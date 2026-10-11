Rapor pemain Juventus vs Cagliari: Randal Kolo Muani selamatkan satu poin saat dominasi Juventus gagal berbuah kemenangan

Guglielmo Vicario - 6/10

Vicario nyaris tak mendapat pekerjaan sepanjang sebagian besar pertandingan karena Juventus menguasai bola. Ia kebobolan akibat tembakan Daniel Maldini pada menit ke-20, meski mungkin berharap mendapat perlindungan yang lebih baik. Ia menuntaskan laga dengan hanya satu penyelamatan, mencerminkan ketajaman lawan dalam sedikit kesempatan mereka untuk maju menyerang.

Gleison Bremer - 6/10

Sang kapten memimpin lini pertahanan yang jarang diuji dalam permainan terbuka, tetapi gagal menjaga gawang tetap tanpa kebobolan. Bremer unggul dalam duel-duel individual, namun lini pertahanan tampak sedikit kurang kompak dalam rangkaian serangan yang berujung pada gol Cagliari. Ia berperan penting dalam menjaga garis pertahanan tinggi yang memungkinkan Juve mempersempit ruang gerak lawan.

Jhon Lucumi - 6/10

Lucumi tampil solid di sisi Bremer dan membantu tim membangun serangan dari belakang. Total 844 operan tim mencerminkan keterlibatan para pemain bertahan. Namun, seperti rekannya, ia tentu kecewa karena kebobolan dari satu di antara hanya dua tembakan tepat sasaran Cagliari sepanjang pertandingan.

Mehmet Zeki Celik - 5/10

Celik kesulitan memberikan dorongan serangan yang dibutuhkan di sisi kanan sebelum diganti pada menit ke-64. Meski cukup stabil saat bertahan, Juventus membutuhkan ancaman lebih besar dari pergerakan menyusul di sisi luar untuk membongkar pertahanan rapat Cagliari.

Pierre Kalulu - 6/10

Kalulu umumnya tampil andal dan menunjukkan kecepatan yang baik saat kembali bertahan pada beberapa kesempatan ketika Cagliari mencoba melancarkan serangan balik. Ia berkontribusi pada solidnya pertahanan yang membatasi tuan rumah mencatatkan xG hanya 0,225, meski hanya memberikan sedikit ancaman di sepertiga akhir lapangan selama periode-periode tekanan berkepanjangan Juve.