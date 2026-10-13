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Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Rapor pemain Bayern Munich kontra Viking: Harry Kane selamatkan satu poin setelah lini pertahanan runtuh

Bayern Munich
Player ratings
Viking
H. Kane
V. Kompany
Viking vs Bayern Munich
Champions League

Bayern Munich melewati malam yang kacau di Norwegia. Mereka bangkit dari ketertinggalan dua gol, tetapi kebobolan gol penyama kedudukan di pengujung laga dan bermain imbang -3-3 melawan Viking. Harry Kane menunjukkan kecemerlangan individu yang dibutuhkan untuk memimpin kebangkitan itu, namun kelemahan lini pertahanan terus menghantui tim asuhan Vincent Kompany.

Perjalanan Bayern Munich di Liga Champions berbelok secara dramatis dan agak membingungkan di Lyse Arena setelah mereka bermain imbang 3-3 dalam laga sengit melawan Viking. Raksasa Jerman itu tampak seperti kurang tidur pada awal pertandingan dan tertinggal dua gol saat turun minum. Kelengahan di lini pertahanan membuat Gianni Stensness membuka skor setelah pertandingan baru berjalan dua menit, sebelum Peter Christiansen menggandakan keunggulan menjelang akhir babak pertama. Bayern menguasai 66% penguasaan bola, tetapi kesulitan menemukan ritme permainan dalam 45 menit pertama yang berjalan datar.

Intensitas pertandingan berubah drastis pada babak kedua setelah penyesuaian taktik Kompany membuahkan hasil. Kane memimpin kebangkitan Bayern dengan mengeksekusi penalti pada menit ke-54, lalu menyamakan kedudukan lewat penyelesaian akhir yang tajam hanya enam menit kemudian. Ketika Luis Diaz membawa Bayern unggul pada menit ke-71, pembalikan keadaan tampak akan tuntas. Namun, meski mencatatkan total 25 tembakan, Bayern gagal mengendalikan tahap akhir pertandingan. Herman Haugen pun mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-90 bagi tuan rumah yang tampil penuh semangat.

  • Kiper & Lini Pertahanan

    Jonas Urbig - 5/10

    Malam yang sulit bagi kiper muda yang menggantikan Manuel Neuer. Ia tidak bisa sepenuhnya disalahkan atas kegagalan sistem pertahanan di depannya, tetapi kebobolan tiga gol dari hanya lima tembakan tepat sasaran menunjukkan bahwa ia kurang mampu mengomandoi pertahanan. Ia melakukan dua penyelamatan, tetapi sudah kebobolan pada awal laga dan tidak banyak yang bisa dilakukannya untuk mencegah kekecewaan di pengujung pertandingan.

    Kim Min-jae - 5/10

    Bek asal Korea Selatan itu kesulitan menghadapi permainan fisik lini serang Viking. Ia kerap ragu-ragu dalam fase transisi. Meski turut menerapkan garis pertahanan tinggi yang membuat Bayern mendominasi wilayah permainan, ia tidak memiliki kecepatan yang dibutuhkan untuk mengejar pemain lawan saat Viking melancarkan serangan balik, yang menghasilkan dua peluang bersih.

    Konrad Laimer - 7/10

    Penampilan Laimer berbeda dalam dua babak. Ia tampak rentan saat bertahan pada babak pertama dan menerima kartu kuning pada menit ke-52. Namun, ia menunjukkan kegigihan dengan memberikan assist untuk gol Luis Diaz pada menit ke-71 sebelum diganti tak lama kemudian.

    Jonathan Tah - 6/10

    Malam yang ingin dilupakan bek tengah berpengalaman itu. Meski telah memperingatkan rekan-rekannya agar tidak lengah dalam jumpa pers sebelum pertandingan, ia tampak lamban dan kecolongan saat gol pembuka tercipta. Penempatan posisinya sepanjang babak pertama juga meragukan, sehingga ia ditarik keluar karena alasan taktis saat jeda.

    Nathaniel Brown - 6/10

    Pemain muda itu tampak gentar menghadapi pertandingan di pentas Eropa. Ia kesulitan mengatasi pergerakan melebar para pemain sayap Viking dan hanya memberi sedikit kontribusi dalam serangan selama berada di lapangan. Seperti Tah, ia ditarik keluar saat jeda ketika Kompany berupaya mengubah jalannya pertandingan.

