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Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Rapor pemain Bayern Munich vs Augsburg: Harry Kane mencatatkan dua assist, tetapi kesalahan Manuel Neuer merugikan tim Vincent Kompany

Bayern Munich
Bundesliga
H. Kane
M. Neuer
Player ratings
Augsburg vs Bayern Munich
Augsburg

Bayern Munchen ditahan imbang 2-2 oleh Augsburg dalam derby Bavaria yang kacau, ditandai dominasi statistik yang sangat mencolok dan rapuhnya lini belakang. Meski Harry Kane menyumbang dua assist, kesalahan awal yang bersejarah dan penyelesaian akhir klinis dari tim tuan rumah memaksa sang Rekordmeister puas dengan satu poin.

Vincent Kompany pasti dibuat garuk kepala di WWK Arena setelah melihat timnya menguasai 70% bola dan melepaskan 30 tembakan yang luar biasa, tetapi hanya pulang dengan hasil imbang 2-2. Nada pertandingan sudah ditetapkan pada menit pertama ketika hilangnya konsentrasi membuat Raphael Fellhauer membawa Augsburg unggul, yang menjadi salah satu gol tercepat dalam sejarah Bundesliga.

Dominasi struktural Bayern di sepertiga tengah lapangan terlihat jelas, tetapi garis pertahanan tinggi mereka berulang kali diuji oleh transisi vertikal Augsburg.

Babak kedua sempat menghadirkan kebangkitan singkat saat Kane berperan sebagai pemberi assist, menyiapkan Ismael Saibari untuk gol penyeimbang pada menit ke-55. Namun, rapuhnya pertahanan kembali muncul ketika Ricardo Ribeiro mengembalikan keunggulan tuan rumah meski jalannya laga tidak berpihak kepada mereka.

Bayern akhirnya menyelamatkan satu poin lewat pemain pengganti Nathaniel Brown, lagi-lagi dengan assist dari Kane, tetapi selisih expected goals (xG) 5,2 berbanding 2,2 yang berpihak kepada Bayern menunjukkan bahwa ini adalah pertandingan yang gagal mereka menangi karena penyelesaian akhir yang buruk dan kesalahan individu di lini belakang.

  • imago-sport-1084312614.jpgBeautiful Sports International

    Kiper & Pertahanan

    Manuel Neuer - 3/10

    Hari yang ingin dilupakan sang kapten veteran. Neuer dikejutkan hanya semenit setelah laga dimulai, melakukan apa yang disebut sebagai blunder bersejarah sehingga Fellhauer membuka skor. Meski setelah itu ia membuat 3 penyelamatan, pergerakannya saat keluar dari area gawang tidak konsisten dan ia tidak menunjukkan wibawa seperti biasanya di kotak penalti, menutup laga dengan penampilan yang akan semakin memunculkan pertanyaan soal performanya saat ini.

    Dayot Upamecano - 5/10

    Upamecano sangat terlibat dalam permainan build-up Bayern, tetapi ia kesulitan menghadapi directness dari serangan balik Augsburg. Meski berkontribusi pada 11 intersep tim, posisinya saat gol Ribeiro patut dipertanyakan, karena lini pertahanan gagal mempersempit ruang secara efektif dalam transisi cepat.

    Jonathan Tah - 5/10

    Rekrutan musim panas itu kesulitan membatasi pergerakan Ribeiro. Meski Bayern mendominasi duel udara, dengan memenangkan 3 duel udara berbanding 1, Tah kerap tertangkap berada di area tanpa penjagaan ketika Augsburg melewati lini tengah. Ia tidak memiliki kecepatan pemulihan yang cukup untuk menutup kanal lebar secara efektif dalam setup taktik spesifik ini.

    Alphonso Davies - 7/10

    Davies menjadi salah satu sumber utama lebar permainan, terus mendorong tinggi untuk mendukung serangan. Kecepatan pemulihannya sangat vital untuk mencegah kerusakan lebih lanjut saat serangan balik, dan ia berperan penting dalam membantu Bayern mempertahankan tekanan berkelanjutan mereka, yang menghasilkan 9 sepak pojok sepanjang pertandingan.

    Josip Stanisic - 6/10

    Bermain di sisi kanan unit pertahanan, Stanisic cukup rapi saat menguasai bola sebelum digantikan Nathaniel Brown pada menit ke-67 ketika Kompany berupaya mengejar keadaan. Ia kesulitan memberikan ancaman overlap yang dibutuhkan untuk membongkar blok rendah, meski dalam duel individunya ia relatif aman.

