Joan Garcia - 6/10

Relatif tidak banyak diuji sepanjang laga dan hanya perlu melakukan tiga penyelamatan. Meski kebobolan dua gol, ia nyaris tak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan penyelesaian dari jarak dekat tersebut. Distribusi bolanya membantu Barcelona mempertahankan garis pertahanan tinggi yang dituntut Flick.

Jules Kounde - 6/10

Tampil solid di sisi lapangan, termasuk saat terlibat dalam proses terciptanya gol pembuka Yamal. Ia menunjukkan disiplin taktis yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan pola serangan Barcelona yang berat sebelah dan mampu meredam ancaman Abde dalam sebagian besar pertandingan.

Xavi Espart - 6/10

Pemain muda ini menunjukkan ketenangan dalam menempatkan diri, tetapi sesekali kesulitan menghadapi intensitas fisik tekanan Betis. Ia tetap rapi saat menguasai bola dan turut berkontribusi pada dominasi statistik operan tim sebelum ditarik keluar dalam perubahan taktik.

Gerard Martin - 5/10

Kesulitan mengawal pergerakan sayap Betis yang maju melewatinya dan diganti saat jeda. Permainan vertikalnya tidak terlihat, sehingga Flick mencari pemain dari bangku cadangan yang bisa memberikan keamanan lebih dalam bertahan sekaligus membantu mengalirkan bola ke depan.

Pau Cubarsi - 8/10

Bek tengah remaja ini kembali mempertontonkan kepiawaiannya dalam memberikan operan progresif. Ia mencatatkan dua assist untuk gol Eric Garcia dan Dani Olmo, menunjukkan visi bermain kelas atas. Saat bertahan, ia tampil tenang dan melakukan sapuan-sapuan penting untuk meredam momentum Betis.



