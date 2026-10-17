E. Martinez - 7/10:

Penjaga gawang asal Argentina itu tampil tenang sepanjang pertandingan, meski jarang diuji hingga batas kemampuannya. Ia mencatatkan nirbobol dan bermain selama 75 menit sebelum digantikan. Ia juga menguasai area penjagaannya dengan baik saat menghadapi total 17 umpan silang Everton. Distribusi bolanya membantu Chelsea melewati tekanan awal lawan.

L. Colwill - 7/10:

Colwill tampil nyaman di lini pertahanan dan turut membantu tim membatasi lawan hanya melepaskan lima tembakan tepat sasaran. Kecepatannya saat kembali bertahan sangat penting untuk mengatasi serangan balik Everton. Ia juga efektif dalam penguasaan bola ketika Chelsea berusaha membangun serangan dari belakang.

J. Acheampong - 6/10:

Pemain muda itu sesekali menunjukkan potensinya, tetapi beberapa kali kesulitan menghadapi permainan fisik di Premier League. Ia menerima kartu kuning pada menit ke-32 akibat tekel yang terlambat.

J. Hato - 7/10:

Hato tampil disiplin dan sebagian besar mampu meredam ancaman Everton dari sisi sayap. Ia tetap cermat secara taktis hingga digantikan pada masa tambahan waktu, membantu tim menjaga bentuk permainan saat mendapat tekanan di pengujung laga.

M. Lacroix - 8/10:

Sosok yang menjulang di jantung pertahanan, Lacroix berperan penting dalam keberhasilan tim menjaga gawang tetap bersih. Ia mendominasi duel udara dan memimpin upaya bertahan tim, memastikan lini belakang tetap rapat bahkan ketika Everton berusaha mencetak gol penyama kedudukan menjelang akhir laga.