  • imago-sport-1084492803.jpgNTB

    Lini tengah

    Lennart Karl - 6/10

    Gelandang muda itu jarang dilibatkan pada babak pertama, ketika Bayern kurang menguasai area tengah. Ia kesulitan memanfaatkan keunggulan fisiknya saat menghadapi Askildsen dan Bell, lalu ditarik saat jeda ketika Bayern beralih ke skema serangan yang lebih agresif.

    Tom Bischof - 7/10

    Bischof sesekali menunjukkan kualitas tekniknya dengan mencoba mengirim umpan menembus pertahanan rapat Viking. Ia bekerja keras untuk mempertahankan penguasaan bola sebesar 62%, tetapi belum mampu memberikan umpan penentu yang dibutuhkan untuk membongkar pertahanan tim asal Norwegia itu di sepertiga akhir yang padat.

    Joshua Kimmich - 8/10

    Sang kapten menjadi penggerak utama permainan Bayern. Visinya berperan penting dalam kebangkitan tim pada babak kedua, termasuk saat ia memberikan assist untuk gol kedua Harry Kane pada menit ke-60. Ia mengatur tempo dengan baik, meski akan kecewa melihat timnya kehilangan kendali pada menit-menit akhir.


  • Serangan

    Luis Diaz - 7/10

    Setelah mendapat dukungan dari manajemen untuk mengakhiri puasa golnya, Diaz mencetak gol krusial yang membawa timnya unggul pada menit ke-71. Permainan lugasnya menyulitkan lini belakang Viking, dan ia terus menjadi ancaman di sisi kiri sebelum digantikan Stanisic sebagai langkah defensif yang akhirnya menjadi bumerang.

    Michael Olise - 6/10

    Olise aktif dan kreatif, kerap bergerak ke tengah untuk membantu membangun serangan. Ia mendapat kartu merah pada menit ke-74 saat timnya berada di bawah tekanan besar. Meski tidak mencetak gol atau assist, keberadaannya memaksa Viking menempatkan beberapa pemain bertahan di sisi kanan, sehingga membuka ruang di area lain.

    Harry Kane - 9/10

    Tak diragukan lagi, Kane adalah bintang tim tamu. Ia menunjukkan mentalitas kelas atas untuk membawa timnya kembali bersaing. Kane tetap tenang saat mengeksekusi penalti pada menit ke-54 dan memperlihatkan naluri mencetak gol khasnya untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-60. Dengan sembilan tembakan tepat sasaran yang dicatatkan timnya, Kane menjadi penggerak utama setiap serangan positif di sepertiga akhir lapangan.


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  • Viking FK v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Pemain Pengganti dan Pelatih

    Alphonso Davies - 6/10

    Masuk menggantikan Brown saat turun minum dan langsung membuat permainan Bayern lebih vertikal. Kecepatannya memaksa Viking bermain lebih dalam, sehingga para penyerang mendapat lebih banyak ruang.

    Dayot Upamecano - 6/10

    Menggantikan Tah saat turun minum dan membuat lini belakang lebih solid sepanjang sebagian besar babak kedua, meski gol yang tercipta di penghujung laga akan membuatnya kesal.

    Ismael Saibari - 5/10

    Masuk menggantikan Karl saat turun minum untuk menambah daya gedor. Ia terlibat dalam proses membangun serangan, tetapi penampilannya berakhir lebih cepat setelah kembali diganti oleh Hiroki Ito pada menit ke-83.

    Josip Stanisic - N/A

    Masuk menggantikan Diaz pada menit ke-77 untuk membantu mempertahankan hasil, tetapi tidak mampu mencegah gol penyeimbang di penghujung laga.

    Hiroki Ito - N/A

    Masuk pada menit ke-83 sebagai pergantian taktis menjelang akhir laga.

    Vincent Kompany - 7/10

    Kompany patut mendapat pujian atas tiga pergantian pemain saat turun minum yang memicu kebangkitan timnya. Namun, susunan pemain awalnya kurang memiliki intensitas yang dibutuhkan, sementara keputusannya memasukkan pemain yang lebih berorientasi bertahan menjelang akhir laga gagal mencegah timnya kehilangan keunggulan pada menit ke-90.

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