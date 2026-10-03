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Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Rapor pemain Inggris vs Kroasia: Kelas master Jude Bellingham dan dwigol Harry Kane menginspirasi pembantaian telak 7-0 yang menakjubkan

England
Player ratings
Croatia
Croatia vs England
UEFA Nations League A
H. Kane
J. Bellingham
T. Tuchel
B. Saka

England menampilkan masterclass taktik di Rijeka, membongkar Kroasia 7-0 dalam laga UEFA Nations League yang berjalan satu arah. Harry Kane dan Bukayo Saka sama-sama mencetak dua gol saat tim asuhan Thomas Tuchel menunjukkan dominasi total.

England menampilkan penyelesaian akhir yang klinis dan superioritas taktis yang luar biasa untuk mempermalukan Kroasia 7-0 di Stadion Rujevica. England menunjukkan dominasinya sejak awal, melesat unggul 4-0 saat turun minum.

Tim asuhan Thomas Tuchel mengeksploitasi ruang dengan presisi tinggi, memanfaatkan transisi cepat dan kualitas individu yang lebih baik hingga membuat tuan rumah benar-benar terpukul. Kemenangan ini menjadi pernyataan penting di Nations League, menunjukkan tingkat kelancaran ofensif yang jarang terlihat di level ini.

Babak kedua tidak memberi jeda bagi tuan rumah, karena England menambah tiga gol lagi untuk menuntaskan pesta gol ini. Pertarungan expected goals (xG) menceritakan jalannya malam itu, dengan England membukukan xG besar, 6,12, dibandingkan 1,24 milik Kroasia.

Dengan penguasaan bola 64% dan 10 tembakan tepat sasaran, tim tamu tampil tanpa henti. Struktur taktis mereka memungkinkan para pemain kreatif berkembang, sementara unit pertahanan tetap disiplin untuk menjaga nirbobol meski Kroasia sempat berusaha mencetak gol hiburan di akhir laga.

  • FBL-EUR-NATIONS-CRO-ENGAFP

    Kiper & Pertahanan

    Jordan Pickford - 7/10

    Malam yang relatif tenang bagi kiper Everton itu, yang hanya perlu melakukan satu penyelamatan sepanjang pertandingan. Distribusi bolanya dapat diandalkan, membantu Inggris membangun serangan dari belakang dengan total 746 operan yang diselesaikan tim. Ia menjaga fokus saat Kroasia sempat menekan untuk memastikan nirbobol.

    Jarell Quansah - 8/10

    Bek muda itu menunjukkan kematangan melampaui usianya, dengan memberikan assist untuk gol Anthony Gordon pada menit ke-39. Dalam bertahan, ia menjadi bagian dari unit yang membatasi Kroasia hanya mencatatkan satu tembakan tepat sasaran, berkontribusi pada sapuan yang dilakukan Inggris.

    Ezri Konsa - 7/10

    Konsa tampil tenang di jantung pertahanan. Ia mengatasi ancaman Petar Musa dengan efektif dan berperan penting dalam memastikan Inggris memenangi duel-duel individu mereka, dengan tim memenangi dua pertiga duel udara.

    Marc Guehi - 8/10

    Guehi terus terlihat seperti sosok utama di lini belakang ini. Penempatan posisinya sangat baik, sering memotong permainan sebelum Kroasia bisa memasuki sepertiga akhir. Ia bermain penuh selama 90 menit dan krusial dalam menjaga garis pertahanan tinggi yang diminta Tuchel.

    Lewis Hall - 7/10

    Hall memberikan lebar yang sangat baik di sisi kiri sebelum digantikan pada menit ke-79. Ia menyeimbangkan tugas bertahannya dengan baik saat menghadapi Perisic, sekaligus menawarkan opsi dalam serangan saat Inggris melancarkan banyak serangan balik.

  • Lini tengah

    Alex Scott - 7/10

    Bermain dalam peran gelandang yang disiplin, Scott membantu England mendominasi area tengah. Ia memberikan perlindungan yang dibutuhkan lini pertahanan, memungkinkan para penyerang yang bermain lebih maju tampil menonjol sebelum digantikan pada menit ke-69.

    Elliot Anderson - 8/10

    Penampilan Anderson sangat pekerja keras. Ia memberikan assist penting untuk gol kedua Harry Kane pada menit ke-53, menunjukkan visinya dan kemampuannya berkembang di ruang sempit sebelum ditarik keluar pada akhir laga.

    Jude Bellingham - 9/10

    Penampilan virtuoso dari bintang Real Madrid itu. Bellingham mencetak gol apik pada menit ke-21 dan juga berperan sebagai kreator dengan tiga assist, menciptakan gol pembuka Kane, gol kedua Saka, dan gol penutup untuk Morgan Rogers. Kemampuannya menerobos antarlini menjadi mesin kesuksesan England.

  • Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport

    Serangan

    Bukayo Saka - 9/10

    Saka tampil nyaris tak terbendung di sayap kanan, mencetak dua gol pada menit ke-45 dan ke-68. Permainannya yang direct dan penyelesaian akhir yang klinis menjadi ciri ancaman serangan Inggris, terus-menerus meregangkan pertahanan Kroasia.

    Anthony Gordon - 8/10

    Gordon membuka rekening golnya pada menit ke-39 setelah assist dari Quansah. Kecepatannya saat melakukan serangan balik berkontribusi pada 10 serangan balik yang dicatat Inggris, membuatnya terus menjadi ancaman bagi Josip Stanisic.

    Harry Kane - 9/10

    Sang kapten memimpin dengan memberi teladan lewat dua gol yang kejam. Ia membuka skor pada menit ke-8 dan menambah gol keduanya sesaat setelah jeda, tepatnya pada menit ke-53. Di luar gol-golnya, kemampuannya menahan bola sangat penting, bahkan ia juga memberikan assist untuk gol kedua Saka.

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  • FBL-EUR-NATIONS-CRO-ENGAFP

    Pemain pengganti & manajer

    Morgan Rogers - 8/10

    Masuk pada menit ke-69, Rogers langsung memberi dampak dengan mencetak gol ketujuh sekaligus terakhir pada menit ke-87. Ia memanfaatkan peluangnya dengan brilian, menunjukkan kedalaman talenta yang dimiliki Tuchel.

    Eberechi Eze - 6/10

    Masuk untuk 20 menit terakhir guna menjaga tekanan. Meski tidak mencatatkan gol atau assist, ketenangan teknisnya membantu England menuntaskan laga dengan kendali penuh.

    James Garner - 6/10

    Memberikan tenaga baru di lini tengah pada fase akhir pertandingan, memastikan tidak ada penurunan intensitas saat Croatia mulai kelelahan.

    Morgan Gibbs-White - N/A

    Masuk terlambat pada menit ke-79, Gibbs-White tidak punya banyak waktu untuk memengaruhi skor, tetapi tetap ambil bagian pada fase penutup kemenangan telak ini.

    Myles Lewis-Skelly - N/A

    Mendapat penampilan singkat pada menit ke-79, ia meraih pengalaman internasional yang berharga dalam tim yang sudah stabil dan dominan.

    Thomas Tuchel - 10/10

    Pengaturan taktik yang sempurna. Keputusan Tuchel untuk memainkan permainan dengan pressing tinggi sambil tetap mematikan dalam serangan balik menghasilkan skor yang belum pernah terjadi sebelumnya. xG tim sebesar 6,12 mencerminkan seorang pelatih yang dengan cepat menanamkan sistem ofensif yang sangat efektif.

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