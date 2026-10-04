Namun, meski mencatatkan 21 tembakan dan membukukan 45 sentuhan di kotak penalti lawan, kurangnya permainan vertikal Jerman di sepertiga akhir terlihat jelas. Mereka hanya menguji kiper Yunani empat kali, menyoroti masalah yang kian besar dalam mengubah kontrol permainan yang enak dipandang menjadi hasil nyata, yang membuat mereka berada di posisi ketiga Grup A2. Berikut rating para pemain Jerman dalam hasil imbang yang membuat frustrasi ini:
Rapor pemain Jerman vs Yunani: Wirtz menunjukkan wajah lamanya saat Klopp menanamkan semangat 'tumpul' dalam hasil imbang yang mengecewakan
- Getty Images Sport
Kiper & Pertahanan
Jonas Urbig - 6/10
Malam yang relatif tenang bagi kiper muda ini, yang untuk waktu lama lebih banyak menjadi penonton. Ia melakukan dua penyelamatan untuk menjaga clean sheet, tetapi jarang benar-benar diuji oleh tim Yunani yang hanya mencatatkan dua tembakan tepat sasaran. Distribusi bolanya membantu mempertahankan garis pertahanan tinggi yang dibutuhkan dalam sistem Klopp.
David Raum - 7/10
Raum menjadi opsi konstan di sisi kiri, memberikan lebar permainan yang dibutuhkan untuk meregangkan pertahanan Yunani. Ia mencatatkan satu assist untuk peluang Wirtz di akhir laga dan menjadi pengirim umpan silang terbanyak Jerman, meski kirimannya kerap tidak menemukan target-man yang bisa menyambutnya di area penalti yang padat.
Waldemar Anton - 6/10
Sang bek ditugaskan mengelola transisi dan dalam sebagian besar momen mampu melakukannya dengan efektif, meski ia mendapat kartu kuning pada menit ke-36 karena pelanggaran taktis. Ia tampil solid dalam duel udara, berkontribusi pada 13 duel udara yang dimenangi Jerman, sebelum pertandingan berubah menjadi permainan penguasaan bola yang berat sebelah.
Malick Thiaw - 5/10
Meski dominan secara fisik, laga Thiaw berakhir dengan catatan pahit setelah menerima kartu kuning pada menit ke-90 akibat tekel ceroboh. Ia sesekali kesulitan menghadapi kecepatan Fotis Ioannidis saat serangan balik, tetapi tetap menjadi bagian penting dari basis dua pemain yang memungkinkan para full-back maju menyerang.
Philipp Treu - 6/10
Treu menunjukkan energi besar di sisi kanan dan nyaris mencetak gol penentu kemenangan lewat tembakan yang melayang tipis di atas mistar pada menit ke-86. Namun, ia sempat kehilangan posisi saat bertahan pada babak kedua, yang berujung kartu kuning pada menit ke-66, dan terkadang kurang memiliki finesse teknis untuk membongkar low block.
- AFP
Gelandang
Aleksandar Pavlovic - 7/10
Metronom tim Jerman. Pavlovic menjadi pusat dari segalanya, mengatur tempo dan memastikan Jerman mempertahankan akurasi umpan 89,2%. Ia melindungi lini belakang dengan baik, tetapi seperti banyak rekan setimnya, kesulitan menemukan umpan terobosan mematikan menembus jantung lini tengah Yunani.
Tom Bischof - 6/10
Bischof menempati ruang-ruang cerdas di antara lini, tetapi dirinya kesulitan karena dikepung Dimitrios Kourbelis dan Christos Zafeiris. Ia bekerja keras untuk memfasilitasi permainan di sepertiga akhir sebelum digantikan Mika Baur pada menit ke-83 saat Klopp mencari percikan kreativitas.
Lennart Karl - 5/10
Malam yang sulit bagi Karl, yang gagal memberi pengaruh pada pertandingan. Ia kesulitan melewati lawannya dalam situasi satu lawan satu dan sering dipaksa bermain ke belakang. Ia digantikan pada menit ke-63 oleh Said El Mala setelah satu jam penampilan yang nyaris anonim.
Derry Scherhant - 6/10
Scherhant menunjukkan kilasan kecemerlangan di sayap dan berkontribusi pada 21 tembakan Jerman, tetapi pengambilan keputusannya di sepertiga akhir sangat mengecewakan. Ia digantikan pada akhir laga oleh Bambase Conte setelah menguras tenaganya saat menghadapi Kostas Tsimikas yang disiplin.
- Getty Images Sport
Serangan
Florian Wirtz - 7/10
Sebagai kapten dan titik fokus permainan, Wirtz memperlihatkan kembali performa terbaiknya, membuktikan diri sebagai individu paling berbahaya milik Jerman. Upaya yang mengarah ke gawang darinya diblok pada menit ke-88, sementara tembakan lainnya melambung tinggi pada menit ke-84. Meski kualitas teknisnya terlihat jelas, ia terlalu sering harus turun terlalu dalam untuk menerima bola, sehingga kotak penalti menjadi kosong.
Jonathan Burkardt - 5/10
Burkardt menjalani malam yang membuat frustrasi karena para bek tengah Yunani menjaganya dengan ketat. Ia hanya mendapat sedikit peluang bersih ke gawang dan tidak mampu menjalin kombinasi permainan secara efektif dengan Wirtz. Ia ditarik keluar pada menit ke-63 untuk digantikan Nick Woltemade setelah kesulitan memberi dampak signifikan.
- AFP
Pemain pengganti & manajer
Nick Woltemade - 6/10
Masuk pada menit ke-63 untuk memberi profil fisik yang berbeda di lini depan. Ia menawarkan opsi yang lebih baik untuk bola-bola panjang, tetapi tidak mampu memecah kebuntuan.
Said El Mala - 6/10
Masuk menggantikan Karl, El Mala memberi permainan yang lebih direct dan memenangkan tendangan bebas tak lama setelah masuk, meski umpan akhirnya kurang presisi.
Bambase Conte - N/A
Masuk pada menit ke-83. Ia melakukan pelanggaran pada masa injury time, tetapi hanya punya sedikit waktu untuk memengaruhi skor.
Mika Baur - N/A
Pemain pengganti menit ke-83 yang menciptakan peluang telat untuk Wirtz, tetapi tidak bisa membantu menemukan gol pemecah kebuntuan.
Jurgen Klopp - 6/10
Klopp menanamkan semangat juang kepada para pemainnya, tetapi timnya terlihat benar-benar "tumpul" saat menghadapi blok pertahanan rendah. Timnya bermain dengan identitas yang jelas, mendominasi penguasaan bola dan wilayah permainan, tetapi sistem 4-4-2 gagal menghasilkan ketajaman yang dibutuhkan. Pergantiannya bersifat proaktif, tetapi pada akhirnya gagal mengubah dinamika taktik pertandingan.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami