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Chelsea FC v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

Rapor pemain Chelsea vs AFC Bournemouth: Jordan Henderson dan Joao Pedro bersinar dalam pesta lima gol

Chelsea
AFC Bournemouth
Chelsea vs AFC Bournemouth
Premier League

Chelsea membantai AFC Bournemouth 5-1 di Stamford Bridge lewat penampilan dominan yang sangat efisien dalam menyerang. Awal bersejarah dan dua gol pada babak kedua dari Joao Pedro memastikan kemenangan telak bagi tim asuhan Xabi Alonso.

Chelsea kembali dari jeda internasional dengan cara yang menghancurkan, mengamankan kemenangan bersejarah 5-1 atas AFC Bournemouth di Stamford Bridge. Chelsea langsung menunjukkan dominasi hampir seketika, memecahkan rekor Premier League dengan melesat unggul dua gol dalam tiga menit pertama. Gempuran awal ini menentukan jalannya laga, ketika fleksibilitas taktik Chelsea dan penyelesaian akhir yang klinis membuat tim tamu tak punya jawaban.

Meski sempat mendapat ancaman singkat pada awal babak kedua saat Evanilson memperkecil ketertinggalan untuk Bournemouth, Chelsea tetap tenang. Perubahan taktik yang diorkestrasi Alonso memungkinkan tim tuan rumah berulang kali mengeksploitasi garis pertahanan tinggi Bournemouth. Dua gol Pedro dan gol kedua Jordan Henderson pada akhir laga menyempurnakan penampilan yang menegaskan semakin solidnya Chelsea di bawah manajemen baru mereka, sekaligus mengangkat mereka ke peringkat kelima klasemen Premier League.

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    Kiper & Pertahanan

    E. Martinez - 7/10

    Kiper asal Argentina itu sebagian besar hanya menjadi penonton sepanjang sebagian besar babak pertama, tetapi tetap waspada saat dibutuhkan. Ia tak bisa berbuat banyak untuk mencegah gol Evanilson pada menit ke-51 mengingat jarak tembakannya yang sangat dekat. Martinez mencatatkan 3 penyelamatan sepanjang pertandingan, memberikan fondasi yang stabil bagi permainan build-up Chelsea dari belakang.

    J. Acheampong - 7/10

    Bermain di sisi kanan dari tiga bek, pemain muda itu menunjukkan kematangan yang melampaui usianya. Ia disiplin dalam penempatan posisi, membantu meredam wing-back Bournemouth dan berkontribusi pada 19 intersep yang dicatat lini pertahanan Chelsea. Kemampuannya untuk bergerak ke dalam memberi wing-back lebih banyak kebebasan untuk maju menyerang.

    M. Lacroix - 8/10

    Menjadi sosok yang dominan secara fisik di jantung pertahanan, Lacroix memenangkan mayoritas duel dan berperan krusial dalam keberhasilan Chelsea memenangi 5 duel udara. Ia mengomandoi lini belakang dengan efektif, memastikan bola-bola langsung Bournemouth jarang menemukan sasaran. Distribusi bolanya rapi, membantu memulai transisi dengan cepat.

    L. Colwill - 7/10

    Sang kapten memimpin dengan memberi teladan, menampilkan ketenangan saat menguasai bola dan pertahanan agresif yang proaktif. Meski ia turut menjadi bagian dari kelengahan di lini belakang yang membuat Bournemouth mencetak satu-satunya gol, pembacaan permainannya secara keseluruhan sangat baik. Ia bermain penuh selama 90 menit, memastikan trio lini belakang tetap menjaga bentuk mereka meski Bournemouth mendapatkan tujuh sepak pojok.

  • Chelsea FC v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Gelandang

    C. Palmer - 8/10

    Poros kreativitas tim, Palmer berperan penting dalam gempuran awal. Ia mencatatkan assist hanya 2 menit setelah laga dimulai untuk memberi umpan kepada Henderson. Visi bermain dan akurasi bobot umpannya sangat luar biasa hingga ia ditarik keluar pada menit ke-88, terus-menerus menemukan ruang di antara lini.

