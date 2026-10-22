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Besiktas JK v Crystal Palace FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Rapor pemain Crystal Palace vs Besiktas: Yeremi Pino dan Jean-Philippe Mateta memotori kebangkitan di Istanbul dalam laga imbang penuh drama

Player ratings
Crystal Palace
Europa League
Besiktas vs Crystal Palace
Besiktas

Crystal Palace bangkit dari ketertinggalan saat jeda untuk meraih hasil imbang 2-2 melawan Besiktas dalam laga Liga Europa yang berlangsung sengit di Stadion Tupras. Gol Yeremi Pino dan Jean-Philippe Mateta pada babak kedua sempat membawa Palace unggul, sebelum gol penyama kedudukan di pengujung laga membuat kedua tim berbagi poin.

Crystal Palace menunjukkan ketangguhan taktis untuk meraih satu poin di tengah atmosfer Istanbul yang mengintimidasi. Setelah babak pertama yang membuat frustrasi, ketika Wilfrid Ndidi membawa tuan rumah unggul pada masa tambahan waktu, Palace tampil lebih agresif dalam menyerang secara langsung selepas jeda.

Ketajaman Pino dan kekuatan fisik Mateta mengubah momentum pertandingan sepenuhnya dalam sepuluh menit pertama babak kedua. Crystal Palace membalikkan kedudukan dengan memanfaatkan garis pertahanan tinggi Besiktas.

Namun, pertandingan tetap berlangsung kacau hingga peluit akhir. Besiktas menyamakan kedudukan melalui pemain pengganti Jerome Olaitan pada menit ke-73, memanfaatkan kelengahan sesaat di lini belakang Palace yang berisi tiga pemain.

Meski Umit Akdag dari Besiktas mendapat kartu merah pada pengujung laga, tim asuhan Pierre Sage gagal mencetak gol kemenangan. Mereka meninggalkan Stadion Tupras dengan satu poin yang diraih lewat perjuangan keras dan tetap berada dalam persaingan untuk lolos ke fase gugur.

GOAL Para pemain Crystal Palace dari Stadion Tupras...

  • Besiktas JK v Crystal Palace FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Kiper & Lini Pertahanan

    Walter Benitez - 6/10:

    Penjaga gawang ini menjalani malam yang sibuk. Meski kebobolan dua kali, ia tidak secara langsung bersalah atas kedua gol tersebut. Ia menguasai area pertahanannya dengan baik saat menghadapi rentetan sepak pojok, tetapi tidak mendapat cukup perlindungan ketika Ndidi mencetak gol pembuka dan Olaitan mencetak gol penyeimbang.

    Chris Richards - 5/10:

    Malam yang sulit bagi pemain asal Amerika Serikat ini, yang kesulitan menghadapi intensitas tekanan Besiktas. Ia tidak setenang biasanya saat menguasai bola dan berada di posisi yang keliru dalam transisi permainan yang berujung pada gol penyeimbang tuan rumah di pengujung laga.

    Axel Disasi - 6/10:

    Pemain asal Prancis ini memberikan kekuatan fisik di lini belakang yang diisi tiga pemain, tetapi sesekali kesulitan menghadapi pergerakan Trossard. Ia tampil penting dalam duel udara dengan memenangkan beberapa di antaranya, meski posisinya saat gol kedua terjadi sedikit meragukan.

    Jaydee Canvot - 7/10:

    Penampilan tenang dari pemain muda ini. Ia membaca permainan dengan sangat baik, maju meninggalkan garis pertahanan untuk memotong alur serangan, dan terlihat paling nyaman di antara para bek saat membangun serangan dari belakang.

  • Besiktas JK v Crystal Palace FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Lini tengah

    Anan Khalaily- 6/10:

    Mencatatkan assist untuk gol Pino pada menit ke-51, menunjukkan kejeliannya melihat peluang di ruang sempit. Namun, ia kesulitan memberikan pengaruh secara konsisten sepanjang pertandingan.

    Adam Wharton - 7/10:

    Pengatur tempo di lini tengah Palace. Kemampuan Wharton mengatasi tekanan lawan dan menemukan umpan progresif menjadi kunci kebangkitan Palace pada babak kedua. Ia mengakhiri pertandingan dengan tingkat keberhasilan umpan yang tinggi meski berada di bawah tekanan besar.

    Daichi Kamada - 6/10:

    Bergerak di ruang antara lini tengah dan lini serang. Meski kualitas tekniknya terlihat, ia beberapa kali kalah dalam duel fisik di lini tengah pada babak pertama.

    Tyrick Mitchell - 6/10:

    Menunjukkan kerja kerasnya seperti biasa di sisi kiri. Ia disiplin menjalankan tugas bertahan dan berusaha menjadi opsi serangan di sepertiga akhir lapangan, meski umpan silangnya kurang akurat untuk dapat secara konsisten membongkar pertahanan Turki.

  • Besiktas JK v Crystal Palace FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Serangan

    Dwight McNeil - 5/10:

    Penampilan yang kurang menonjol dari pemain sayap ini. Ia gagal memberi pengaruh di sepertiga akhir lapangan dan tidak mampu memberikan suplai bola yang dibutuhkan Mateta. Ia ditarik keluar sesaat setelah pertandingan berjalan satu jam dan digantikan oleh Ismaila Sarr.

    Jean-Philippe Mateta - 7/10:

    Memimpin lini depan dengan kekuatan fisik yang menjadi ciri khasnya. Ia menuntaskan peluang dengan baik pada menit ke-55 untuk membawa Palace unggul, sembari mengungguli bek-bek tengah Besiktas dalam duel fisik. Ia diganti pada menit ke-61 saat Sage berupaya menyegarkan energi tim.

    Yeremi Pino - 8/10:

    Pemain paling menonjol bagi Crystal Palace. Pino terus menjadi ancaman lewat serangan balik dan menunjukkan ketenangan luar biasa saat menuntaskan umpan Khalaily pada menit ke-51. Ia mendapat kartu kuning lebih awal, tetapi tetap menjadi opsi serangan yang disiplin secara taktis hingga ditarik keluar.

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  • Besiktas JK v Crystal Palace FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Pemain Cadangan dan Manajer

    Ismaila Sarr - 6/10:

    Masuk pada menit ke-61 menggantikan McNeil. Kecepatannya memaksa Besiktas bermain lebih dalam, tetapi ia gagal memberikan umpan akhir untuk menciptakan peluang meraih kemenangan.

    Jorgen Strand Larsen - 6/10:

    Masuk menggantikan Mateta untuk mempertahankan kekuatan fisik di lini depan. Ia tampil baik dalam duel udara, tetapi jarang mendapat peluang mencetak gol.

    Dario Osorio - 6/10:

    Menggantikan Pino pada menit ke-72. Ia bekerja keras dalam bertahan saat Palace berusaha mempertahankan satu poin setelah gol penyama kedudukan.

    Eddie Nketiah - N/A:

    Masuk pada akhir pertandingan menggantikan Strand Larsen. Ia tidak punya cukup waktu untuk memengaruhi skor.

    Pierre Sage - 7/10:

    Penyesuaian yang dilakukannya saat jeda tepat sasaran. Ia mengalihkan fokus taktik untuk memanfaatkan garis pertahanan tinggi Besiktas. Namun, ia pasti kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan 2-1 hingga akhir pertandingan.

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