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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Rapor pemain England vs Spanyol: Anthony Gordon dan Harry Kane bersinar dalam kekalahan menegangkan di Wembley

England
Spain
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England vs Spain
UEFA Nations League A

Inggris menelan kekalahan tipis 3-2 dari Spanyol di Wembley meski sempat bangkit dengan semangat pada babak pertama. Gol-gol dari Anthony Gordon dan Harry Kane tidak cukup untuk menghentikan kebangkitan Spanyol pada babak kedua.

Kampanye Inggris di UEFA Nations League dimulai dengan kekalahan 3-2 dari Spanyol di Wembley, dalam laga yang menarik secara taktis tetapi pada akhirnya mengecewakan. Inggris sudah tertinggal dalam dua menit ketika Lamine Yamal dengan klinis memanfaatkan kelengahan lini belakang. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel menunjukkan daya juang yang mengesankan dengan membalikkan keadaan lewat dua gol dalam empat menit. Gordon menyamakan kedudukan pada menit ke-36 sebelum Kane memaksimalkan assist Nic O'Reilly untuk membawa Inggris unggul 2-1 saat turun minum.

Babak kedua memperlihatkan dominasi Spanyol lewat kontrol yang lebih baik di half-space. Alex Baena menyamakan skor tepat pada menit ke-60 sebelum Mikel Oyarzabal, sosok yang sudah akrab menjadi duri dalam daging bagi Inggris, memastikan kemenangan pada menit ke-74. Meski Inggris menguasai 47% penguasaan bola dan menciptakan peluang serangan balik yang signifikan, insiden penalti aneh yang melibatkan Kane serta perubahan susunan lini belakang di akhir laga membuat mereka gagal menyelamatkan satu poin dalam duel berintensitas tinggi ini.

  • England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport

    Kiper & Lini Belakang

    James Trafford - 5/10

    Trafford menjalani malam yang sulit, sudah kebobolan lebih awal oleh Yamal dan gagal menguasai area kotak penaltinya secara efektif saat Spanyol bangkit pada babak kedua. Meski membuat dua penyelamatan, ia sesekali terlihat ragu menghadapi lini depan Spanyol yang menekan tinggi dan tak bisa berbuat banyak terhadap presisi gol penentu kemenangan Oyarzabal.

    Ezri Konsa - 6/10

    Konsa tampil relatif solid di posisi bek kanan, mengelola duel-duelnya dengan baik melawan Nico Williams pada babak pertama. Ia berkontribusi pada struktur pertahanan Inggris, tetapi seperti lini belakang lainnya, ia kerepotan saat Spanyol meningkatkan tempo dan lebar serangan mereka setelah jeda.

    Jarell Quansah - 5/10

    Malam yang menguji bagi bek muda ini. Quansah menunjukkan ketenangan saat menguasai bola, tetapi kerap terlambat mengantisipasi pergerakan para penyerang Spanyol yang terus bertukar posisi. Ia menutup laga dengan jumlah sapuan yang cukup baik, tetapi tidak memiliki penempatan posisi level elite yang dibutuhkan untuk meredam gol penyama kedudukan Baena.

    Marc Guehi - 4/10

    Penampilan yang goyah dan tidak seperti biasanya dari Guehi, yang kesalahan awalnya membuka jalan bagi Yamal untuk mencetak gol dalam dua menit pertama. Ia kesulitan mendapatkan kembali ketenangannya, menerima kartu kuning pada menit ke-69 sebelum akhirnya ditarik keluar menjelang akhir laga saat Inggris berusaha mengejar ketertinggalan.

    Nic O'Reilly - 7/10

    Menjadi percikan terang di sisi kiri, O'Reilly mengesankan lewat niat menyerangnya dan visi yang sangat baik, dengan memberi assist untuk gol Harry Kane pada menit ke-40. Ia juga menunjukkan fleksibilitas dan ketenangannya di posisi bek kiri sepanjang pertandingan, menuntaskan 90 menit penuh dan mampu menjawab tantangan menghadapi Lamine Yamal.

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  • England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport

    Gelandang

    Miles Lewis-Skelly - 6/10

    Pemain muda itu menunjukkan kilasan potensi teknisnya di lini tengah, terutama lewat kemampuannya turun ke posisi yang lebih dalam dan membantu membangun serangan dari belakang. Ia tampil tenang saat menguasai bola dan membantu memberi keseimbangan saat menghadapi lini tengah spaniard, sebelum digantikan pada menit ke-70.

    Elliot Anderson - 7/10

    Anderson menunjukkan kerja keras dan determinasi, membantu England menjaga tekanan selama periode dominan mereka di babak pertama. Ia bekerja keras untuk menutup ruang Dani Olmo, tetapi semakin kesulitan mengawal para pemain yang datang dari lini kedua saat Spain mendominasi sepertiga akhir lapangan.

    Jude Bellingham - 8/10

    Bellingham menjadi pusat momen-momen terbaik England, dengan mencatatkan assist untuk gol penyama kedudukan Anthony Gordon. Kemampuannya membawa bola dan memenangi pelanggaran memberi England jalan keluar, meski terkadang ia terlihat frustrasi.

  • England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport

    Serangan

    Bukayo Saka - 6/10

    Saka terus menjadi ancaman di sisi kanan, menggunakan kecepatannya untuk memaksa Marc Cucurella bermain lebih ke belakang. Meski tidak mencatatkan gol atau assist, kehadirannya membuka ruang bagi pemain lain. Ia digantikan pada menit ke-83 saat Tuchel mencari dorongan baru.

    Anthony Gordon - 8/10

    Pemain paling menonjol bagi Inggris. Gordon tampil klinis saat mendapatkan peluangnya pada menit ke-36, memicu kebangkitan di babak pertama. Pergerakan direct-nya dan kontribusinya dalam bertahan berada di level tertinggi sampai energinya menurun, yang membuatnya ditarik keluar pada menit ke-70.

    Harry Kane - 7/10

    Kane memperlihatkan insting predator khasnya untuk mencetak gol kedua Inggris pada menit ke-40. Namun, malamnya ternoda oleh penalti yang gagal dan kartu kuning. Terlepas dari gol tersebut, insiden sentuhan ganda yang aneh dalam eksekusi penaltinya terbukti merugikan momentum tim.

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  • England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport

    Pemain pengganti & manajer

    Morgan Rogers - 5/10

    Masuk pada menit ke-70 menggantikan Gordon, tetapi kesulitan memberi pengaruh yang sama di sisi kiri saat Spanyol semakin menguasai pertandingan.

    James Garner - 5/10

    Dimainkan untuk memperkuat lini tengah pada menit ke-70, tetapi ia kesulitan mengganggu ritme yang dibangun Rodri dan para pemain pengganti Spanyol.

    Dominic Calvert-Lewin - N/A

    Masuk sebagai pemain pengganti terlambat pada menit ke-83, ia hanya punya sedikit waktu untuk memengaruhi skor.

    Morgan Gibbs-White - N/A

    Masuk pada menit ke-83, tetapi tidak mampu menemukan umpan penentu untuk membongkar pertahanan Spanyol.

    Jarrad Branthwaite - N/A

    Masuk pada menit ke-89 menggantikan Guehi dalam perubahan di lini belakang.

    Thomas Tuchel - 6/10

    Tuchel menyiapkan England agar mampu bersaing, dan kebangkitan pada babak pertama menunjukkan rencana taktisnya berjalan. Namun, ia kalah langkah oleh pergantian pemain De la Fuente, terutama masuknya Baena dan Oyarzabal, sementara perubahannya sendiri gagal membalikkan keadaan.

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