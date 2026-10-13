Jonas Urbig - 5/10

Malam yang sulit bagi kiper muda yang menggantikan Manuel Neuer. Ia tidak bisa sepenuhnya disalahkan atas kegagalan sistem pertahanan di depannya, tetapi kebobolan tiga gol dari hanya lima tembakan tepat sasaran menunjukkan bahwa ia kurang mampu mengomandoi pertahanan. Ia melakukan dua penyelamatan, tetapi sudah kebobolan pada awal laga dan tidak banyak yang bisa dilakukannya untuk mencegah kekecewaan di pengujung pertandingan.

Kim Min-jae - 5/10

Bek asal Korea Selatan itu kesulitan menghadapi permainan fisik lini serang Viking. Ia kerap ragu-ragu dalam fase transisi. Meski turut menerapkan garis pertahanan tinggi yang membuat Bayern mendominasi wilayah permainan, ia tidak memiliki kecepatan yang dibutuhkan untuk mengejar pemain lawan saat Viking melancarkan serangan balik, yang menghasilkan dua peluang bersih.

Konrad Laimer - 7/10

Penampilan Laimer berbeda dalam dua babak. Ia tampak rentan saat bertahan pada babak pertama dan menerima kartu kuning pada menit ke-52. Namun, ia menunjukkan kegigihan dengan memberikan assist untuk gol Luis Diaz pada menit ke-71 sebelum diganti tak lama kemudian.

Jonathan Tah - 6/10

Malam yang ingin dilupakan bek tengah berpengalaman itu. Meski telah memperingatkan rekan-rekannya agar tidak lengah dalam jumpa pers sebelum pertandingan, ia tampak lamban dan kecolongan saat gol pembuka tercipta. Penempatan posisinya sepanjang babak pertama juga meragukan, sehingga ia ditarik keluar karena alasan taktis saat jeda.

Nathaniel Brown - 6/10

Pemain muda itu tampak gentar menghadapi pertandingan di pentas Eropa. Ia kesulitan mengatasi pergerakan melebar para pemain sayap Viking dan hanya memberi sedikit kontribusi dalam serangan selama berada di lapangan. Seperti Tah, ia ditarik keluar saat jeda ketika Kompany berupaya mengubah jalannya pertandingan.