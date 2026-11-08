DE GEA 6: sigap menghadapi tembakan Cabal dari luar kotak penalti, terutama saat menepis sepakan Woltemade dari jarak dekat tak lama setelah gol penyeimbang Juventus. Penampilannya ternoda oleh kesalahan fatal saat keluar dari gawang yang berujung pada gol Bremer untuk mengubah skor menjadi 2-2. Ia juga siap menghalau tembakan kaki kanan Alajbegovic.

JIMENEZ 6: keberadaan Boga dan Cabal yang sangat agresif membuatnya hanya bisa berkonsentrasi bertahan pada babak pertama. Fiorentina tampil lebih kuat pada awal babak kedua dan pemain asal Spanyol itu pun lebih sering maju. Dari umpan silang mendatar dan tajam yang dilepaskannya, Vicario dan lini pertahanan melakukan kesalahan yang dimanfaatkan Njie.

DRAGUSIN 5,5: terlalu jauh dari Woltemade saat pemain asal Jerman itu mencetak gol penyeimbang Juventus. Ia juga hanya terpaku pada peluang berikutnya sang penyerang tengah, yang memaksa De Gea melakukan penyelamatan gemilang. Babak kedua tidak terlalu menyulitkannya. Peluit Colombo menghentikan selebrasinya ketika Fiorentina nyaris mencetak gol untuk unggul 3-2, yang langsung dianulir karena dorongan yang jelas terhadap Kalulu.

VIERY 5: sulit dipahami bagaimana pemain asal Brasil itu membaca situasi saat sebuah umpan tajam membuat Kolo Muani mampu melewatinya untuk pertama kali, lalu kembali mengecohnya dengan perubahan arah sebelum memberikan assist kepada Woltemade.

JOAO MARIO 5,5: berbeda dari Jimenez, ia mendapat beberapa kesempatan lebih banyak untuk terlibat dalam serangan, tetapi pada babak pertama perhatian utamanya tersita oleh Kolo Muani yang tampil begitu eksplosif. Ia menemukan sedikit ruang pada babak kedua, meski pemain asal Portugal itu jarang mampu menghasilkan sesuatu yang benar-benar berbahaya. Ia menyia-nyiakan kesempatan untuk mengirim umpan silang menjelang akhir laga.

NDOUR 6: kiprahnya jarang terasa dan, bagi seorang gelandang, itu bukan kabar baik. Dalam 45 menit pertama, ia hanya menonjol lewat tembakan kaki kanan dari jarak jauh yang melenceng. Ia lebih banyak bermain untuk meredam serangan lawan. Pada babak kedua, ia mencoba mencetak gol lewat aksi akrobatik, tetapi gagal menyentuh bola.

OULAI 5,5: membuat Vanoli marah karena, menurut sang pelatih, ia beberapa kali terlalu "santai" dalam menguasai bola. Ia membantu menata permainan dengan mengatasi sejumlah situasi sulit, tetapi konsentrasinya menurun seiring berjalannya laga. Ia mendapat kartu kuning karena protes pada awal babak kedua dan tak lama kemudian nyaris menerima kartu kuning kedua saat menghentikan Boga.

(sejak menit ke-65 FAGIOLI 5,5: tidak menghasilkan apa-apa, antara lain karena Juventus terus mengendalikan permainan sehingga ia hanya mendapat sedikit kesempatan untuk unjuk kemampuan).

MASTANTUONO 6: cenderung selalu ingin menyelesaikan situasi sendirian, terlalu lama membawa bola dan kerap terbentur pertahanan Juventus. Pada babak kedua, saat skor 2-1, ia mengabaikan Njie yang berada di sisi kiri setelah melakukan penetrasi bagus dan secara egois memilih menembak ke gawang. Menjelang akhir laga, ketika kedua tim sama-sama bermain terbuka, ia nyaris mencetak gol kemenangan.

GONCALVES 6: memberikan assist dari sepak pojok untuk gol pembuka Pellegrino. Ia selalu terlibat dalam serangan dan aksi-aksi terpenting Fiorentina. Menjelang akhir babak pertama, ia kembali mengirim umpan bagus yang gagal dimanfaatkan mantan penyerang tengah Parma itu hanya karena selisih beberapa sentimeter. Ia jauh lebih jarang terlihat pada babak kedua.

(sejak menit ke-65 BRESCIANINI 6: masuk untuk menambah kekuatan fisik di lini tengah dan mengembalikan keseimbangan Fiorentina, yang pada awalnya bermain lebih menyerang daripada biasanya. Ia sangat jarang menyentuh bola, tetapi salah satu sentuhannya nyaris menghasilkan gol untuk mengubah skor menjadi 3-2, sebelum digagalkan refleks Vicario).

NJIE 6: mengawali laga dengan salah satu akselerasi khasnya, tetapi pergerakan lincahnya berkurang seiring berjalannya waktu, antara lain karena Juventus semakin kuat di area tempatnya bermain dan mulai banyak membangun serangan melalui kerja sama McKennie dan Kolo Muani. Ia memulai babak kedua dengan lebih percaya diri dan sigap menyambar bola muntah dari Vicario untuk mencetak gol yang mengubah skor menjadi 2-1.

(sejak menit ke-86 GNONTO tanpa nilai)

PELLEGRINO 7: memanfaatkan peluang pertamanya malam itu dengan sangat baik. Ia mengambil keuntungan dari penjagaan longgar Woltemade dan mencetak gol lewat sundulan untuk menaklukkan Vicario. Ia nyaris mencetak gol kedua menjelang akhir babak pertama dari aksi Goncalves lainnya. Ia juga bagus dalam mengamankan bola pada rangkaian penguasaan yang berujung pada gol Njie untuk mengubah skor menjadi 2-1.

(sejak menit ke-86 BETO tanpa nilai)

PEL. VANOLI 6: penyesalan karena dua kali gagal mempertahankan keunggulan satu gol sedikit terobati mengingat besarnya tekanan dari Juventus, yang terus mengendalikan pertandingan. Ia mungkin terlalu banyak membiarkan anak asuh Spalletti menguasai permainan, tetapi timnya bahkan nyaris menang menjelang akhir laga. Keputusan memainkan Goncalves dan menggunakan formasi 4-2-3-1 hanya efektif sampai titik tertentu. Penampilan tim lebih baik dalam 20 menit terakhir setelah kembali ke formasi 4-3-3.