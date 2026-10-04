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Netherlands v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

Rapor pemain Belanda vs Serbia: Joshua Zirkzee dan Teun Koopmeiners amankan kemenangan vital

Netherlands
Serbia
UEFA Nations League A
Netherlands vs Serbia

Belanda mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di Nations League dengan kemenangan susah payah 2-1 atas Serbia di Eindhoven. Gol dari Teun Koopmeiners dan Joshua Zirkzee memastikan Belanda mengatasi gol penyeimbang Mihajlo Cvetkovic pada babak pertama.

Belanda menampilkan fleksibilitas taktik yang signifikan di Eindhoven, dan pada akhirnya mampu meruntuhkan blok pertahanan Serbia yang tangguh untuk mengamankan kemenangan 2-1. Tim asuhan Xavi Hernandez mendominasi penguasaan bola dengan mencatatkan 65 persen, tetapi mereka kerap diuji oleh permainan langsung tim tamu. Teun Koopmeiners membuka skor pada menit ke-31, tampil klinis dalam kesadaran ruangnya, tetapi keunggulan itu tidak bertahan lama karena Mihajlo Cvetkovic memaksimalkan umpan Aleksa Terzic hanya empat menit kemudian untuk menyamakan kedudukan sebelum jeda.

Pada babak kedua, masuknya Joshua Zirkzee terbukti menjadi langkah jitu yang menentukan. Sang penyerang menghadirkan titik fokus yang tidak dimiliki Belanda pada 45 menit pertama, menyambar umpan Tijjani Reijnders untuk kembali membawa timnya unggul pada menit ke-72. Meski Serbia menekan demi gol penyeimbang di akhir laga dan melepaskan 15 tembakan mereka sendiri, lini pertahanan Belanda tetap kokoh untuk mengoleksi delapan poin di grup, menjaga jarak dengan Yunani di puncak Grup 2 Nations League A.

  • FBL-EUR-NATIONS-NED-SRBAFP

    Kiper & Lini Belakang

    Bart Verbruggen - 7/10

    Tampil meyakinkan di bawah mistar, Verbruggen melakukan empat penyelamatan untuk meredam Serbia. Ia relatif tak berdaya untuk gol Cvetkovic, yang lahir dari transisi yang dieksekusi dengan baik, tetapi distribusi bolanya membantu Belanda melewati pressing awal Serbia.

    Virgil van Dijk - 8/10

    Pada penampilan ke-100-nya, sang kapten tampil sangat tenang. Ia memimpin lini belakang dengan otoritas, memenangkan duel-duel individunya, dan memastikan Belanda tetap rapat bahkan ketika Serbia mengancam lewat serangan balik. Sebuah performa klasik dari sang centurion.

    Denzel Dumfries - 6/10

    Seperti biasa, Dumfries menjadi opsi konstan di sisi kanan, memberikan lebar permainan dan kekuatan fisik. Meski umpan akhirnya di sepertiga akhir tak setajam biasanya, pergerakan defensifnya untuk kembali ke posisi sangat vital dalam mengawal Aleksa Terzic saat Serbia melakukan transisi.

    Micky van de Ven - 7/10

    Memanfaatkan kecepatannya untuk melakukan recovery dengan sangat efektif, Van de Ven menjadi pelindung sempurna bagi garis pertahanan tinggi Belanda. Ia membuat beberapa intersepsi penting dan terlihat nyaman saat maju ke lini tengah untuk membantu build-up permainan.

  • FBL-EUR-NATIONS-NED-SRBAFP

    Gelandang

    Teun Koopmeiners - 8/10

    Pemain Juventus itu menunjukkan alasan ia sangat dihargai, dengan pengaturan waktu lari yang sempurna untuk menceploskan gol pembuka pada menit ke-31. Kemampuannya menghubungkan lini pertahanan dengan serangan menjadi motor di balik dominasi Belanda pada babak pertama.

    Tijjani Reijnders - 8/10

    Reijnders menjadi jantung kreativitas tim, dan pada akhirnya memberikan assist krusial untuk gol kemenangan Zirkzee. Umpan-umpan vertikal serta energinya dalam fase transisi membuatnya menjadi teknisi paling menonjol di lapangan.

    Ryan Gravenberch - 6/10

    Penampilan yang solid dari pemain Liverpool itu, yang fokus menjaga penguasaan bola dan mengalirkan kembali permainan. Ia digantikan sesaat sebelum satu jam pertandingan saat Xavi mencari pendekatan yang lebih direct, tetapi ia menjalankan tugasnya dalam menjaga ritme permainan.

    Joey Veerman - 6/10

    Veerman kesulitan benar-benar memaksimalkan jangkauan umpannya dalam pertandingan melawan lini tengah Serbia yang padat. Ia tampil rapi, tetapi kurang memiliki umpan akhir tajam yang dibutuhkan untuk memecah kebuntuan sebelum digantikan pada menit ke-59.

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    Serangan

    Noa Lang - 5/10

    Lang gagal benar-benar menyala di sisi sayap, dan sering terisolasi saat menghadapi lima bek Serbia yang disiplin. Ia tidak mampu mencatatkan tembakan tepat sasaran sebelum ditarik keluar dalam pergantian tiga pemain.

    Mexx Meerdink - 5/10

    Penyerang muda itu kesulitan memberi dampak pada permainan sebagai titik fokus serangan, dan kesulitan mendapatkan sentuhan berarti di dalam kotak penalti. Ia digantikan saat jeda babak pertama ketika Belanda mencari kehadiran yang lebih kuat secara fisik di lini depan.

    Crysencio Summerville - 6/10

    Summerville menunjukkan kilasan kecemerlangan lewat dribel dan akselerasinya, tetapi pengambilan keputusan akhirnya sesekali mengecewakan. Ia tetap menjadi ancaman hingga akhir, membuat bek sayap Serbia terus sibuk.

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    Pemain pengganti & manajer

    Joshua Zirkzee - 9/10

    Pembeda dalam laga ini. Masuk pada babak pertama, Zirkzee mengubah serangan Belanda. Pergerakannya lebih unggul, dan ia mencetak gol pada menit ke-72 dengan kepercayaan diri layaknya pemain internasional berpengalaman, sekaligus menjadi penentu kemenangan.

    Ruben van Bommel - 6/10

    Menggantikan Lang pada menit ke-59 dan memberi energi baru di sisi sayap, membantu membentangkan pertahanan Serbia dalam setengah jam terakhir.

    Jorrel Hato - 6/10

    Penampilan singkat yang solid dari pemain muda ini, yang membantu memperkokoh sisi kiri pertahanan saat Belanda berusaha menjaga keunggulan mereka.

    Gjivai Zechiel - 6/10

    Dimasukkan untuk menambah tenaga baru di lini tengah, Zechiel disiplin dalam penempatannya dan membantu meredam Samardzic serta Lukic di akhir laga.

    Quinten Timber - N/A

    Masuk pada menit ke-82 menggantikan Reijnders dan membantu menuntaskan pertandingan.

    Xavi Hernandez - 8/10

    Cerdik secara taktik, Hernandez menyadari minimnya dampak dari trio penyerang utamanya dan membuat keputusan krusial untuk memasukkan Zirkzee saat jeda. Tiga pergantiannya pada menit ke-60 juga membuat tim kembali mengendalikan laga yang mulai lepas.