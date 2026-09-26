Kampanye Inggris di UEFA Nations League dimulai dengan kekalahan 3-2 dari Spanyol di Wembley, dalam laga yang menarik secara taktis tetapi pada akhirnya mengecewakan. Inggris sudah tertinggal dalam dua menit ketika Lamine Yamal dengan klinis memanfaatkan kelengahan lini belakang. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel menunjukkan daya juang yang mengesankan dengan membalikkan keadaan lewat dua gol dalam empat menit. Gordon menyamakan kedudukan pada menit ke-36 sebelum Kane memaksimalkan assist Nic O'Reilly untuk membawa Inggris unggul 2-1 saat turun minum.
Babak kedua memperlihatkan dominasi Spanyol lewat kontrol yang lebih baik di half-space. Alex Baena menyamakan skor tepat pada menit ke-60 sebelum Mikel Oyarzabal, sosok yang sudah akrab menjadi duri dalam daging bagi Inggris, memastikan kemenangan pada menit ke-74. Meski Inggris menguasai 47% penguasaan bola dan menciptakan peluang serangan balik yang signifikan, insiden penalti aneh yang melibatkan Kane serta perubahan susunan lini belakang di akhir laga membuat mereka gagal menyelamatkan satu poin dalam duel berintensitas tinggi ini.