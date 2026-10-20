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FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAAFP
Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

Rapor pemain Barcelona vs Paris Saint-Germain: Lamine Yamal bersinar, tetapi kelengahan lini belakang merugikan Hansi Flick dalam laga sengit enam gol

Barcelona
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain vs Barcelona
Champions League

Barcelona kalah 4-2 di Parc des Princes meski Xavi Espart dan Lamine Yamal mencetak gol. Kendati skor tidak mencerminkannya, tim asuhan Hansi Flick mendominasi penguasaan bola, tetapi harus menyerah setelah tuan rumah menuntaskan peluang dengan efektif pada menit-menit akhir.

Lawatan Barcelona ke ibu kota Prancis menjadi peragaan taktik penguasaan bola yang brilian, tetapi pada akhirnya mereka tidak memiliki struktur yang cukup kokoh untuk membendung serangan balik langsung Paris Saint-Germain. Flick memilih formasi 4-2-3-1 yang cair dan Barcelona menguasai bola sebanyak 53 persen, tetapi mereka tertinggal saat jeda setelah Desire Doue membuka keunggulan. Meski tertinggal, Blaugrana menunjukkan kegigihan luar biasa untuk bangkit dan sempat membalikkan momentum dalam babak kedua yang berlangsung saling serang.

Masuknya Fermin Lopez terbukti menentukan. Ia memberi assist kepada Espart untuk menyamakan kedudukan sepuluh menit setelah laga dilanjutkan. Gol Yamal pada menit ke-79 tampaknya telah memastikan hasil imbang yang diraih dengan susah payah, tetapi garis pertahanan tinggi Barcelona dihukum tanpa ampun dalam sepuluh menit terakhir. Vitinha dan Fabian Ruiz memanfaatkan kelelahan para pemain serta posisi pertahanan yang tidak teratur untuk mencetak gol masing-masing pada menit ke-81 dan ke-86. Barcelona pun pulang tanpa poin meski menampilkan permainan yang sedap dipandang.

  • FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAAFP

    Kiper & Pertahanan

    Joan Garcia - 5/10

    Penampilan yang paradoksal bagi sang kiper. Meski kebobolan empat gol, statistik menunjukkan ia mencatatkan 9 penyelamatan yang membuat Barcelona tetap mampu bersaing selama mungkin. Namun, terlepas dari kualitas peluang lawan, kebobolan empat gol mencerminkan kurangnya kendali atas area penaltinya secara keseluruhan.

    Gerard Martin - 4/10

    Mendapat tugas bertahan yang sulit, Martin kesulitan membendung pergerakan overlap Achraf Hakimi. Ia tidak banyak berkontribusi lewat umpan progresif dan kerap berada terlalu ke tengah, sehingga PSG bisa memanfaatkan area sayap saat meningkatkan tekanan pada pengujung laga.

    Xavi Espart - 7/10

    Pemain paling menonjol di lini belakang. Ia tidak hanya menunjukkan kematangan dalam penempatan posisi yang melampaui usianya, tetapi juga mencetak gol penyeimbang penting pada menit ke-55. Ia akhirnya digantikan Alejandro Balde pada menit ke-74 ketika Flick mencari tenaga segar.

    Pau Cubarsi - 5/10

    Bek tengah muda itu menunjukkan keanggunannya seperti biasa saat menguasai bola, tetapi mendapat ujian fisik dari lini depan PSG. Ia merupakan bagian dari lini pertahanan yang membiarkan lawan melepaskan 13 tembakan tepat sasaran, mengindikasikan kurangnya koordinasi saat mengawal pemain yang bergerak dari lini kedua.

    Joao Cancelo - 4/10

    Malam yang ingin dilupakan bek sayap berpengalaman itu. Ia menerima kartu kuning pada menit ke-17, yang membatasi kemampuannya untuk bertahan secara agresif. Ia kerap berada di luar posisi ketika PSG memusatkan serangan di sisi yang dijaganya.

  • Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Lini tengah

    Pedri - 6/10

    Menjadi motor permainan penguasaan bola Barcelona selama satu jam berada di lapangan. Ia membantu mengatur tempo dan memastikan Barcelona tetap menguasai bola saat mendapat tekanan, tetapi gagal menghasilkan umpan penentu sebelum digantikan Gavi.

    Marc Bernal - 5/10

    Tampil stabil sebagai salah satu dari dua gelandang bertahan, Bernal berfokus menjaga sirkulasi bola. Namun, ia kesulitan melindungi empat pemain belakang secara efektif ketika lini tengah PSG mulai mendominasi fase transisi. Ia ditarik keluar pada menit ke-60.

    Dani Olmo - 5/10

    Ditempatkan sebagai gelandang nomor 10, Olmo gagal memberi pengaruh berarti pada pertandingan sebelum ditarik keluar pada menit ke-27. Ia kesulitan menemukan ruang di antara lini-lini PSG, lalu dikorbankan demi perubahan taktik dengan masuknya Fermin Lopez.

  • FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAAFP

    Serangan

    Lamine Yamal - 8/10

    Sumber inspirasi utama Barcelona. Remaja ini terus menjadi ancaman di sayap dan menunjukkan ketenangan kelas dunia saat mencetak gol pada menit ke-79. Bahkan dalam kekalahan, kemampuannya melewati pemain yang menjaganya dan menciptakan peluang berkualitas tinggi tetap menjadi sisi positif bagi Flick.

    Anthony Gordon - 6/10

    Gordon menghadirkan kerja keras dan kecepatan yang sangat dibutuhkan di sisi kiri. Meski tidak mencetak gol, tekanan intensnya memaksa PSG melakukan beberapa kesalahan. Namun, umpan-umpan akhirnya kurang presisi untuk membongkar pertahanan yang rapat.

    Raphinha - 5/10

    Sang kapten kesulitan memberi teladan dalam menghadirkan ancaman gol. Meski tak kenal lelah berlari, ia gagal melepaskan tembakan yang berarti dan diganti pada menit ke-60 setelah tampil relatif tidak menonjol menurut standarnya.

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  • FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAAFP

    Pemain cadangan dan manajer

    Fermin Lopez - 7/10

    Masuk lebih awal menggantikan Olmo dan memberi Barcelona dorongan yang dibutuhkan. Ia mencatatkan assist cerdik untuk gol Espart serta menghadirkan permainan yang lebih langsung di lini tengah, sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat.

    Gavi - 5/10

    Masuk pada menit ke-60 untuk menambah daya juang di lini tengah. Meski tampil gigih, ia tidak mampu membendung gelombang serangan PSG pada fase akhir pertandingan.

    Karim Adeyemi - 5/10

    Dimasukkan untuk menghadirkan kecepatan saat serangan balik, tetapi ia sangat jarang mendapat bola karena PSG mengambil alih kendali permainan tak lama setelah ia masuk.

    Rodri - 5/10

    Menggantikan Bernal untuk menambah kekuatan fisik, tetapi ia dilewati dalam proses terciptanya gol krusial Vitinha di pengujung laga.

    Alejandro Balde - 5/10

    Perubahan taktik di posisi bek kiri pada akhir laga yang gagal membendung gol-gol PSG.

    Hansi Flick - 5/10

    Komitmen Flick terhadap gaya bermain terbuka patut diapresiasi, tetapi ketidakmampuannya menyesuaikan struktur pertahanan pada akhir laga berakibat mahal. Pergantian pemainnya semula berhasil membawa Barcelona kembali bersaing, tetapi tim kehilangan seluruh disiplin bertahan dalam sepuluh menit terakhir.

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