Inter Milan mempertahankan posisi kokohnya di puncak klasemen Serie A dengan membantai Parma Calcio 1913 3-0 tanpa ampun. Laga ini praktis sudah ditentukan dalam 31 menit pertama ketika tim asuhan Cristian Chivu memanfaatkan keunggulan taktis dan dominasi wilayah permainan mereka. Dengan menguasai 59% penguasaan bola dan menciptakan Expected Goals (xG) sebesar 2,36, Inter sama sekali tidak terlihat berada dalam tekanan saat menghadapi Parma yang kesulitan menemukan pijakan dalam pertandingan ini.
Kebuntuan pecah lebih awal ketika Petar Sucic mencetak gol pada menit ke-13, yang langsung menentukan arah laga yang berjalan timpang. Hakan Calhanoglu menggandakan keunggulan tak lama kemudian lewat titik penalti, menghukum tim tamu atas kelengahan mereka di lini belakang. Pukulan terakhir diberikan Marcus Thuram, yang menuntaskan pergerakan tim yang brilian setelah mendapat assist dari Henrikh Mkhitaryan. Babak kedua hanya menjadi formalitas semata karena Inter mengatur intensitas fisik mereka, mengamankan clean sheet dan meraih tiga poin dengan minim kesulitan.