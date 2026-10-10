Vincent Kompany pasti dibuat garuk kepala di WWK Arena setelah melihat timnya menguasai 70% bola dan melepaskan 30 tembakan yang luar biasa, tetapi hanya pulang dengan hasil imbang 2-2. Nada pertandingan sudah ditetapkan pada menit pertama ketika hilangnya konsentrasi membuat Raphael Fellhauer membawa Augsburg unggul, yang menjadi salah satu gol tercepat dalam sejarah Bundesliga.

Dominasi struktural Bayern di sepertiga tengah lapangan terlihat jelas, tetapi garis pertahanan tinggi mereka berulang kali diuji oleh transisi vertikal Augsburg.

Babak kedua sempat menghadirkan kebangkitan singkat saat Kane berperan sebagai pemberi assist, menyiapkan Ismael Saibari untuk gol penyeimbang pada menit ke-55. Namun, rapuhnya pertahanan kembali muncul ketika Ricardo Ribeiro mengembalikan keunggulan tuan rumah meski jalannya laga tidak berpihak kepada mereka.

Bayern akhirnya menyelamatkan satu poin lewat pemain pengganti Nathaniel Brown, lagi-lagi dengan assist dari Kane, tetapi selisih expected goals (xG) 5,2 berbanding 2,2 yang berpihak kepada Bayern menunjukkan bahwa ini adalah pertandingan yang gagal mereka menangi karena penyelesaian akhir yang buruk dan kesalahan individu di lini belakang.