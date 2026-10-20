Joan Garcia - 5/10

Penampilan yang paradoksal bagi sang kiper. Meski kebobolan empat gol, statistik menunjukkan ia mencatatkan 9 penyelamatan yang membuat Barcelona tetap mampu bersaing selama mungkin. Namun, terlepas dari kualitas peluang lawan, kebobolan empat gol mencerminkan kurangnya kendali atas area penaltinya secara keseluruhan.

Gerard Martin - 4/10

Mendapat tugas bertahan yang sulit, Martin kesulitan membendung pergerakan overlap Achraf Hakimi. Ia tidak banyak berkontribusi lewat umpan progresif dan kerap berada terlalu ke tengah, sehingga PSG bisa memanfaatkan area sayap saat meningkatkan tekanan pada pengujung laga.

Xavi Espart - 7/10

Pemain paling menonjol di lini belakang. Ia tidak hanya menunjukkan kematangan dalam penempatan posisi yang melampaui usianya, tetapi juga mencetak gol penyeimbang penting pada menit ke-55. Ia akhirnya digantikan Alejandro Balde pada menit ke-74 ketika Flick mencari tenaga segar.

Pau Cubarsi - 5/10

Bek tengah muda itu menunjukkan keanggunannya seperti biasa saat menguasai bola, tetapi mendapat ujian fisik dari lini depan PSG. Ia merupakan bagian dari lini pertahanan yang membiarkan lawan melepaskan 13 tembakan tepat sasaran, mengindikasikan kurangnya koordinasi saat mengawal pemain yang bergerak dari lini kedua.

Joao Cancelo - 4/10

Malam yang ingin dilupakan bek sayap berpengalaman itu. Ia menerima kartu kuning pada menit ke-17, yang membatasi kemampuannya untuk bertahan secara agresif. Ia kerap berada di luar posisi ketika PSG memusatkan serangan di sisi yang dijaganya.