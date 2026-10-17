Chelsea meraih kemenangan 2-0 atas Everton di Hill Dickinson Stadium lewat penampilan profesional, dengan Neto menjadi pembeda. Babak pertama berlangsung ketat dan lebih diwarnai perebutan posisi secara taktis serta duel fisik ketimbang peluang bersih. Kedua tim pun memasuki jeda dengan skor 0-0. Tim asuhan Alonso tetap sabar, mengandalkan penguasaan bola sebesar 53% untuk perlahan meruntuhkan pertahanan rapat Everton yang pada awalnya membatasi Chelsea pada tembakan-tembakan spekulatif.
Kebuntuan pecah sesaat setelah babak kedua dimulai ketika Neto mencetak gol pada menit ke-46, membuat momentum sepenuhnya berpihak kepada tim tamu. Everton berusaha mengejar ketertinggalan, tetapi struktur pertahanan Chelsea tetap kokoh dan membatasi tuan rumah hanya pada 0,55 expected goals (xG). Neto kemudian memastikan kemenangan lewat golnya pada menit ke-90, melengkapi penampilan klinis yang mengangkat Chelsea ke peringkat keempat klasemen Liga Primer Inggris.