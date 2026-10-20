Lawatan Barcelona ke ibu kota Prancis menjadi peragaan taktik penguasaan bola yang brilian, tetapi pada akhirnya mereka tidak memiliki struktur yang cukup kokoh untuk membendung serangan balik langsung Paris Saint-Germain. Flick memilih formasi 4-2-3-1 yang cair dan Barcelona menguasai bola sebanyak 53 persen, tetapi mereka tertinggal saat jeda setelah Desire Doue membuka keunggulan. Meski tertinggal, Blaugrana menunjukkan kegigihan luar biasa untuk bangkit dan sempat membalikkan momentum dalam babak kedua yang berlangsung saling serang.
Masuknya Fermin Lopez terbukti menentukan. Ia memberi assist kepada Espart untuk menyamakan kedudukan sepuluh menit setelah laga dilanjutkan. Gol Yamal pada menit ke-79 tampaknya telah memastikan hasil imbang yang diraih dengan susah payah, tetapi garis pertahanan tinggi Barcelona dihukum tanpa ampun dalam sepuluh menit terakhir. Vitinha dan Fabian Ruiz memanfaatkan kelelahan para pemain serta posisi pertahanan yang tidak teratur untuk mencetak gol masing-masing pada menit ke-81 dan ke-86. Barcelona pun pulang tanpa poin meski menampilkan permainan yang sedap dipandang.