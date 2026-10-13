Perjalanan Bayern Munich di Liga Champions berbelok secara dramatis dan agak membingungkan di Lyse Arena setelah mereka bermain imbang 3-3 dalam laga sengit melawan Viking. Raksasa Jerman itu tampak seperti kurang tidur pada awal pertandingan dan tertinggal dua gol saat turun minum. Kelengahan di lini pertahanan membuat Gianni Stensness membuka skor setelah pertandingan baru berjalan dua menit, sebelum Peter Christiansen menggandakan keunggulan menjelang akhir babak pertama. Bayern menguasai 66% penguasaan bola, tetapi kesulitan menemukan ritme permainan dalam 45 menit pertama yang berjalan datar.
Intensitas pertandingan berubah drastis pada babak kedua setelah penyesuaian taktik Kompany membuahkan hasil. Kane memimpin kebangkitan Bayern dengan mengeksekusi penalti pada menit ke-54, lalu menyamakan kedudukan lewat penyelesaian akhir yang tajam hanya enam menit kemudian. Ketika Luis Diaz membawa Bayern unggul pada menit ke-71, pembalikan keadaan tampak akan tuntas. Namun, meski mencatatkan total 25 tembakan, Bayern gagal mengendalikan tahap akhir pertandingan. Herman Haugen pun mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-90 bagi tuan rumah yang tampil penuh semangat.