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FBL-EUR-C1-SABAH-DORTMUNDAFP
Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

Rapor pemain Borussia Dortmund vs Sabah FK: Dua gol Serhou Guirassy memastikan kemenangan krusial di Baku

Borussia Dortmund
Sabah FK
Sabah FK vs Borussia Dortmund
Champions League

Serhou Guirassy menjadi penentu kemenangan di Azerbaijan lewat dua golnya yang memastikan Borussia Dortmund menang 2-1. Meski Sabah FK tampil gigih, ketajaman raksasa Bundesliga itu akhirnya menjadi pembeda dalam laga Liga Champions ini.

Borussia Dortmund melewati laga tandang Liga Champions yang berpotensi sulit di Baku dengan meraih kemenangan 2-1 atas Sabah FK. Pertandingan dimulai dengan ideal bagi tim asuhan Niko Kovac ketika Serhou Guirassy mencetak gol pada menit ke-10, menuntaskan peluang yang diciptakan Felix Nmecha dengan apik. Namun, tuan rumah tidak menyerah di bawah tekanan lawan mereka yang lebih ternama. Aden McCarthy memanfaatkan umpan Tymoteusz Puchacz pada menit ke-39 untuk menyamakan kedudukan. Skor pun imbang saat turun minum setelah Dortmund lebih banyak menguasai bola, tetapi belum konsisten dalam menuntaskan peluang.

Pada babak kedua, tim asal Jerman itu kembali menunjukkan dominasinya, dengan kreativitas Joey Veerman menjadi kunci momen penentu. Pada menit ke-53, umpan Veerman membantu Guirassy mencetak gol keduanya dan mengembalikan keunggulan BVB. Fleksibilitas taktik Dortmund terlihat saat mereka melepaskan total 23 tembakan dan mencatatkan angka gol harapan (xG) sebesar 3,06, sembari membatasi perlawanan juara Azerbaijan itu sepanjang sebagian besar sisa pertandingan. Meski Sabah tetap memberikan perlawanan dan memaksa Gregor Kobel melakukan tiga penyelamatan, soliditas permainan serta kualitas individu Dortmund yang lebih baik memungkinkan mereka mempertahankan keunggulan dan mengoleksi enam poin di fase grup.

  • FBL-EUR-C1-SABAH-DORTMUNDAFP

    Kiper dan Lini Pertahanan

    Gregor Kobel - 6/10

    Kiper asal Swiss itu menjalani malam yang relatif tenang, tetapi tetap harus melakukan tiga penyelamatan. Ia nyaris tak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah gol penyeimbang McCarthy dari jarak dekat. Distribusi bolanya membantu BVB menguasai 55% penguasaan bola, tetapi ia jarang diuji oleh serangan Sabah yang kesulitan mengubah 1,13 xG mereka menjadi peluang berkualitas tinggi.

    Waldemar Anton - 7/10

    Beroperasi dalam formasi dasar tiga pemain saat membangun serangan, Anton tampil solid dalam menjalankan tugas bertahan. Ia turut menyumbang pada total 44 sapuan timnya dan membantu meredam serangan balik Sabah yang jarang terjadi. Disiplin dalam menjaga posisi, ia memastikan garis pertahanan tetap cukup tinggi untuk mempersempit ruang gerak lawan.

    Ramy Bensebaini - 6/10

    Bensebaini menghadirkan kekuatan fisik di sisi kiri pertahanan. Ia menjalankan tugasnya dengan efisien sebelum diganti pada menit ke-71 ketika Kovac berupaya menyegarkan tim, meski pergerakan Sabah di area sayap sesekali membuatnya kewalahan sebelum jeda.

    Nico Schlotterbeck - 7/10

    Sang kapten memberi contoh dengan mengatur lini pertahanan dan membantu kelancaran aliran umpan tim. Ia berperan penting dalam keberhasilan Dortmund memenangi sebagian besar duel udara mereka (4 menang berbanding 1 kalah), serta memberikan kepemimpinan yang dibutuhkan saat Sabah menekan pada pengujung pertandingan.

    Julian Ryerson - 6/10

    Ryerson menunjukkan kerja kerasnya yang khas di sisi lapangan dan menjadi opsi umpan di area sayap. Ia rajin turun membantu pertahanan agar Sabah tidak memanfaatkan ruang di belakang bek sayap Dortmund yang maju menyerang, meski umpan akhirnya tidak seakurat umpan para gelandang tengah.

