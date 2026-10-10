J. Garcia - 7/10

Sang kiper menjalani salah satu malam paling tenang dalam kariernya, dilindungi oleh tim yang menguasai bola untuk sebagian besar laga. Ia hanya sekali dituntut melakukan penyelamatan, tetapi distribusi bolanya sangat vital dalam menjaga total 862 operan sukses yang dibukukan tuan rumah.

Jules Koundé - 9/10

Penampilan luar biasa dari pemain Prancis itu, yang mendominasi sisi kanan. Di luar tugas defensifnya, ia juga menunjukkan nilai ofensifnya dengan mencetak gol terakhir dalam pertandingan pada menit ke-73.

X. Espart - 7/10

Pemain muda itu tampil tenang di jantung pertahanan, diuntungkan oleh minimnya ambisi Getafe. Ia menjaga garis pertahanan tinggi yang dibutuhkan Flick dan efisien dalam permainan umpan pendeknya untuk mempertahankan tempo tetap tinggi.

Eric García - 8/10

Menjadi kapten pada laga ini, García memimpin lini belakang dengan penuh wibawa. Kemampuannya naik ke lini tengah membantu Barcelona mempertahankan penguasaan bola mencekik sebesar 83 persen, dan ia krusial dalam meredam serangan balik langka yang coba dilancarkan Getafe.

G. Martin - 7/10

Menempati peran bek kiri, Martin terus menjadi opsi untuk pergantian arah serangan. Meski keterlibatannya dalam proses gol tidak sebesar Koundé, posisinya mencegah Getafe mendapatkan celah saat melancarkan serangan balik.