  • imago-sport-1084313210.jpgDeFodi Images

    Gelandang

    Aleksandar Pavlovic - 7/10

    Pemain muda itu menjadi metronom bagi Bayern, menyelesaikan sebagian besar operannya ketika tim membukukan total 582 umpan. Pavlovic menunjukkan kematangan besar dalam mendaur ulang penguasaan bola dan memenangkan bola-bola kedua, meski sesekali ia kewalahan saat Augsburg melancarkan serangan dengan banyak pemain. Ia digantikan pada menit ke-87.

    Ismael Saibari - 8/10

    Saibari menjadi sosok paling klinis Bayern di sepertiga akhir sebelum ia ditarik keluar. Ia mencetak golnya dengan sangat apik pada menit ke-55, mengatur waktu larinya dengan sempurna untuk menyambut umpan Kane. Energinya di half-space terus menjadi masalah bagi lini belakang Augsburg sampai ia digantikan pada menit ke-67.

    Joshua Kimmich - 7/10

    Kimmich beroperasi dengan kecerdasan taktis seperti biasanya, bergerak di antara lini untuk memfasilitasi permainan. Ia bertanggung jawab atas banyak dari 25 umpan silang tim dan membantu mempertahankan penguasaan bola sebesar 70%. Namun, ia akan kecewa karena dominasi kreatif tim tidak menghasilkan lebih banyak gol dengan peluang bersih.

  • FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Serangan

    Luis Diaz - 6/10

    Dimainkan dalam peran yang lebih dalam dari biasanya, Diaz memperlihatkan kilasan kecemerlangan tekniknya tetapi kurang memiliki disiplin bertahan yang dibutuhkan untuk melindungi zona transisi tengah. Ia digantikan pada akhir laga oleh Leonhard Karl setelah penampilan yang membuatnya kesulitan memberi pengaruh di sepertiga akhir lapangan sebesar yang diharapkan Kompany.

    Michael Olise - 6/10

    Olise menjadi ancaman konstan di sisi sayap, berkontribusi pada total 30 tembakan Bayern. Meski memukau lewat kemampuan dribelnya, umpan akhirnya terkadang kurang maksimal saat menghadapi area penalti Augsburg yang sangat padat. Ia tetap menjadi roda penting dalam mesin tim, tetapi tidak memiliki sentuhan penentu hari ini.

    Harry Kane - 9/10

    Bahkan ketika tidak mencetak gol, Kane tetap menjadi titik fokus dari semua hal bagus tentang tim Bayern ini. Ia memberikan assist untuk gol penyama kedudukan Saibari dan kembali menjadi pemberi assist untuk gol penyeimbang telat Brown. Dengan dua assist dan peran sentral di hampir setiap gerakan menyerang, ia adalah teknisi paling menonjol dalam pertandingan ini.

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  • FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Pemain pengganti & manajer

    Serge Gnabry - 6/10

    Masuk pada menit ke-67 menggantikan Saibari. Ia menambah daya dobrak dan memaksa para wing-back Augsburg bermain lebih ke dalam, tetapi gagal menemukan gol kemenangan meski sempat beberapa kali mendapat peluang mengarah ke gawang.

    Nathaniel Brown - 8/10

    Debut yang sempurna bagi pemain pengganti ini. Masuk pada menit ke-67 menggantikan Stanisic, ia tetap tenang untuk mencetak gol penyeimbang krusial pada menit ke-80 lewat umpan Kane, membenarkan keputusan Kompany untuk mengubah personel.

    Leonhard Karl - N/A

    Dimasukkan pada menit ke-87. Waktunya terlalu sedikit untuk memberi dampak signifikan pada jalannya pertandingan.

    Tom Bischof - N/A

    Perubahan taktis terlambat pada menit ke-87. Sangat jarang menyentuh bola saat pertandingan memasuki fase akhir yang kacau.

    Vincent Kompany - 6/10

    Secara taktis, tim asuhan Kompany tampil dominan, dan angka xG menunjukkan sistemnya menciptakan lebih dari cukup peluang untuk menang dengan nyaman. Namun, kerentanan di lini belakang dan kegagalan mengantisipasi intensitas awal Augsburg menjadi catatan negatif baginya. Pergantian pemain yang ia lakukan efektif, terutama dengan masuknya Brown yang mencetak gol.

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