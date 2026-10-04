Bart Verbruggen - 7/10

Tampil meyakinkan di bawah mistar, Verbruggen melakukan empat penyelamatan untuk meredam Serbia. Ia relatif tak berdaya untuk gol Cvetkovic, yang lahir dari transisi yang dieksekusi dengan baik, tetapi distribusi bolanya membantu Belanda melewati pressing awal Serbia.

Virgil van Dijk - 8/10

Pada penampilan ke-100-nya, sang kapten tampil sangat tenang. Ia memimpin lini belakang dengan otoritas, memenangkan duel-duel individunya, dan memastikan Belanda tetap rapat bahkan ketika Serbia mengancam lewat serangan balik. Sebuah performa klasik dari sang centurion.

Denzel Dumfries - 6/10

Seperti biasa, Dumfries menjadi opsi konstan di sisi kanan, memberikan lebar permainan dan kekuatan fisik. Meski umpan akhirnya di sepertiga akhir tak setajam biasanya, pergerakan defensifnya untuk kembali ke posisi sangat vital dalam mengawal Aleksa Terzic saat Serbia melakukan transisi.

Micky van de Ven - 7/10

Memanfaatkan kecepatannya untuk melakukan recovery dengan sangat efektif, Van de Ven menjadi pelindung sempurna bagi garis pertahanan tinggi Belanda. Ia membuat beberapa intersepsi penting dan terlihat nyaman saat maju ke lini tengah untuk membantu build-up permainan.