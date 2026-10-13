Joan Garcia - 6/10

Relatif tak banyak diuji meski bermain dalam atmosfer yang tidak bersahabat. Ia tak banyak bisa berbuat untuk mencegah gol pembuka Batrakov pada menit ke-28, tetapi tetap fokus dan mencatatkan dua penyelamatan. Distribusi bolanya dapat diandalkan, membantu Barcelona mempertahankan garis pertahanan tinggi bahkan saat berada di bawah tekanan.

Pau Cubarsi - 7/10

Bek remaja ini menunjukkan mengapa ia dianggap sebagai talenta langka satu generasi di jantung pertahanan. Ia mencatatkan sejumlah sapuan dari total 23 yang dibuat Barcelona dan terlihat sangat tenang saat Galatasaray mencoba melakukan transisi cepat. Kemampuannya menembus lini lawan lewat umpan berperan penting dalam kebangkitan tim pada babak pertama.

Eric Garcia - 6/10

Tampil stabil di jantung pertahanan sebelum digantikan pada menit ke-74. Ia sebagian besar mampu mengatasi ancaman fisik Victor Osimhen, meski garis pertahanan Barcelona sedikit terlambat bereaksi saat Galatasaray mencetak gol. Ia menutup penampilannya dengan persentase umpan sukses yang tinggi sebelum memberi tempat kepada Kounde.

Joao Cancelo - 8/10

Penampilan penting dari bek sayap yang lebih sering berperan sebagai pengatur serangan dari area dalam. Gol penyeimbangnya pada menit ke-43 mengubah jalannya pertandingan sepenuhnya. Ia disiplin dalam bertahan, tetapi kontribusinya dalam menyerang dan kemampuannya memanfaatkan ruang antara tengah dan sayap menjadi sorotan utama.

Gerard Martin - 6/10

Tampil efektif di sisi kiri. Ia menjaga lebar permainan untuk merenggangkan lini tengah Galatasaray, sehingga Gordon dan Olmo bisa bergerak masuk ke tengah. Meski tidak seagresif Cancelo di sisi seberang, ia menjalankan tugas taktisnya tanpa kesalahan berarti.



