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1. FC Union Berlin v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Rapor pemain Borussia Dortmund vs Union Berlin: Waldemar Anton dan Nico Schlotterbeck tampil tangguh dalam hasil imbang yang membuat frustrasi

Player ratings
W. Anton
N. Schlotterbeck
Borussia Dortmund
Union Berlin vs Borussia Dortmund
Union Berlin
Bundesliga

Borussia Dortmund ditahan imbang tanpa gol oleh Union Berlin dalam laga yang diwarnai pertahanan kokoh dan minimnya kreativitas di sepertiga akhir lapangan. Meski lini belakang Dortmund terorganisasi dengan sangat baik, para bintang di lini serang kesulitan menembus pertahanan tuan rumah yang gigih.

Kunjungan ke Alte Försterei berakhir dengan kebuntuan taktik ketika anak asuh Niko Kovac menghadapi blok pertahanan yang sangat disiplin. Meski mencatatkan 62,6% penguasaan bola dan melakukan 570 operan, Dortmund kesulitan mengubah dominasi wilayah mereka menjadi peluang berkualitas tinggi. Pertandingan diawali momen dramatis ketika Ethan Nwaneri keliru diganjar kartu merah hanya beberapa detik setelah laga dimulai, tetapi keputusan itu langsung diubah menjadi kartu kuning.

Statistik lebih mendalam menunjukkan bahwa lini pertahanan kedua tim sebagian besar mampu mengendalikan pertandingan. Dortmund hanya mencatatkan dua tembakan tepat sasaran sepanjang 90 menit, mencerminkan kurangnya keterpaduan antara lini tengah dan lini serang. Pada akhirnya, kedua tim kekurangan kreativitas yang dibutuhkan untuk memecah kebuntuan dalam pertandingan yang berlangsung keras dan menghasilkan enam kartu kuning.

  • 1. FC Union Berlin v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Kiper & Lini Pertahanan

    Gregor Kobel - 6,5/10

    Sore yang relatif tenang bagi kiper asal Swiss ini. Ia tidak perlu melakukan satu pun penyelamatan karena tuan rumah gagal melepaskan tembakan tepat sasaran. Kobel tetap sigap mengamankan bola di belakang garis pertahanan timnya yang tinggi dan menyalurkan bola dengan baik saat mendapat tekanan.

    Joane Gadou - 8/10

    Pemain muda ini tampil sangat tenang di lini belakang dan berkontribusi besar terhadap dominasi timnya dalam statistik umpan. Gadou menunjukkan kecepatan yang sangat baik saat kembali bertahan dan berulang kali menghentikan serangan balik.

    Waldemar Anton - 8/10

    Meski mendapat kartu kuning pada menit ketujuh, Anton bisa dibilang merupakan pemain terbaik di lapangan. Ia terus tampil sangat agresif dalam duel, nyaris mustahil dilewati, dan berperan penting dalam beberapa periode ketika timnya menekan dalam serangan.

    Nico Schlotterbeck - 8/10

    Sang kapten mendominasi duel udara dan memimpin upaya timnya membawa bola maju dari lini belakang. Schlotterbeck konsisten merangsek ke depan dan menciptakan peluang yang menghasilkan tembakan pertama yang benar-benar berbahaya dalam pertandingan, sesaat sebelum jeda.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-UNION BERLIN-DORTMUNDAFP

    Lini tengah

    Jobe Bellingham - 6,5/10

    Penampilan yang tidak terlalu menonjol di lini tengah. Bellingham banyak bergerak dan solid saat tidak menguasai bola, tetapi gagal menghasilkan umpan penentu maupun kontribusi berarti dalam serangan.

    Daniel Svensson - 6,5/10

    Bermain sebagai bek sayap, Svensson kerap terlibat dalam permainan, tetapi kesulitan mengirim bola kepada para penyerangnya secara konsisten. Ia rajin turun membantu pertahanan, namun kurang agresif di sepertiga akhir lapangan.

    Felix Nmecha - 6,5/10

    Nmecha menghadirkan kekuatan fisik di lini tengah, tetapi umpannya kerap terlalu aman. Meski membantu tim mengendalikan penguasaan bola, ia gagal secara konsisten merangsek ke ruang yang ditinggalkan blok pertahanan yang sempit.

    Julian Ryerson - 7,5/10

    Mantan pemain Union Berlin itu bekerja keras di sisi lapangan. Ryerson sesekali kesulitan dalam duel satu lawan satu saat menyerang, tetapi mengirim umpan silang berbahaya pada awal babak kedua yang menciptakan peluang terbaik tim.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-UNION BERLIN-DORTMUNDAFP

    Serangan

    Maximilian Beier - 5/10

    Penampilan yang membuat frustrasi bagi pemain timnas Jerman ini. Beier kesulitan mencari ruang di antara lini, gagal memanfaatkan peluang emas dengan baik, dan diganti pada menit ke-62.

    Ethan Nwaneri - 6/10

    Setelah keterkejutan awal akibat kartu merah yang dibatalkan pada menit pertama, Nwaneri sempat tak banyak terlihat. Namun, ia menjadi ancaman terbesar di depan gawang. Tembakannya meleset tipis setelah aksi individu apik, sebelum ia ditarik keluar.

    Serhou Guirassy - 6/10

    Terisolasi dalam waktu lama, Guirassy terpaksa turun jauh untuk menahan bola. Ia menerima kartu kuning pada menit ke-14 dan tembakannya yang menjanjikan diblok menjelang akhir laga.

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  • 1. FC Union Berlin v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Pemain cadangan dan manajer

    Fábio Silva - 6/10

    Masuk pada menit ke-62 untuk memberikan dimensi berbeda dalam permainan. Silva menciptakan peluang yang cukup bagus bagi lini serang, tetapi secara keseluruhan kontribusinya kurang berarti.

    Konstantinos Karetsas - N/A

    Masuk pada menit ke-62, tetapi kiprahnya terhenti akibat cedera pergelangan kaki hanya delapan menit kemudian.

    Mathis Albert - 5/10

    Menggantikan Karetsas yang cedera pada menit ke-70. Albert tanpa sengaja menghalangi tembakan menjanjikan dari rekan setimnya, Serhou Guirassy, tetapi nyaris mencetak gol dengan cara yang tak lazim menjelang akhir laga.

    Niko Kovac - 6/10

    Kovac menyiapkan timnya untuk mendominasi penguasaan bola, dan mereka berhasil melakukannya. Namun, skema taktiknya gagal mengatasi blok pertahanan rendah lawan, sementara pergantian pemainnya terkendala cedera yang datang pada saat yang tidak tepat.

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