    M. Rogers - 8/10

    Rogers menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol kedua Chelsea hanya pada menit ke-3 pertandingan. Energinya di sepertiga tengah lapangan sangat vital dalam memenangkan duel lini tengah, dan ia menghubungkan permainan secara efektif dengan para wing-back. Ia digantikan pada akhir laga setelah bekerja tanpa lelah.

    J. Henderson - 9/10

    Penampilan klasik dari gelandang veteran itu. Henderson membuka skor pada menit ke-2 dan menunjukkan stamina luar biasa di fase akhir pertandingan untuk menambah gol keduanya sekaligus gol kelima Chelsea pada menit ke-70. Ia juga memberikan assist untuk gol Rogers, yang menjadikannya figur sentral dalam start bersejarah Chelsea.

    M. Caicedo - 7/10

    Kembali ke susunan pemain inti, Caicedo memberikan perlindungan defensif yang dibutuhkan, memungkinkan para pemain yang lebih kreatif untuk berkembang. Ia efisien saat menguasai bola dan mematahkan beberapa serangan balik Bournemouth sebelum digantikan oleh Lavia pada menit ke-72 untuk mengelola bebannya.

    P. Chavarria - 8/10

    Menjadi ancaman konstan di sisi lapangan, umpan-umpan Chavarria menjadi sorotan pada babak kedua. Ia memberikan assist untuk gol kedua Joao Pedro pada menit ke-67. Etos kerja defensifnya juga sama mengesankan, turun membantu pertahanan untuk memastikan Chelsea jarang kalah jumlah di area sayap.

    P. Neto - 7/10

    Kecepatan Neto terus menjadi gangguan bagi Bournemouth. Ia memberikan assist untuk gol pertama Joao Pedro sesaat setelah babak kedua dimulai pada menit ke-46. Permainannya yang lugas memaksa tim tamu bertahan lebih dalam, meski umpan akhirnya terkadang kurang akurat sebelum ia diganti pada menit ke-83.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-BOURNEMOUTHAFP

    Serang

    J. Pedro - 9/10

    Penampil paling menonjol di sepertiga akhir, Joao Pedro memperlihatkan pergerakan dan penyelesaian akhir kelas elite. Ia mencetak dua gol, pertama pada menit ke-46 untuk mematikan momentum Bournemouth dan kembali pada menit ke-67 untuk membuat laga di luar jangkauan. Etos kerjanya saat tidak menguasai bola juga krusial dalam tekanan tinggi Chelsea.

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  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-BOURNEMOUTHAFP

    Pemain pengganti & manajer

    R. Lavia - 6/10

    Masuk pada menit ke-72 menggantikan Caicedo. Ia bermain simpel dan membantu mengamankan pertandingan, dengan menjaga Chelsea tetap memiliki 50% penguasaan bola.

    M. Palestra - 6/10

    Dimasukkan pada menit ke-72 untuk memberi energi baru dalam transisi bertahan. Ia cepat beradaptasi dan menjadi bagian dari unit yang mencegah kebangkitan Bournemouth pada akhir laga.

    D. Welbeck - N/A

    Masuk pada menit ke-83 menggantikan Neto. Tidak punya cukup waktu untuk memberi dampak signifikan pada pertandingan.

    Estevao - N/A

    Masuk ke lapangan pada menit ke-84 menggantikan Rogers. Memberikan energi tambahan pada menit-menit akhir.

    M. Gusto - N/A

    Menggantikan Palmer pada menit ke-88 untuk memperkuat sisi kanan pada fase akhir pertandingan.

    X. Alonso - 9/10

    Setup taktik Alonso sempurna. Formasi 3-4-2-1 membuat Chelsea bisa mendominasi area tengah dan mengeksploitasi sayap secara bersamaan. Keputusan untuk memainkan Henderson dalam peran yang lebih maju langsung membuahkan hasil, dan pergantiannya dilakukan pada waktu yang tepat untuk menjaga intensitas serta melindungi pemain-pemain kunci.

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