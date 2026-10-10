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FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

Rapor pemain Barcelona vs Getafe: Gabriel Jesus dan Anthony Gordon bersinar saat laju tak terbendung Hansi Flick berlanjut

Barcelona
Getafe
LaLiga
Barcelona vs Getafe

Barcelona mempertahankan start sempurna mereka di kampanye La Liga dengan kemenangan dominan 3-0 atas Getafe di Spotify Camp Nou. Gol-gol awal dari Anthony Gordon dan Gabriel Jesus menentukan jalannya laga sebelum Jules Koundé menambah kilau pada skor pada akhir pertandingan.

Barcelona memperpanjang rentetan kemenangan mereka menjadi delapan pertandingan di La Liga dengan membungkam Getafe 3-0 secara meyakinkan. Rancangan taktik Hansi Flick sudah terlihat sejak peluit awal, ketika Barcelona menguasai 83% penguasaan bola dan menekan tim tamu dengan pressing tinggi. Gol pembuka datang nyaris seketika saat Gordon menjebol gawang hanya dua menit setelah laga dimulai, meredakan ketegangan dan memaksa Getafe keluar dari pola bertahan mereka lebih cepat dari rencana.

Pertandingan ini juga menandai starter pertama Jesus, yang menggandakan keunggulan pada menit ke-30 dengan penyelesaian klinis. Meski Getafe berupaya merusak ritme lewat permainan fisik, yang berujung pada empat kartu kuning, keunggulan teknis Barcelona tetap tak tertandingi. Gol Koundé pada menit ke-73 memastikan hasil akhir, membuat Barcelona tetap berada di puncak klasemen dengan sempurna 24 poin dan selisih gol luar biasa, +27.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-GETAFEAFP

    Kiper & Pertahanan

    J. Garcia - 7/10

    Sang kiper menjalani salah satu malam paling tenang dalam kariernya, dilindungi oleh tim yang menguasai bola untuk sebagian besar laga. Ia hanya sekali dituntut melakukan penyelamatan, tetapi distribusi bolanya sangat vital dalam menjaga total 862 operan sukses yang dibukukan tuan rumah.

    Jules Koundé - 9/10

    Penampilan luar biasa dari pemain Prancis itu, yang mendominasi sisi kanan. Di luar tugas defensifnya, ia juga menunjukkan nilai ofensifnya dengan mencetak gol terakhir dalam pertandingan pada menit ke-73.

    X. Espart - 7/10

    Pemain muda itu tampil tenang di jantung pertahanan, diuntungkan oleh minimnya ambisi Getafe. Ia menjaga garis pertahanan tinggi yang dibutuhkan Flick dan efisien dalam permainan umpan pendeknya untuk mempertahankan tempo tetap tinggi.

    Eric García - 8/10

    Menjadi kapten pada laga ini, García memimpin lini belakang dengan penuh wibawa. Kemampuannya naik ke lini tengah membantu Barcelona mempertahankan penguasaan bola mencekik sebesar 83 persen, dan ia krusial dalam meredam serangan balik langka yang coba dilancarkan Getafe.

    G. Martin - 7/10

    Menempati peran bek kiri, Martin terus menjadi opsi untuk pergantian arah serangan. Meski keterlibatannya dalam proses gol tidak sebesar Koundé, posisinya mencegah Getafe mendapatkan celah saat melancarkan serangan balik.

  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Gelandang

    Lamine Yamal - 8/10

    Remaja itu terus menjadi duri dalam daging bagi Getafe, dengan memberikan assist untuk gol Koundé pada menit ke-73. Daya tariknya di sayap kanan menyeret para bek keluar dari posisi, menciptakan half-space yang dimanfaatkan Olmo dan Gavi.

    Dani Olmo - 7/10

    Beroperasi di ruang antarlini, Olmo menjadi penghubung utama sebelum digantikan pada menit ke-61. Ia berpengaruh dalam build-up awal yang membawa Barcelona unggul 2-0 saat turun minum, sambil menunjukkan kesadaran ruang yang luar biasa.

    Rodri - 8/10

    Metronom lini tengah itu tampil dalam performa terbaiknya, mendaur ulang penguasaan bola dan memastikan Getafe tidak punya jalan menembus lewat tengah. Kehadirannya memberi keleluasaan kepada para pemain yang lebih kreatif untuk bergerak bebas, dan ia mengendalikan tempo pertandingan hingga digantikan pada menit ke-71.

    Anthony Gordon - 9/10

    Gordon memberikan awal sempurna dengan gol pada menit ke-2. Permainannya yang lugas dan kecepatannya terlalu sulit diatasi lini belakang lima pemain milik Getafe, dan ia tetap menjadi ancaman sampai ditarik keluar pada akhir babak kedua.

    Gavi - 7/10

    Motor lini tengah itu menampilkan kegigihan dan energi seperti biasanya. Ia membantu menjaga pressing tinggi yang membatasi Getafe hanya mencatatkan empat tembakan sepanjang pertandingan, meski ia dijaga dengan hati-hati dan ditarik keluar setelah 61 menit.

  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Serangan

    Gabriel Jesus - 9/10

    Penampilan impian bagi pemain Brasil itu. Ia mencetak gol kedua yang krusial pada menit ke-30, memperlihatkan naluri predator yang dicari Flick. Pergerakannya tanpa bola membuka banyak jalur bagi para gelandang serang.

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  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Pemain pengganti & manajer

    Pedri - 7/10

    Masuk menggantikan Gavi setelah 61 menit dan langsung mengambil kendali atas bola. Ia membantu mengarungi sepertiga akhir laga dengan ketenangan khasnya.

    Fermin Lopez - 6/10

    Masuk pada menit ke-61 untuk menambah tenaga segar. Ia tampil energik tetapi menerima kartu kuning di akhir waktu tambahan.

    Marc Bernal - 6/10

    Menggantikan Rodri pada menit ke-71 dan bermain simpel, memastikan nirbobol tetap terjaga.

    Karim Adeyemi - 6/10

    Masuk menggantikan Gordon pada menit ke-71 untuk menjaga ancaman dalam serangan balik, meski pertandingan pada titik itu pada dasarnya sudah dimenangi.

    H. Abdelkarim - N/A

    Masuk pada menit ke-82 menggantikan Gabriel Jesus.

    Hansi Flick - 9/10

    Dominasi taktis Flick benar-benar total. Keputusannya untuk memainkan Gabriel Jesus sejak awal langsung membuahkan hasil, dan manajemen pertandingannya lewat pergantian pemain membuat para pemain kuncinya tetap bugar sambil mempertahankan cengkeraman atas penguasaan bola.

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