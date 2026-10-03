England menampilkan penyelesaian akhir yang klinis dan superioritas taktis yang luar biasa untuk mempermalukan Kroasia 7-0 di Stadion Rujevica. England menunjukkan dominasinya sejak awal, melesat unggul 4-0 saat turun minum.

Tim asuhan Thomas Tuchel mengeksploitasi ruang dengan presisi tinggi, memanfaatkan transisi cepat dan kualitas individu yang lebih baik hingga membuat tuan rumah benar-benar terpukul. Kemenangan ini menjadi pernyataan penting di Nations League, menunjukkan tingkat kelancaran ofensif yang jarang terlihat di level ini.

Babak kedua tidak memberi jeda bagi tuan rumah, karena England menambah tiga gol lagi untuk menuntaskan pesta gol ini. Pertarungan expected goals (xG) menceritakan jalannya malam itu, dengan England membukukan xG besar, 6,12, dibandingkan 1,24 milik Kroasia.

Dengan penguasaan bola 64% dan 10 tembakan tepat sasaran, tim tamu tampil tanpa henti. Struktur taktis mereka memungkinkan para pemain kreatif berkembang, sementara unit pertahanan tetap disiplin untuk menjaga nirbobol meski Kroasia sempat berusaha mencetak gol hiburan di akhir laga.