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Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Rapor pemain Juventus vs Cagliari: Randal Kolo Muani selamatkan satu poin saat dominasi Juventus gagal berbuah kemenangan

Juventus
Player ratings
R. Kolo Muani
Cagliari vs Juventus
Cagliari
Serie A
L. Spalletti

Juventus mendominasi penguasaan bola dan jumlah tembakan, tetapi harus puas bermain imbang 1-1 melawan Cagliari yang tampil gigih. Gol penyama kedudukan Randal Kolo Muani pada akhir laga akhirnya mematahkan perlawanan tuan rumah setelah Daniel Maldini membuka skor di awal pertandingan.

Juventus meninggalkan Sardinia dengan perasaan telah menyia-nyiakan peluang setelah bermain imbang 1-1 melawan Cagliari. Mereka mendominasi sebagian besar pertandingan, tetapi tidak cukup tajam untuk meraih kemenangan. Meski menguasai 72% bola dan melepaskan total 22 tembakan, tim asuhan Luciano Spalletti justru tertinggal lebih dulu.

Rencana permainan Juventus sangat bertumpu pada keunggulan jumlah pemain di sisi lapangan dan tekanan terus-menerus. Namun, tim tamu kesulitan mengubah peluang dengan nilai gol harapan (xG) 1,92 menjadi keunggulan karena pertahanan Cagliari kerap sulit ditembus.

Tuan rumah unggul pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini, yang memanfaatkan kelengahan sesaat di lini belakang Juventus. Juve merespons dengan mendominasi wilayah permainan, tetapi serangan mereka kurang mengarah langsung ke depan hingga akhir babak kedua. Gol penyama kedudukan baru tercipta pada menit ke-81, ketika Randal Kolo Muani akhirnya menaklukkan Simone Scuffet yang tampil gemilang, memastikan kedua tim berbagi poin.


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    Kiper dan lini pertahanan

    Guglielmo Vicario - 6/10

    Vicario nyaris tak mendapat pekerjaan sepanjang sebagian besar pertandingan karena Juventus menguasai bola. Ia kebobolan akibat tembakan Daniel Maldini pada menit ke-20, meski mungkin berharap mendapat perlindungan yang lebih baik. Ia menuntaskan laga dengan hanya satu penyelamatan, mencerminkan ketajaman lawan dalam sedikit kesempatan mereka untuk maju menyerang.

    Gleison Bremer - 6/10

    Sang kapten memimpin lini pertahanan yang jarang diuji dalam permainan terbuka, tetapi gagal menjaga gawang tetap tanpa kebobolan. Bremer unggul dalam duel-duel individual, namun lini pertahanan tampak sedikit kurang kompak dalam rangkaian serangan yang berujung pada gol Cagliari. Ia berperan penting dalam menjaga garis pertahanan tinggi yang memungkinkan Juve mempersempit ruang gerak lawan.

    Jhon Lucumi - 6/10

    Lucumi tampil solid di sisi Bremer dan membantu tim membangun serangan dari belakang. Total 844 operan tim mencerminkan keterlibatan para pemain bertahan. Namun, seperti rekannya, ia tentu kecewa karena kebobolan dari satu di antara hanya dua tembakan tepat sasaran Cagliari sepanjang pertandingan.

    Mehmet Zeki Celik - 5/10

    Celik kesulitan memberikan dorongan serangan yang dibutuhkan di sisi kanan sebelum diganti pada menit ke-64. Meski cukup stabil saat bertahan, Juventus membutuhkan ancaman lebih besar dari pergerakan menyusul di sisi luar untuk membongkar pertahanan rapat Cagliari.

    Pierre Kalulu - 6/10

    Kalulu umumnya tampil andal dan menunjukkan kecepatan yang baik saat kembali bertahan pada beberapa kesempatan ketika Cagliari mencoba melancarkan serangan balik. Ia berkontribusi pada solidnya pertahanan yang membatasi tuan rumah mencatatkan xG hanya 0,225, meski hanya memberikan sedikit ancaman di sepertiga akhir lapangan selama periode-periode tekanan berkepanjangan Juve.

