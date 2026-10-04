Jonas Urbig - 6/10

Malam yang relatif tenang bagi kiper muda ini, yang untuk waktu lama lebih banyak menjadi penonton. Ia melakukan dua penyelamatan untuk menjaga clean sheet, tetapi jarang benar-benar diuji oleh tim Yunani yang hanya mencatatkan dua tembakan tepat sasaran. Distribusi bolanya membantu mempertahankan garis pertahanan tinggi yang dibutuhkan dalam sistem Klopp.

David Raum - 7/10

Raum menjadi opsi konstan di sisi kiri, memberikan lebar permainan yang dibutuhkan untuk meregangkan pertahanan Yunani. Ia mencatatkan satu assist untuk peluang Wirtz di akhir laga dan menjadi pengirim umpan silang terbanyak Jerman, meski kirimannya kerap tidak menemukan target-man yang bisa menyambutnya di area penalti yang padat.

Waldemar Anton - 6/10

Sang bek ditugaskan mengelola transisi dan dalam sebagian besar momen mampu melakukannya dengan efektif, meski ia mendapat kartu kuning pada menit ke-36 karena pelanggaran taktis. Ia tampil solid dalam duel udara, berkontribusi pada 13 duel udara yang dimenangi Jerman, sebelum pertandingan berubah menjadi permainan penguasaan bola yang berat sebelah.

Malick Thiaw - 5/10

Meski dominan secara fisik, laga Thiaw berakhir dengan catatan pahit setelah menerima kartu kuning pada menit ke-90 akibat tekel ceroboh. Ia sesekali kesulitan menghadapi kecepatan Fotis Ioannidis saat serangan balik, tetapi tetap menjadi bagian penting dari basis dua pemain yang memungkinkan para full-back maju menyerang.

Philipp Treu - 6/10

Treu menunjukkan energi besar di sisi kanan dan nyaris mencetak gol penentu kemenangan lewat tembakan yang melayang tipis di atas mistar pada menit ke-86. Namun, ia sempat kehilangan posisi saat bertahan pada babak kedua, yang berujung kartu kuning pada menit ke-66, dan terkadang kurang memiliki finesse teknis untuk membongkar low block.