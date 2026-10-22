Crystal Palace menunjukkan ketangguhan taktis untuk meraih satu poin di tengah atmosfer Istanbul yang mengintimidasi. Setelah babak pertama yang membuat frustrasi, ketika Wilfrid Ndidi membawa tuan rumah unggul pada masa tambahan waktu, Palace tampil lebih agresif dalam menyerang secara langsung selepas jeda.

Ketajaman Pino dan kekuatan fisik Mateta mengubah momentum pertandingan sepenuhnya dalam sepuluh menit pertama babak kedua. Crystal Palace membalikkan kedudukan dengan memanfaatkan garis pertahanan tinggi Besiktas.

Namun, pertandingan tetap berlangsung kacau hingga peluit akhir. Besiktas menyamakan kedudukan melalui pemain pengganti Jerome Olaitan pada menit ke-73, memanfaatkan kelengahan sesaat di lini belakang Palace yang berisi tiga pemain.

Meski Umit Akdag dari Besiktas mendapat kartu merah pada pengujung laga, tim asuhan Pierre Sage gagal mencetak gol kemenangan. Mereka meninggalkan Stadion Tupras dengan satu poin yang diraih lewat perjuangan keras dan tetap berada dalam persaingan untuk lolos ke fase gugur.

GOAL Para pemain Crystal Palace dari Stadion Tupras...