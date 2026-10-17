Kunjungan ke Alte Försterei berakhir dengan kebuntuan taktik ketika anak asuh Niko Kovac menghadapi blok pertahanan yang sangat disiplin. Meski mencatatkan 62,6% penguasaan bola dan melakukan 570 operan, Dortmund kesulitan mengubah dominasi wilayah mereka menjadi peluang berkualitas tinggi. Pertandingan diawali momen dramatis ketika Ethan Nwaneri keliru diganjar kartu merah hanya beberapa detik setelah laga dimulai, tetapi keputusan itu langsung diubah menjadi kartu kuning.
Statistik lebih mendalam menunjukkan bahwa lini pertahanan kedua tim sebagian besar mampu mengendalikan pertandingan. Dortmund hanya mencatatkan dua tembakan tepat sasaran sepanjang 90 menit, mencerminkan kurangnya keterpaduan antara lini tengah dan lini serang. Pada akhirnya, kedua tim kekurangan kreativitas yang dibutuhkan untuk memecah kebuntuan dalam pertandingan yang berlangsung keras dan menghasilkan enam kartu kuning.