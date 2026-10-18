Arsenal terus memburu posisi puncak klasemen Premier League setelah meraih kemenangan susah payah 0-1 atas Nottingham Forest di City Ground. Laga ini mempertemukan dominasi wilayah permainan yang konsisten dengan ketangguhan pertahanan rapat, sementara tim asuhan Mikel Arteta mencatatkan penguasaan bola hingga 74%. Meski menguasai bola, Arsenal kesulitan menembus pertahanan Forest yang disiplin dalam waktu lama dan memasuki jeda dengan skor masih imbang 0-0.
Corak taktik pertandingan berubah pada babak kedua setelah Noni Madueke masuk. Arsenal kesulitan mengubah 629 umpan mereka menjadi peluang matang, tetapi gol yang dinanti akhirnya datang pada menit ke-80 ketika Madueke mencetak gol berkat assist Declan Rice. Forest berusaha meningkatkan tekanan pada pengujung laga, tetapi hanya mampu melepaskan dua tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Lini belakang Arsenal tetap kukuh untuk mengamankan tiga poin dan menjaga gawang tak kebobolan di kandang lawan.