    Daniel Svensson - 6/10

    Svensson menjalankan perannya dengan baik hingga ditarik keluar pada menit ke-77. Ia membantu menjaga lebar permainan tim dan terlibat dalam beberapa dari 23 umpan silang yang dikirim Dortmund ke kotak penalti. Penampilan rapi, meski tidak istimewa.

  • FBL-EUR-C1-SABAH-DORTMUNDAFP

    Lini tengah

    Carney Chukwuemeka - 6/10

    Memulai laga dalam peran sentral, Chukwuemeka beberapa kali memperlihatkan kemampuannya menggiring bola. Ia membantu mengalirkan permainan dari sepertiga pertahanan ke area serangan sebelum ditarik keluar pada menit ke-71 dalam pergantian tiga pemain untuk mengamankan hasil pertandingan.

    Joey Veerman - 8/10

    Penampilan berkualitas tinggi dari pemain asal Belanda ini. Veerman menjadi pengatur serangan utama dalam terciptanya gol kemenangan, dengan memberikan assist yang terukur sempurna kepada Guirassy pada menit ke-53. Visi dan kemampuannya menembus blok pertahanan menengah Sabah sangat penting bagi kelancaran serangan Dortmund.

    Felix Nmecha - 7/10

    Nmecha langsung memberi dampak lewat assist cerdik untuk gol pembuka pada menit ke-10. Ia menempati ruang-ruang berbahaya dan menjadi penghubung penting antarlini hingga ditarik keluar pada menit ke-71 untuk mengatur beban bermainnya.

  • FBL-EUR-C1-SABAH-DORTMUNDAFP

    Serangan

    Fabio Silva - 6/10

    Silva bekerja keras di area sisi lapangan untuk menarik para bek Sabah keluar dari posisi, sehingga membuka ruang bagi Guirassy. Meski tidak mencetak gol, pergerakannya berperan penting dalam 23 tembakan Dortmund. Ia diganti pada pengujung waktu tambahan.

    Serhou Guirassy - 9/10

    Tak diragukan lagi, ia adalah pemain terbaik pertandingan. Guirassy menunjukkan naluri mencetak gol yang luar biasa. Ia mencetak gol pada menit ke-10 untuk meredakan ketegangan, lalu kembali mencetak gol pada menit ke-53 untuk memastikan kemenangan. Penyelesaian akhirnya yang tajam menjadi pembeda antara kedua tim, mengubah peluang-peluang besar menjadi gol.

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  • FBL-EUR-C1-SABAH-DORTMUNDAFP

    Pemain Cadangan & Manajer

    Joane Gadou - 6/10

    Masuk menggantikan Bensebaini pada menit ke-71. Ia menjaga struktur pertahanan dan mampu menghadapi ancaman fisik dari para pemain pengganti Sabah yang masuk menjelang akhir laga.

    Jobe Bellingham - 6/10

    Masuk menggantikan Chukwuemeka pada menit ke-71 untuk memberi Dortmund kendali lebih besar dan perlindungan tambahan di lini tengah saat laga mendekati akhir.

    Marcel Sabitzer - 6/10

    Menggantikan Nmecha pada menit ke-71. Pengalamannya berperan penting dalam menjaga penguasaan bola dan memperlambat tempo ketika Sabah berusaha membangun momentum untuk mencetak gol penyeimbang menjelang akhir laga.

    Maximilian Beier - 5/10

    Masuk menggantikan Svensson pada menit ke-77. Kesempatannya untuk memberi pengaruh pada pertandingan terbatas karena Dortmund lebih fokus mengendalikan laga daripada mengejar gol ketiga.

    Ethan Nwaneri - Tidak dinilai

    Masuk menggantikan Fabio Silva pada menit ke-91, sesaat sebelum laga berakhir. Ia tidak punya cukup waktu untuk memengaruhi permainan.

    Niko Kovac - 7/10

    Pengaturan taktik Kovac membuat Dortmund unggul dalam perbandingan xG (3,06 berbanding 1,13). Keputusannya menyegarkan lini tengah dan pertahanan dengan tiga pergantian pemain pada menit ke-71 menunjukkan kepekaan yang baik terhadap situasi pertandingan. Langkah itu berhasil meredam upaya Sabah untuk kembali bersaing dalam laga.

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