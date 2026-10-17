Gregor Kobel - 6,5/10

Sore yang relatif tenang bagi kiper asal Swiss ini. Ia tidak perlu melakukan satu pun penyelamatan karena tuan rumah gagal melepaskan tembakan tepat sasaran. Kobel tetap sigap mengamankan bola di belakang garis pertahanan timnya yang tinggi dan menyalurkan bola dengan baik saat mendapat tekanan.

Joane Gadou - 8/10

Pemain muda ini tampil sangat tenang di lini belakang dan berkontribusi besar terhadap dominasi timnya dalam statistik umpan. Gadou menunjukkan kecepatan yang sangat baik saat kembali bertahan dan berulang kali menghentikan serangan balik.

Waldemar Anton - 8/10

Meski mendapat kartu kuning pada menit ketujuh, Anton bisa dibilang merupakan pemain terbaik di lapangan. Ia terus tampil sangat agresif dalam duel, nyaris mustahil dilewati, dan berperan penting dalam beberapa periode ketika timnya menekan dalam serangan.

Nico Schlotterbeck - 8/10

Sang kapten mendominasi duel udara dan memimpin upaya timnya membawa bola maju dari lini belakang. Schlotterbeck konsisten merangsek ke depan dan menciptakan peluang yang menghasilkan tembakan pertama yang benar-benar berbahaya dalam pertandingan, sesaat sebelum jeda.