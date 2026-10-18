David Raya - 7/10

Malam yang relatif tenang bagi kiper asal Spanyol itu dalam urusan menahan tembakan. Ia hanya perlu melakukan dua penyelamatan. Namun, penempatan posisinya sempurna dan ia berperan penting sebagai pengatur serangan tambahan, membantu Arsenal menjaga garis pertahanan tetap tinggi serta mengalirkan kembali bola secara efektif untuk terus menekan tuan rumah.

Riccardo Calafiori - 7/10

Pemain asal Italia itu terus terlihat nyaman dalam sistem ini dan memberikan keseimbangan yang sangat baik di sisi kiri. Ia tangguh dalam duel individu dan tampil tenang saat Forest mencoba melancarkan serangan balik, turut memperkuat lini pertahanan yang nyaris tidak memberi ruang untuk melakukan kesalahan.

Gabriel - 8/10

Dominan di udara dan agresif saat memotong bola, Gabriel menjadi fondasi keberhasilan Arsenal menjaga gawang tetap tanpa kebobolan. Ia memenangi sebagian besar dari 13 duel udaranya, memastikan umpan-umpan panjang Forest dapat diredam sebelum menimbulkan ancaman serius di kotak penalti Arsenal.

Ezri Konsa - 7/10

Turun sebagai starter menggantikan William Saliba yang absen, Konsa tampil sangat profesional. Ia menunjukkan kemampuan membaca permainan yang sangat baik dan bekerja sama dengan Gabriel, memastikan transisi pertahanan tetap mulus meski ada pergantian pemain.

Ben White - 6/10

White menunjukkan penampilan seperti biasanya hingga ditarik keluar pada menit ke-66. Ia menghadirkan ancaman lewat pergerakan menyusul serangan di sisi sayap dan menunjukkan disiplin taktik seperti biasa, tetapi umpan akhirnya belum mampu memecah kebuntuan selama ia berada di lapangan. Ia digantikan oleh Jurrien Timber ketika Arteta mencari permainan yang lebih dinamis.