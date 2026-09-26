James Trafford - 5/10

Trafford menjalani malam yang sulit, sudah kebobolan lebih awal oleh Yamal dan gagal menguasai area kotak penaltinya secara efektif saat Spanyol bangkit pada babak kedua. Meski membuat dua penyelamatan, ia sesekali terlihat ragu menghadapi lini depan Spanyol yang menekan tinggi dan tak bisa berbuat banyak terhadap presisi gol penentu kemenangan Oyarzabal.

Ezri Konsa - 6/10

Konsa tampil relatif solid di posisi bek kanan, mengelola duel-duelnya dengan baik melawan Nico Williams pada babak pertama. Ia berkontribusi pada struktur pertahanan Inggris, tetapi seperti lini belakang lainnya, ia kerepotan saat Spanyol meningkatkan tempo dan lebar serangan mereka setelah jeda.

Jarell Quansah - 5/10

Malam yang menguji bagi bek muda ini. Quansah menunjukkan ketenangan saat menguasai bola, tetapi kerap terlambat mengantisipasi pergerakan para penyerang Spanyol yang terus bertukar posisi. Ia menutup laga dengan jumlah sapuan yang cukup baik, tetapi tidak memiliki penempatan posisi level elite yang dibutuhkan untuk meredam gol penyama kedudukan Baena.

Marc Guehi - 4/10

Penampilan yang goyah dan tidak seperti biasanya dari Guehi, yang kesalahan awalnya membuka jalan bagi Yamal untuk mencetak gol dalam dua menit pertama. Ia kesulitan mendapatkan kembali ketenangannya, menerima kartu kuning pada menit ke-69 sebelum akhirnya ditarik keluar menjelang akhir laga saat Inggris berusaha mengejar ketertinggalan.

Nic O'Reilly - 7/10

Menjadi percikan terang di sisi kiri, O'Reilly mengesankan lewat niat menyerangnya dan visi yang sangat baik, dengan memberi assist untuk gol Harry Kane pada menit ke-40. Ia juga menunjukkan fleksibilitas dan ketenangannya di posisi bek kiri sepanjang pertandingan, menuntaskan 90 menit penuh dan mampu menjawab tantangan menghadapi Lamine Yamal.