Barcelona memperpanjang rentetan kemenangan mereka menjadi delapan pertandingan di La Liga dengan membungkam Getafe 3-0 secara meyakinkan. Rancangan taktik Hansi Flick sudah terlihat sejak peluit awal, ketika Barcelona menguasai 83% penguasaan bola dan menekan tim tamu dengan pressing tinggi. Gol pembuka datang nyaris seketika saat Gordon menjebol gawang hanya dua menit setelah laga dimulai, meredakan ketegangan dan memaksa Getafe keluar dari pola bertahan mereka lebih cepat dari rencana.
Pertandingan ini juga menandai starter pertama Jesus, yang menggandakan keunggulan pada menit ke-30 dengan penyelesaian klinis. Meski Getafe berupaya merusak ritme lewat permainan fisik, yang berujung pada empat kartu kuning, keunggulan teknis Barcelona tetap tak tertandingi. Gol Koundé pada menit ke-73 memastikan hasil akhir, membuat Barcelona tetap berada di puncak klasemen dengan sempurna 24 poin dan selisih gol luar biasa, +27.