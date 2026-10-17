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Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Rapor pemain Chelsea vs Everton: Pedro Neto menghadirkan ketajaman dalam penyelesaian akhir saat tim asuhan Xabi Alonso menang di Hill Dickinson Stadium

Player ratings
Everton vs Chelsea
Everton
Chelsea
Premier League
P. Neto

Pedro Neto mencetak dua gol untuk memastikan kemenangan penting Chelsea 2-0 atas Everton. Disiplin taktis Xabi Alonso membuka jalan bagi penampilan dominan Chelsea pada babak kedua di Merseyside.

Chelsea meraih kemenangan 2-0 atas Everton di Hill Dickinson Stadium lewat penampilan profesional, dengan Neto menjadi pembeda. Babak pertama berlangsung ketat dan lebih diwarnai perebutan posisi secara taktis serta duel fisik ketimbang peluang bersih. Kedua tim pun memasuki jeda dengan skor 0-0. Tim asuhan Alonso tetap sabar, mengandalkan penguasaan bola sebesar 53% untuk perlahan meruntuhkan pertahanan rapat Everton yang pada awalnya membatasi Chelsea pada tembakan-tembakan spekulatif.

Kebuntuan pecah sesaat setelah babak kedua dimulai ketika Neto mencetak gol pada menit ke-46, membuat momentum sepenuhnya berpihak kepada tim tamu. Everton berusaha mengejar ketertinggalan, tetapi struktur pertahanan Chelsea tetap kokoh dan membatasi tuan rumah hanya pada 0,55 expected goals (xG). Neto kemudian memastikan kemenangan lewat golnya pada menit ke-90, melengkapi penampilan klinis yang mengangkat Chelsea ke peringkat keempat klasemen Liga Primer Inggris.

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    Kiper & Lini Pertahanan

    E. Martinez - 7/10:

    Penjaga gawang asal Argentina itu tampil tenang sepanjang pertandingan, meski jarang diuji hingga batas kemampuannya. Ia mencatatkan nirbobol dan bermain selama 75 menit sebelum digantikan. Ia juga menguasai area penjagaannya dengan baik saat menghadapi total 17 umpan silang Everton. Distribusi bolanya membantu Chelsea melewati tekanan awal lawan.

    L. Colwill - 7/10:

    Colwill tampil nyaman di lini pertahanan dan turut membantu tim membatasi lawan hanya melepaskan lima tembakan tepat sasaran. Kecepatannya saat kembali bertahan sangat penting untuk mengatasi serangan balik Everton. Ia juga efektif dalam penguasaan bola ketika Chelsea berusaha membangun serangan dari belakang.

    J. Acheampong - 6/10:

    Pemain muda itu sesekali menunjukkan potensinya, tetapi beberapa kali kesulitan menghadapi permainan fisik di Premier League. Ia menerima kartu kuning pada menit ke-32 akibat tekel yang terlambat.

    J. Hato - 7/10:

    Hato tampil disiplin dan sebagian besar mampu meredam ancaman Everton dari sisi sayap. Ia tetap cermat secara taktis hingga digantikan pada masa tambahan waktu, membantu tim menjaga bentuk permainan saat mendapat tekanan di pengujung laga.

    M. Lacroix - 8/10:

    Sosok yang menjulang di jantung pertahanan, Lacroix berperan penting dalam keberhasilan tim menjaga gawang tetap bersih. Ia mendominasi duel udara dan memimpin upaya bertahan tim, memastikan lini belakang tetap rapat bahkan ketika Everton berusaha mencetak gol penyama kedudukan menjelang akhir laga.

  • Everton v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Lini tengah

    J. Henderson - 7/10:

    Pemain veteran ini menunjukkan kepemimpinan dan disiplin posisi yang dibutuhkan dalam laga tandang yang sulit. Henderson menjadi pelindung utama lini pertahanan, mengalirkan kembali penguasaan bola secara efektif dan memastikan transisi berjalan tanpa banyak masalah.

    M. Caicedo - 7/10:

    Mengenakan ban kapten, Caicedo menjadi motor permainan Chelsea. Ia menjelajahi area lapangan yang luas dan mengganggu ritme Everton di sepertiga tengah lapangan, meski diganti pada menit ke-92 untuk menyegarkan lini tengah pada detik-detik akhir.

    M. Rogers - 6/10:

    Rogers bekerja keras dalam fase transisi, tetapi kesulitan menembus barisan Everton yang rapat. Ia menerima kartu kuning pada menit ke-34 akibat pelanggaran taktis dan mungkin beruntung tidak kembali masuk catatan wasit sebelum turun minum.



  • Everton v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Serangan

    C. Palmer - 6/10:

    Palmer menjalani sore yang lebih sepi dari biasanya sebagai pengatur serangan utama Chelsea. Ia kesulitan menemukan ruang di antara lini lawan seperti biasanya dan menerima kartu kuning pada menit ke-65.

    P. Neto - 9/10:

    Tak diragukan lagi, ia adalah pemain terbaik dalam laga ini. Neto menunjukkan naluri mencetak gol yang sangat tajam. Ia memecah kebuntuan hanya beberapa detik setelah babak kedua dimulai, lalu memastikan kemenangan lewat golnya pada menit ke-90. Selain mencetak dua gol, ia menerima kartu kuning pada menit ke-27 dan akhirnya ditarik keluar menjelang akhir waktu tambahan setelah tampil habis-habisan.

    J. Pedro - 7/10:

    Meski tidak mencetak gol, pergerakan Pedro sangat penting untuk menarik bek-bek tengah Everton keluar dari posisi mereka. Ia menjalankan peran sebagai ujung tombak dengan baik, menjadi tumpuan serangan dan terus bekerja keras hingga diganti pada menit ke-92.

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  • FBL-ENG-PR-EVERTON-CHELSEAAFP

    Pemain cadangan dan pelatih

    M. Penders - 6/10:

    Masuk menggantikan Martinez pada menit ke-75 dan menjaga gawang tetap nirbobol. Ia tampil solid saat menghadapi gempuran Everton di akhir laga.

    R. Lavia - Tidak dinilai:

    Masuk pada menit ke-92 untuk memperkuat lini tengah.

    D. Welbeck - Tidak dinilai:

    Masuk sebagai pergantian taktis pada menit ke-92.

    M. Palestra - Tidak dinilai:

    Masuk sebagai pergantian taktis pada menit ke-92.

    G. Quenda - Tidak dinilai:

    Masuk pada menit ke-102 untuk membantu tim melewati detik-detik terakhir.

    X. Alonso - 8/10:

    Arahan sang pelatih saat jeda jelas membuahkan hasil luar biasa ketika Chelsea langsung mencetak gol setelah babak kedua dimulai. Keputusannya mempertahankan Neto meski sang pemain mendapat kartu kuning sejak awal berbuah manis. Organisasi pertahanannya juga membatasi Everton pada peluang-peluang yang tidak terlalu berbahaya sepanjang 90 menit.

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