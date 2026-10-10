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FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Rapor pemain Inter vs Parma: Marcus Thuram mencuri perhatian saat tim asuhan Chivu memastikan kemenangan dominan 3-0

Inter
Player ratings
Inter vs Parma Calcio 1913
Parma Calcio 1913
Serie A
M. Thuram
C. Chivu

Inter Milan menampilkan permainan babak pertama yang klinis untuk menyingkirkan Parma dengan skor 3-0 di Giuseppe Meazza. Gol dari Petar Sucic, Hakan Calhanoglu, dan Marcus Thuram memastikan poin sudah aman sebelum jeda.

Inter Milan mempertahankan posisi kokohnya di puncak klasemen Serie A dengan membantai Parma Calcio 1913 3-0 tanpa ampun. Laga ini praktis sudah ditentukan dalam 31 menit pertama ketika tim asuhan Cristian Chivu memanfaatkan keunggulan taktis dan dominasi wilayah permainan mereka. Dengan menguasai 59% penguasaan bola dan menciptakan Expected Goals (xG) sebesar 2,36, Inter sama sekali tidak terlihat berada dalam tekanan saat menghadapi Parma yang kesulitan menemukan pijakan dalam pertandingan ini.

Kebuntuan pecah lebih awal ketika Petar Sucic mencetak gol pada menit ke-13, yang langsung menentukan arah laga yang berjalan timpang. Hakan Calhanoglu menggandakan keunggulan tak lama kemudian lewat titik penalti, menghukum tim tamu atas kelengahan mereka di lini belakang. Pukulan terakhir diberikan Marcus Thuram, yang menuntaskan pergerakan tim yang brilian setelah mendapat assist dari Henrikh Mkhitaryan. Babak kedua hanya menjadi formalitas semata karena Inter mengatur intensitas fisik mereka, mengamankan clean sheet dan meraih tiga poin dengan minim kesulitan.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    Kiper & Pertahanan

    Josep Martinez - 7/10

    Malam yang tenang bagi pemain Spanyol itu, yang jarang mendapat ujian dari lini depan Parma. Ia melakukan dua penyelamatan untuk menjaga nirbobolnya dan menunjukkan ketenangan khasnya saat menguasai bola, membantu Inter membangun serangan dari belakang saat menghadapi tekanan yang sesekali datang.

    Yann Bisseck - 7/10

    Bek muda itu menunjukkan kehadiran fisik yang sangat baik dan pembacaan permainan yang tajam. Ia solid dalam duel satu lawan satu dan nyaman membawa bola ke lini tengah, berkontribusi pada kestabilan pertahanan Inter sepanjang 90 menit.

    Benjamin Pavard - 8/10

    Pemain Prancis itu menjadi arsitek lini pertahanan, menempatkan diri dengan sempurna untuk memotong setiap serangan Parma yang mulai berkembang. Distribusi bolanya berada di level elite, kerap menemukan para wing-back dengan umpan diagonal panjang yang membentangkan permainan lawan.

    Carlos Augusto - 7/10

    Bermain dalam trio bek, Augusto menawarkan kecepatan pemulihan yang sangat baik dan fleksibilitas taktis. Ia menyeimbangkan tugas bertahannya dengan pergerakan overlap yang cerdas ketika Inter beralih ke fase menyerang.

  • imago-sport-1084330338.jpgBeautiful Sports International

    Gelandang

    Hakan Calhanoglu - 8/10

    Sekali lagi menjadi denyut jantung lini tengah. Ia mengeksekusi penalti dengan presisi klinis pada menit ke-18 untuk mengubah skor menjadi 2-0 dan mengatur tempo permainan hingga ditarik keluar pada menit ke-61. Umpan bola matinya terus menjadi ancaman konstan.

    Andy Diouf - 7/10

    Penampilan penuh energi dari pemain muda ini. Diouf menjelajahi area yang sangat luas, menekan para gelandang Parma dan memberi Calhanoglu kebebasan untuk mencipta. Ia akhirnya digantikan oleh Lucas Henrique pada menit ke-73.

    Petar Sucic - 8/10

    Penampilan menonjol dari sang gelandang, yang membuka skor pada menit ke-13. Pergerakan terlambatnya ke dalam kotak penalti terus berulang sepanjang laga, dan kemampuan teknisnya di ruang sempit membantu Inter melewati blok menengah Parma dengan mudah.

    Henrikh Mkhitaryan - 8/10

    Sang veteran tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, dengan memberikan assist krusial untuk gol Marcus Thuram pada menit ke-31. Kesadaran ruang dan takaran umpannya sangat penting dalam gol ketiga Inter, menegaskan nilai taktisnya yang tetap bertahan.

    Federico Dimarco - 7/10

    Dengan mengenakan ban kapten, Dimarco terus menjadi opsi di sisi kiri. Meski tidak mencatat kontribusi gol secara langsung, umpan silangnya secara konsisten berbahaya, berkontribusi pada total 21 crossing Inter sepanjang pertandingan.


  • FC Internazionale v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Serangan

    Pio Esposito - 6/10

    Striker muda itu bekerja keras untuk memimpin lini depan dan menciptakan ruang bagi partnernya di lini serang. Meski tidak mencatatkan namanya di papan skor, pergerakannya tanpa bola sangat vital sebelum digantikan oleh Lautaro Martinez tepat pada menit ke-60.

    Marcus Thuram - 9/10

    Pemain terbaik di laga ini. Thuram terus menjadi ancaman bagi pertahanan Parma, menyempurnakan penampilan brilian dengan gol yang diselesaikan dengan baik pada menit ke-31. Kekuatan dan permainan kombinasinya menjadi kunci dominasi Inter pada babak pertama.

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  • FC Internazionale v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Pemain pengganti & manajer

    Lautaro Martinez - 6/10

    Masuk pada menit ke-61 menggantikan Thuram. Ia memberi tenaga baru dan membuat para bek Parma tetap sibuk, meski intensitas pertandingan sudah menurun saat ia masuk ke lapangan.

    Aleksandar Stankovic - 6/10

    Dimasukkan pada menit ke-61 untuk memberi stabilitas di lini tengah. Ia bermain simpel dan memastikan Inter tetap menguasai area sentral.

    Ange-Yoan Bonny - 6/10

    Masuk pada menit ke-61 menggantikan Esposito. Ia menunjukkan beberapa sentuhan bagus, tetapi Inter sebagian besar sudah berada dalam mode mengelola permainan selama ia berada di lapangan.

    Luis Henrique - 6/10

    Menggantikan Diouf pada menit ke-73. Ia membantu mengamankan kemenangan tanpa ancaman berarti.

    Djed Spence - 6/10

    Menjalani debut yang telah lama dinantikan pada menit ke-73. Ia terlihat tajam dan bersemangat untuk memberi kesan, serta memperlihatkan sekilas atletismenya di sisi kanan.

    Cristian Chivu - 9/10

    Sebuah masterclass taktik dari Chivu. Ia menyiapkan Inter untuk mengeksploitasi kelemahan Parma sejak awal, dan pertandingan pada dasarnya sudah dimenangi dalam setengah jam pertama. Pergantiannya dilakukan pada waktu yang tepat untuk menjaga para pemain kunci tetap bugar untuk laga-laga berikutnya.

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