Barcelona melanjutkan perburuan gelar LaLiga tanpa henti dengan kemenangan 5-2 atas Real Betis dalam laga bertempo tinggi. Skema taktik Hansi Flick mengutamakan penguasaan area tengah dan transisi cepat. Strategi itu membuahkan hasil pada menit ke-10 ketika Lamine Yamal membuka keunggulan. Meski Betis mencetak gol melalui valentin gomez dan Abde Ezzalzouli, tuan rumah tak mampu membendung banyaknya peluang berkualitas yang diciptakan tim tamu, sebagaimana tercermin dari angka ekspektasi gol (xG) mereka yang mencapai 3,04.
Pada babak kedua, Barcelona semakin menjauh dengan permainan yang efisien dan tanpa ampun. Gol-gol Gabriel Jesus, Eric Garcia, dan Dani Olmo menunjukkan kedalaman skuad Flick serta kemampuan mereka untuk terus menekan meski melakukan banyak pergantian pemain. Dengan penguasaan bola 69% dan 10 tembakan tepat sasaran, Barcelona mengendalikan tempo pertandingan, meredam ancaman serangan balik Betis, dan mengukuhkan posisi mereka di puncak klasemen dengan sembilan kemenangan dari sembilan pertandingan.