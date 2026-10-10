Rapor pemain Chelsea vs AFC Bournemouth: Jordan Henderson dan Joao Pedro bersinar dalam pesta lima gol

C. Palmer - 8/10

Poros kreativitas tim, Palmer berperan penting dalam gempuran awal. Ia mencatatkan assist hanya 2 menit setelah laga dimulai untuk memberi umpan kepada Henderson. Visi bermain dan akurasi bobot umpannya sangat luar biasa hingga ia ditarik keluar pada menit ke-88, terus-menerus menemukan ruang di antara lini.

M. Rogers - 8/10

Rogers menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol kedua Chelsea hanya pada menit ke-3 pertandingan. Energinya di sepertiga tengah lapangan sangat vital dalam memenangkan duel lini tengah, dan ia menghubungkan permainan secara efektif dengan para wing-back. Ia digantikan pada akhir laga setelah bekerja tanpa lelah.

J. Henderson - 9/10

Penampilan klasik dari gelandang veteran itu. Henderson membuka skor pada menit ke-2 dan menunjukkan stamina luar biasa di fase akhir pertandingan untuk menambah gol keduanya sekaligus gol kelima Chelsea pada menit ke-70. Ia juga memberikan assist untuk gol Rogers, yang menjadikannya figur sentral dalam start bersejarah Chelsea.

M. Caicedo - 7/10

Kembali ke susunan pemain inti, Caicedo memberikan perlindungan defensif yang dibutuhkan, memungkinkan para pemain yang lebih kreatif untuk berkembang. Ia efisien saat menguasai bola dan mematahkan beberapa serangan balik Bournemouth sebelum digantikan oleh Lavia pada menit ke-72 untuk mengelola bebannya.

P. Chavarria - 8/10

Menjadi ancaman konstan di sisi lapangan, umpan-umpan Chavarria menjadi sorotan pada babak kedua. Ia memberikan assist untuk gol kedua Joao Pedro pada menit ke-67. Etos kerja defensifnya juga sama mengesankan, turun membantu pertahanan untuk memastikan Chelsea jarang kalah jumlah di area sayap.

P. Neto - 7/10

Kecepatan Neto terus menjadi gangguan bagi Bournemouth. Ia memberikan assist untuk gol pertama Joao Pedro sesaat setelah babak kedua dimulai pada menit ke-46. Permainannya yang lugas memaksa tim tamu bertahan lebih dalam, meski umpan akhirnya terkadang kurang akurat sebelum ia diganti pada menit ke-83.