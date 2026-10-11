Rapor pemain Juventus vs Cagliari: Randal Kolo Muani selamatkan satu poin saat dominasi Juventus gagal berbuah kemenangan

Juventus meninggalkan Sardinia dengan perasaan telah menyia-nyiakan peluang setelah bermain imbang 1-1 melawan Cagliari. Mereka mendominasi sebagian besar pertandingan, tetapi tidak cukup tajam untuk meraih kemenangan. Meski menguasai 72% bola dan melepaskan total 22 tembakan, tim asuhan Luciano Spalletti justru tertinggal lebih dulu.
Rencana permainan Juventus sangat bertumpu pada keunggulan jumlah pemain di sisi lapangan dan tekanan terus-menerus. Namun, tim tamu kesulitan mengubah peluang dengan nilai gol harapan (xG) 1,92 menjadi keunggulan karena pertahanan Cagliari kerap sulit ditembus.
Tuan rumah unggul pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini, yang memanfaatkan kelengahan sesaat di lini belakang Juventus. Juve merespons dengan mendominasi wilayah permainan, tetapi serangan mereka kurang mengarah langsung ke depan hingga akhir babak kedua. Gol penyama kedudukan baru tercipta pada menit ke-81, ketika Randal Kolo Muani akhirnya menaklukkan Simone Scuffet yang tampil gemilang, memastikan kedua tim berbagi poin.