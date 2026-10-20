Borussia Dortmund melewati laga tandang Liga Champions yang berpotensi sulit di Baku dengan meraih kemenangan 2-1 atas Sabah FK. Pertandingan dimulai dengan ideal bagi tim asuhan Niko Kovac ketika Serhou Guirassy mencetak gol pada menit ke-10, menuntaskan peluang yang diciptakan Felix Nmecha dengan apik. Namun, tuan rumah tidak menyerah di bawah tekanan lawan mereka yang lebih ternama. Aden McCarthy memanfaatkan umpan Tymoteusz Puchacz pada menit ke-39 untuk menyamakan kedudukan. Skor pun imbang saat turun minum setelah Dortmund lebih banyak menguasai bola, tetapi belum konsisten dalam menuntaskan peluang.
Pada babak kedua, tim asal Jerman itu kembali menunjukkan dominasinya, dengan kreativitas Joey Veerman menjadi kunci momen penentu. Pada menit ke-53, umpan Veerman membantu Guirassy mencetak gol keduanya dan mengembalikan keunggulan BVB. Fleksibilitas taktik Dortmund terlihat saat mereka melepaskan total 23 tembakan dan mencatatkan angka gol harapan (xG) sebesar 3,06, sembari membatasi perlawanan juara Azerbaijan itu sepanjang sebagian besar sisa pertandingan. Meski Sabah tetap memberikan perlawanan dan memaksa Gregor Kobel melakukan tiga penyelamatan, soliditas permainan serta kualitas individu Dortmund yang lebih baik memungkinkan mereka mempertahankan keunggulan dan mengoleksi enam poin di fase grup.