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    Lini tengah

    Douglas Luiz - 7/10

    Pemain Brasil itu menjadi poros lini tengah Juventus dan membantu timnya mendominasi penguasaan bola hingga 72%. Ia mengalirkan bola dengan efisien, tetapi kesulitan menemukan umpan penentu untuk membongkar pertahanan tim asal Sardinia. Ia ditarik keluar pada menit-menit akhir dan digantikan Teun Koopmeiners ketika upaya mencari gol kemenangan semakin gencar.

    Pape Sarr - 7/10

    Sarr tampil penuh energi dan efektif dalam merebut kembali bola dengan cepat, sehingga Juventus terus menekan. Kemampuannya menjangkau banyak area lapangan memungkinkan para pemain yang lebih kreatif bergerak lebih maju. Namun, ia sendiri tidak banyak mengancam gawang dalam pertandingan ketika Juve membutuhkan kontribusi dari pemain yang beroperasi lebih dalam.

    Weston McKennie - 5/10

    Malam yang sulit bagi pemain Amerika Serikat itu, yang sudah menerima kartu kuning pada menit ke-17. Peringatan tersebut tampaknya membatasi gaya bermain agresifnya yang biasa. Ia diganti pada jeda pertandingan karena pertimbangan taktis, saat Spalletti berupaya menata ulang lini tengah dan menghindari potensi kartu merah.


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    Serangan

    Nicolas Gonzalez - 6/10

    Gonzalez beberapa kali memperlihatkan kualitas individunya di sayap, tetapi kerap dikawal dua pemain bertahan Cagliari. Ia turut menyumbang umpan silang dalam 35 umpan silang yang dilepaskan Juventus ke kotak penalti, tetapi umpan akhirnya tak mampu menemukan rekan setim sebelum ia ditarik keluar pada menit ke-60.

    Francisco Conceicao - 5/10

    Conceicao menjalani 45 menit yang membuat frustrasi karena kesulitan memberi dampak saat menghadapi lawan yang bertahan sangat dalam. Ia tak mampu menemukan ruang di belakang lini pertahanan dan diganti saat jeda sebagai bagian dari dua pergantian pemain untuk meningkatkan intensitas serangan tim.

    Randal Kolo Muani - 8/10

    Penyelamat Juventus. Kolo Muani memimpin lini depan dengan cerdas dan akhirnya mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-81. Dalam pertandingan ketika Juventus melepaskan 22 tembakan, dialah yang tetap tenang untuk memastikan timnya tidak pulang dengan tangan hampa, sekaligus membuktikan perannya sebagai tumpuan serangan.


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  • imago-sport-1084414576.jpgLaPresse

    Pemain Cadangan & Manajer

    Kristjan Alajbegovic - 8/10

    Masuk saat jeda, Alajbegovic memberikan assist untuk gol krusial Kolo Muani. Kehadirannya memberi Juventus dimensi berbeda di sepertiga akhir lapangan, dan visinya menjadi kunci untuk akhirnya memecah kebuntuan.

    Edon Zhegrova - 6/10

    Masuk menggantikan Conceicao saat jeda dan bermain lebih langsung. Kecepatannya memaksa Cagliari bertahan lebih dalam, meski tembakan atau umpan silangnya kerap kurang akurat untuk menghasilkan gol kedua.

    Nick Woltemade - 6/10

    Menggantikan Gonzalez pada menit ke-60. Ia memanfaatkan postur fisiknya untuk menyibukkan para bek, sehingga Kolo Muani mendapat sedikit lebih banyak ruang untuk bergerak di kotak penalti pada fase akhir pertandingan.

    Andrea Cambiaso - 6/10

    Masuk menggantikan Celik untuk memberikan lebar permainan dan kemampuan mengirim umpan silang yang lebih baik. Energinya membantu Juventus terus mengepung gawang Cagliari selama 25 menit terakhir.

    Teun Koopmeiners - N/A

    Dimasukkan pada menit ke-84 sebagai langkah taktis terakhir, tetapi ia tidak punya cukup waktu untuk mengubah skor secara signifikan.

    Luciano Spalletti - 6/10

    Spalletti akan senang dengan dominasi timnya, tetapi frustrasi karena penyelesaian akhir yang kurang tajam. Dua pergantiannya saat jeda menunjukkan pendekatan proaktif yang akhirnya membuahkan hasil lewat gol penyama kedudukan, meski ketidakmampuan susunan pemain awalnya untuk menembus pertahanan lawan sejak awal tetap menjadi perhatian.

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