Josep Martinez - 7/10

Malam yang tenang bagi pemain Spanyol itu, yang jarang mendapat ujian dari lini depan Parma. Ia melakukan dua penyelamatan untuk menjaga nirbobolnya dan menunjukkan ketenangan khasnya saat menguasai bola, membantu Inter membangun serangan dari belakang saat menghadapi tekanan yang sesekali datang.

Yann Bisseck - 7/10

Bek muda itu menunjukkan kehadiran fisik yang sangat baik dan pembacaan permainan yang tajam. Ia solid dalam duel satu lawan satu dan nyaman membawa bola ke lini tengah, berkontribusi pada kestabilan pertahanan Inter sepanjang 90 menit.

Benjamin Pavard - 8/10

Pemain Prancis itu menjadi arsitek lini pertahanan, menempatkan diri dengan sempurna untuk memotong setiap serangan Parma yang mulai berkembang. Distribusi bolanya berada di level elite, kerap menemukan para wing-back dengan umpan diagonal panjang yang membentangkan permainan lawan.

Carlos Augusto - 7/10

Bermain dalam trio bek, Augusto menawarkan kecepatan pemulihan yang sangat baik dan fleksibilitas taktis. Ia menyeimbangkan tugas bertahannya dengan pergerakan overlap yang cerdas ketika Inter beralih ke fase menyerang.