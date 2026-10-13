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FBL-EUR-C1-GALATASARAY-BARCELONAAFP
Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

Rapor pemain Barcelona vs Galatasaray: Aksi gemilang Lamine Yamal menginspirasi kemenangan meyakinkan setelah tertinggal

Barcelona
Galatasaray
Galatasaray vs Barcelona
Champions League

Barcelona bangkit dari keterkejutan awal di Istanbul untuk meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray di Liga Champions. Lamine Yamal menyumbang dua assist penting saat tim asuhan Hansi Flick tampil tanpa ampun pada babak kedua.

Barcelona menunjukkan kematangan taktik dan kedalaman lini serang di Rams Global Stadium dengan mengalahkan Galatasaray 4-1 setelah tertinggal lebih dulu. Laga semula tampak akan menjadi malam yang sulit bagi Barcelona ketika A. Batrakov membuka keunggulan tuan rumah pada menit ke-28, memanfaatkan lini belakang Blaugrana yang sesaat kehilangan koordinasi. Namun, Barcelona tetap tenang, menguasai 65% penguasaan bola, dan secara sistematis membongkar pertahanan tim Turki itu melalui penempatan posisi yang lebih baik serta transisi cepat.

Titik balik terjadi sesaat sebelum jeda ketika Joao Cancelo menyamakan kedudukan dan mengalihkan momentum ke pihak Barcelona. Babak kedua menjadi peragaan efektivitas sistem pressing tinggi Flick, dengan Fermin Lopez dan Anthony Gordon mencetak gol secara beruntun setelah laga dilanjutkan. Yamal menjadi poros utama kreativitas serangan, sementara angka gol harapan (xG) Barcelona sebesar 3,01 mencerminkan dominasi penuh mereka. Pemain pengganti Karim Adeyemi kemudian mencetak gol keempat untuk memastikan awal yang sempurna bagi Barcelona dalam kampanye mereka di kompetisi Eropa.

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    Kiper dan Lini Pertahanan

    Joan Garcia - 6/10

    Relatif tak banyak diuji meski bermain dalam atmosfer yang tidak bersahabat. Ia tak banyak bisa berbuat untuk mencegah gol pembuka Batrakov pada menit ke-28, tetapi tetap fokus dan mencatatkan dua penyelamatan. Distribusi bolanya dapat diandalkan, membantu Barcelona mempertahankan garis pertahanan tinggi bahkan saat berada di bawah tekanan.

    Pau Cubarsi - 7/10

    Bek remaja ini menunjukkan mengapa ia dianggap sebagai talenta langka satu generasi di jantung pertahanan. Ia mencatatkan sejumlah sapuan dari total 23 yang dibuat Barcelona dan terlihat sangat tenang saat Galatasaray mencoba melakukan transisi cepat. Kemampuannya menembus lini lawan lewat umpan berperan penting dalam kebangkitan tim pada babak pertama.

    Eric Garcia - 6/10

    Tampil stabil di jantung pertahanan sebelum digantikan pada menit ke-74. Ia sebagian besar mampu mengatasi ancaman fisik Victor Osimhen, meski garis pertahanan Barcelona sedikit terlambat bereaksi saat Galatasaray mencetak gol. Ia menutup penampilannya dengan persentase umpan sukses yang tinggi sebelum memberi tempat kepada Kounde.

    Joao Cancelo - 8/10

    Penampilan penting dari bek sayap yang lebih sering berperan sebagai pengatur serangan dari area dalam. Gol penyeimbangnya pada menit ke-43 mengubah jalannya pertandingan sepenuhnya. Ia disiplin dalam bertahan, tetapi kontribusinya dalam menyerang dan kemampuannya memanfaatkan ruang antara tengah dan sayap menjadi sorotan utama.

    Gerard Martin - 6/10

    Tampil efektif di sisi kiri. Ia menjaga lebar permainan untuk merenggangkan lini tengah Galatasaray, sehingga Gordon dan Olmo bisa bergerak masuk ke tengah. Meski tidak seagresif Cancelo di sisi seberang, ia menjalankan tugas taktisnya tanpa kesalahan berarti.


