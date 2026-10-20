Gregor Kobel - 6/10

Kiper asal Swiss itu menjalani malam yang relatif tenang, tetapi tetap harus melakukan tiga penyelamatan. Ia nyaris tak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah gol penyeimbang McCarthy dari jarak dekat. Distribusi bolanya membantu BVB menguasai 55% penguasaan bola, tetapi ia jarang diuji oleh serangan Sabah yang kesulitan mengubah 1,13 xG mereka menjadi peluang berkualitas tinggi.

Waldemar Anton - 7/10

Beroperasi dalam formasi dasar tiga pemain saat membangun serangan, Anton tampil solid dalam menjalankan tugas bertahan. Ia turut menyumbang pada total 44 sapuan timnya dan membantu meredam serangan balik Sabah yang jarang terjadi. Disiplin dalam menjaga posisi, ia memastikan garis pertahanan tetap cukup tinggi untuk mempersempit ruang gerak lawan.

Ramy Bensebaini - 6/10

Bensebaini menghadirkan kekuatan fisik di sisi kiri pertahanan. Ia menjalankan tugasnya dengan efisien sebelum diganti pada menit ke-71 ketika Kovac berupaya menyegarkan tim, meski pergerakan Sabah di area sayap sesekali membuatnya kewalahan sebelum jeda.

Nico Schlotterbeck - 7/10

Sang kapten memberi contoh dengan mengatur lini pertahanan dan membantu kelancaran aliran umpan tim. Ia berperan penting dalam keberhasilan Dortmund memenangi sebagian besar duel udara mereka (4 menang berbanding 1 kalah), serta memberikan kepemimpinan yang dibutuhkan saat Sabah menekan pada pengujung pertandingan.

Julian Ryerson - 6/10

Ryerson menunjukkan kerja kerasnya yang khas di sisi lapangan dan menjadi opsi umpan di area sayap. Ia rajin turun membantu pertahanan agar Sabah tidak memanfaatkan ruang di belakang bek sayap Dortmund yang maju menyerang, meski umpan akhirnya tidak seakurat umpan para gelandang tengah.

Daniel Svensson - 6/10

Svensson menjalankan perannya dengan baik hingga ditarik keluar pada menit ke-77. Ia membantu menjaga lebar permainan tim dan terlibat dalam beberapa dari 23 umpan silang yang dikirim Dortmund ke kotak penalti. Penampilan rapi, meski tidak istimewa.