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Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Rapor pemain Barcelona vs Real Betis: Lamine Yamal bersinar saat tim Catalunya tampil bak tim bintang lima dan melumat anak asuh Manuel Pellegrini

Barcelona
Player ratings
L. Yamal
Real Betis vs Barcelona
Real Betis
LaLiga
H. Flick

Barcelona mempertahankan awal sempurna mereka di LaLiga musim ini dengan kemenangan meyakinkan 5-2 atas Real Betis di Estadio de La Cartuja. Lamine Yamal dan Gabriel Jesus termasuk pencetak gol saat tim asuhan Hansi Flick memperlihatkan betapa berbahayanya rotasi serangan mereka.

Barcelona melanjutkan perburuan gelar LaLiga tanpa henti dengan kemenangan 5-2 atas Real Betis dalam laga bertempo tinggi. Skema taktik Hansi Flick mengutamakan penguasaan area tengah dan transisi cepat. Strategi itu membuahkan hasil pada menit ke-10 ketika Lamine Yamal membuka keunggulan. Meski Betis mencetak gol melalui valentin gomez dan Abde Ezzalzouli, tuan rumah tak mampu membendung banyaknya peluang berkualitas yang diciptakan tim tamu, sebagaimana tercermin dari angka ekspektasi gol (xG) mereka yang mencapai 3,04.

Pada babak kedua, Barcelona semakin menjauh dengan permainan yang efisien dan tanpa ampun. Gol-gol Gabriel Jesus, Eric Garcia, dan Dani Olmo menunjukkan kedalaman skuad Flick serta kemampuan mereka untuk terus menekan meski melakukan banyak pergantian pemain. Dengan penguasaan bola 69% dan 10 tembakan tepat sasaran, Barcelona mengendalikan tempo pertandingan, meredam ancaman serangan balik Betis, dan mengukuhkan posisi mereka di puncak klasemen dengan sembilan kemenangan dari sembilan pertandingan.

  • imago-sport-1084656069.jpgPhoto Players Images

    Kiper & Lini Pertahanan

    Joan Garcia - 6/10

    Relatif tidak banyak diuji sepanjang laga dan hanya perlu melakukan tiga penyelamatan. Meski kebobolan dua gol, ia nyaris tak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan penyelesaian dari jarak dekat tersebut. Distribusi bolanya membantu Barcelona mempertahankan garis pertahanan tinggi yang dituntut Flick.

    Jules Kounde - 6/10

    Tampil solid di sisi lapangan, termasuk saat terlibat dalam proses terciptanya gol pembuka Yamal. Ia menunjukkan disiplin taktis yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan pola serangan Barcelona yang berat sebelah dan mampu meredam ancaman Abde dalam sebagian besar pertandingan.

    Xavi Espart - 6/10

    Pemain muda ini menunjukkan ketenangan dalam menempatkan diri, tetapi sesekali kesulitan menghadapi intensitas fisik tekanan Betis. Ia tetap rapi saat menguasai bola dan turut berkontribusi pada dominasi statistik operan tim sebelum ditarik keluar dalam perubahan taktik.

    Gerard Martin - 5/10

    Kesulitan mengawal pergerakan sayap Betis yang maju melewatinya dan diganti saat jeda. Permainan vertikalnya tidak terlihat, sehingga Flick mencari pemain dari bangku cadangan yang bisa memberikan keamanan lebih dalam bertahan sekaligus membantu mengalirkan bola ke depan.

    Pau Cubarsi - 8/10

    Bek tengah remaja ini kembali mempertontonkan kepiawaiannya dalam memberikan operan progresif. Ia mencatatkan dua assist untuk gol Eric Garcia dan Dani Olmo, menunjukkan visi bermain kelas atas. Saat bertahan, ia tampil tenang dan melakukan sapuan-sapuan penting untuk meredam momentum Betis.


  • Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Lini tengah

    Rodri - 8/10

    Pengatur tempo di lini tengah ini tampil gemilang dan menjadi fondasi bagi Barcelona untuk menguasai 69% penguasaan bola. Ia mencetak gol krusial pada menit ke-41 untuk mengembalikan keunggulan sebelum jeda, sekaligus menunjukkan kemampuannya masuk ke kotak penalti dari lini kedua.

    Fermin Lopez - 7/10

    Fermin tampil penuh energi dan memberikan assist untuk gol Rodri. Ia menerima kartu kuning pada menit ke-20, tetapi hal itu tidak mengurangi intensitas tekanannya. Pergerakannya di antara lini membuka ruang bagi para penyerang di sisi sayap.

    Pedri - 7/10

    Sang kapten mengendalikan permainan di lini tengah. Meski tidak mencatatkan gol maupun assist, kontribusinya sebelum umpan yang menghasilkan gol serta kemampuannya lolos dari tekanan Betis menjadi kunci bagi Barcelona dalam menuntaskan 751 operan.


  • Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Serangan

    Karim Adeyemi - 6/10

    Dimainkan dalam peran hibrida, ia kesulitan menemukan ritme eksplosifnya yang biasa di sepertiga akhir lapangan. Ia bekerja keras dalam bertahan sebelum diganti setelah 62 menit, ketika Flick berupaya menyegarkan tenaga tim.

    Lamine Yamal - 9/10

    Penampilan sensasional dari pemain remaja ini. Ia membuka skor pada menit ke-10 dan kemudian memberikan assist luar biasa untuk Gabriel Jesus. Kartu kuning yang diterimanya pada menit ke-55 hanya menjadi noda kecil dalam penampilan yang ditandai kreativitas gemilang dan keunggulan teknik.

    Gabriel Jesus - 8/10

    Memimpin lini depan dengan kecerdasan dan kegigihan. Ia mendapat ganjaran atas usahanya lewat gol yang dituntaskan dengan baik pada menit ke-51 dari umpan silang Yamal. Kerja samanya dalam membangun serangan berperan penting untuk menarik bek-bek tengah Betis keluar dari posisi.


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  • Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Pemain cadangan dan pelatih

    Eric Garcia - 7/10

    Masuk menggantikan Martin saat jeda, ia membuat lini belakang lebih stabil dan mencetak gol keempat pada menit ke-62, yang praktis memastikan kemenangan.

    Dani Olmo - 8/10

    Masuk pada menit ke-62 dan langsung menunjukkan kualitasnya. Ia menutup pesta gol pada menit ke-81 lewat penyelesaian yang akurat, sekaligus memperlihatkan betapa dalamnya skuad Barcelona.

    Anthony Gordon - 7/10

    Masuk untuk setengah jam terakhir. Tenaga segarnya membantu meregangkan pertahanan Betis, meski ia tidak mendapat banyak peluang emas untuk mencetak gol.

    Raphinha - 6/10

    Masuk menjelang akhir laga menggantikan Yamal. Ia menjaga intensitas di sayap kanan dan membantu mempertahankan keunggulan dengan penguasaan bola yang disiplin.

    Gavi - 6/10

    Menggantikan Jesus untuk sepuluh menit terakhir. Kembalinya ia ke lapangan disambut sorak-sorai, dan ia segera terlibat dalam duel-duel fisik di lini tengah.

    Hansi Flick - 9/10

    Sang pelatih menerapkan taktik dengan tepat. Menyadari ancaman Betis, ia menyesuaikan pertahanannya saat jeda dan melakukan pergantian pemain pada waktu yang tepat untuk memanfaatkan lawan yang mulai kelelahan. Sembilan kemenangan dari sembilan pertandingan menjadi bukti dampak langsungnya.

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