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    Lini tengah

    Anthony Gordon - 8/10

    Gordon menghadirkan energi luar biasa di lini tengah dan mencetak gol lewat penyelesaian apik pada menit ke-53 untuk mengubah skor menjadi 3-1. Etos kerjanya di sepertiga tengah lapangan sangat menonjol. Ia kerap memimpin tekanan balik yang menghambat upaya Galatasaray membangun serangan dari belakang.

    Rodri - 7/10

    Rodri menjadi penopang struktur permainan tim. Penempatan posisinya nyaris tanpa cela, memastikan Barcelona jarang terbuka terhadap serangan balik. Ia menjaga kelancaran alur permainan, konsisten menemukan Yamal dan Olmo di area berbahaya, serta memenangi sebagian besar duel yang dijalaninya.

    Pedri - 7/10

    Menjadi kapten pada laga ini, Pedri mengatur tempo dengan keanggunan khasnya. Ia menjadi penghubung antara proses membangun serangan dari belakang dan permainan di sepertiga akhir lapangan. Meski tidak terlibat langsung dalam gol, perannya dalam menciptakan peluang sebelum umpan gol sangat penting hingga ia ditarik keluar pada menit ke-74.

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    Serangan

    Lamine Yamal - 9/10

    Penampilan yang benar-benar elite. Yamal menjadi pembeda dengan memberikan assist untuk gol Fermin Lopez pada menit ke-50 dan Anthony Gordon pada menit ke-53. Visi dan takaran umpannya berkelas dunia. Setiap kali menyentuh bola, ia terus membuat para bek sayap Galatasaray kewalahan.

    Fermin Lopez - 8/10

    Pergerakan Fermin di antara lini terus menyulitkan tuan rumah. Ia menuntaskan peluang dengan sangat baik pada menit ke-50 untuk membawa Barcelona unggul, setelah masuk terlambat ke kotak penalti seperti yang biasa ia lakukan. Tekanannya dari lini depan menjadi awal dominasi Barcelona pada babak kedua.

    Dani Olmo - 7/10

    Olmo memberikan assist penting untuk gol penyama kedudukan Cancelo sesaat sebelum turun minum, momen yang meredakan kegugupan Barcelona. Kemampuannya menjaga penguasaan bola di ruang sempit membantu Barcelona mempertahankan serangan. Ia juga terus menjadi sumber kreativitas hingga diganti setelah satu jam pertandingan.

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  • FBL-EUR-C1-GALATASARAY-BARCELONAAFP

    Pemain cadangan & manajer

    Karim Adeyemi - 7/10

    Masuk pada menit ke-59 dan membuat serangan lebih langsung mengarah ke depan. Ia menuntaskan peluang dengan tenang pada menit ke-65 setelah menerima umpan dari Gabriel Jesus, memastikan hasil pertandingan tak lagi diragukan.

    Gabriel Jesus - 7/10

    Masuk menggantikan Olmo pada menit ke-60 dan langsung memberi dampak lewat umpan golnya untuk Adeyemi. Kemampuannya menahan bola sangat baik, menjadikannya tumpuan berbeda dalam serangan pada fase akhir pertandingan.

    Jules Kounde - 6/10

    Menggantikan Eric Garcia untuk 16 menit terakhir, memberi tambahan tenaga dan memperkokoh pertahanan saat Barcelona menjaga keunggulan hingga laga usai.

    Marc Bernal - 6/10

    Pemain muda itu kembali mendapat kesempatan tampil di Liga Champions. Ia menggantikan Pedri dan membantu tim melewati fase akhir pertandingan dengan operan-operan yang tenang.

    Gavi - N/A

    Masuk menggantikan Fermin Lopez pada menit ke-82. Waktu bermainnya terlalu singkat untuk mendapat penilaian penuh, tetapi ia menunjukkan kegigihannya seperti biasa.

    Hansi Flick - 8/10

    Flick patut mendapat pujian atas ketangguhan mental timnya setelah tertinggal. Penyesuaian taktiknya saat jeda membuat Barcelona lebih efektif memanfaatkan area sayap, sementara pergantian pemain yang dilakukannya tepat waktu untuk memastikan kemenangan. Pola tekanan tinggi Barcelona terlihat semakin sulit dihadapi di bawah arahannya.

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