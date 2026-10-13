Barcelona menunjukkan kematangan taktik dan kedalaman lini serang di Rams Global Stadium dengan mengalahkan Galatasaray 4-1 setelah tertinggal lebih dulu. Laga semula tampak akan menjadi malam yang sulit bagi Barcelona ketika A. Batrakov membuka keunggulan tuan rumah pada menit ke-28, memanfaatkan lini belakang Blaugrana yang sesaat kehilangan koordinasi. Namun, Barcelona tetap tenang, menguasai 65% penguasaan bola, dan secara sistematis membongkar pertahanan tim Turki itu melalui penempatan posisi yang lebih baik serta transisi cepat.
Titik balik terjadi sesaat sebelum jeda ketika Joao Cancelo menyamakan kedudukan dan mengalihkan momentum ke pihak Barcelona. Babak kedua menjadi peragaan efektivitas sistem pressing tinggi Flick, dengan Fermin Lopez dan Anthony Gordon mencetak gol secara beruntun setelah laga dilanjutkan. Yamal menjadi poros utama kreativitas serangan, sementara angka gol harapan (xG) Barcelona sebesar 3,01 mencerminkan dominasi penuh mereka. Pemain pengganti Karim Adeyemi kemudian mencetak gol keempat untuk memastikan awal yang sempurna bagi Barcelona dalam kampanye mereka di kompetisi Eropa.