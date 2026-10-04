Belanda menampilkan fleksibilitas taktik yang signifikan di Eindhoven, dan pada akhirnya mampu meruntuhkan blok pertahanan Serbia yang tangguh untuk mengamankan kemenangan 2-1. Tim asuhan Xavi Hernandez mendominasi penguasaan bola dengan mencatatkan 65 persen, tetapi mereka kerap diuji oleh permainan langsung tim tamu. Teun Koopmeiners membuka skor pada menit ke-31, tampil klinis dalam kesadaran ruangnya, tetapi keunggulan itu tidak bertahan lama karena Mihajlo Cvetkovic memaksimalkan umpan Aleksa Terzic hanya empat menit kemudian untuk menyamakan kedudukan sebelum jeda.
Pada babak kedua, masuknya Joshua Zirkzee terbukti menjadi langkah jitu yang menentukan. Sang penyerang menghadirkan titik fokus yang tidak dimiliki Belanda pada 45 menit pertama, menyambar umpan Tijjani Reijnders untuk kembali membawa timnya unggul pada menit ke-72. Meski Serbia menekan demi gol penyeimbang di akhir laga dan melepaskan 15 tembakan mereka sendiri, lini pertahanan Belanda tetap kokoh untuk mengoleksi delapan poin di grup, menjaga jarak dengan Yunani di puncak Grup 2 Nations League A.