh dengan memenangi sejumlah duel udara saat Juventus unggul dalam statistik duel udara (15 kemenangan). Namun, ia berada di posisi yang keliru saat gol kedua tercipta dan tidak mampu mengoordinasikan lini belakang yang tercerai-berai ketika Lazio melancarkan transisi serangan tanpa ampun.

Zeki Celik - 4/10

Ditarik keluar pada menit ke-74 setelah tampil nyaris tanpa kontribusi. Ia kesulitan memberi kelebaran yang dibutuhkan dalam serangan dan kerap dilewati Isaksen di sisi lapangan. Kontribusinya dalam bertahan sangat minim ketika Lazio mendominasi permainan.



