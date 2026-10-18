Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Nottingham Forest FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

Rapor pemain Arsenal vs Nottingham Forest: Noni Madueke jadi penentu kemenangan dalam laga alot di City Ground

Arsenal
Nottingham Forest
Nottingham Forest vs Arsenal
Premier League

Arsenal meraih kemenangan penting 1-0 atas Nottingham Forest berkat gol Noni Madueke, yang masuk sebagai pemain pengganti, pada babak kedua. Meski mendominasi penguasaan bola, Arsenal harus bersabar sebelum akhirnya memecah kebuntuan di City Ground.

Arsenal terus memburu posisi puncak klasemen Premier League setelah meraih kemenangan susah payah 0-1 atas Nottingham Forest di City Ground. Laga ini mempertemukan dominasi wilayah permainan yang konsisten dengan ketangguhan pertahanan rapat, sementara tim asuhan Mikel Arteta mencatatkan penguasaan bola hingga 74%. Meski menguasai bola, Arsenal kesulitan menembus pertahanan Forest yang disiplin dalam waktu lama dan memasuki jeda dengan skor masih imbang 0-0.

Corak taktik pertandingan berubah pada babak kedua setelah Noni Madueke masuk. Arsenal kesulitan mengubah 629 umpan mereka menjadi peluang matang, tetapi gol yang dinanti akhirnya datang pada menit ke-80 ketika Madueke mencetak gol berkat assist Declan Rice. Forest berusaha meningkatkan tekanan pada pengujung laga, tetapi hanya mampu melepaskan dua tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Lini belakang Arsenal tetap kukuh untuk mengamankan tiga poin dan menjaga gawang tak kebobolan di kandang lawan.

  • FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-ARSENALAFP

    Kiper dan Lini Pertahanan

    David Raya - 7/10

    Malam yang relatif tenang bagi kiper asal Spanyol itu dalam urusan menahan tembakan. Ia hanya perlu melakukan dua penyelamatan. Namun, penempatan posisinya sempurna dan ia berperan penting sebagai pengatur serangan tambahan, membantu Arsenal menjaga garis pertahanan tetap tinggi serta mengalirkan kembali bola secara efektif untuk terus menekan tuan rumah.

    Riccardo Calafiori - 7/10

    Pemain asal Italia itu terus terlihat nyaman dalam sistem ini dan memberikan keseimbangan yang sangat baik di sisi kiri. Ia tangguh dalam duel individu dan tampil tenang saat Forest mencoba melancarkan serangan balik, turut memperkuat lini pertahanan yang nyaris tidak memberi ruang untuk melakukan kesalahan.

    Gabriel - 8/10

    Dominan di udara dan agresif saat memotong bola, Gabriel menjadi fondasi keberhasilan Arsenal menjaga gawang tetap tanpa kebobolan. Ia memenangi sebagian besar dari 13 duel udaranya, memastikan umpan-umpan panjang Forest dapat diredam sebelum menimbulkan ancaman serius di kotak penalti Arsenal.

    Ezri Konsa - 7/10

    Turun sebagai starter menggantikan William Saliba yang absen, Konsa tampil sangat profesional. Ia menunjukkan kemampuan membaca permainan yang sangat baik dan bekerja sama dengan Gabriel, memastikan transisi pertahanan tetap mulus meski ada pergantian pemain.

    Ben White - 6/10

    White menunjukkan penampilan seperti biasanya hingga ditarik keluar pada menit ke-66. Ia menghadirkan ancaman lewat pergerakan menyusul serangan di sisi sayap dan menunjukkan disiplin taktik seperti biasa, tetapi umpan akhirnya belum mampu memecah kebuntuan selama ia berada di lapangan. Ia digantikan oleh Jurrien Timber ketika Arteta mencari permainan yang lebih dinamis.

  • FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-ARSENALAFP

    Lini tengah

    Martin Odegaard - 7/10

    Sang kapten menjadi pengatur utama dari 629 operan Arsenal, terus mencari celah di blok pertahanan rendah Forest. Meski tidak terlibat langsung dalam terciptanya gol, kemampuannya menjaga penguasaan bola di bawah tekanan menjadi faktor penting di balik catatan 74% penguasaan bola Arsenal.

    Declan Rice - 8/10

    Rice kembali menjadi motor lini tengah, menjelajah area yang luas untuk meredam serangan transisi Forest. Momen terbaiknya datang pada menit ke-80, ketika visi dan eksekusinya menghasilkan assist untuk gol kemenangan Madueke.

    Bruno Guimaraes - 6/10

    Gelandang itu menjalani malam yang cukup membuat frustrasi karena kesulitan mengirim operan penentu melalui area tengah yang padat. Ia bekerja keras saat bertahan, tetapi ditarik keluar pada menit ke-66 dan digantikan Mikel Merino ketika Arsenal mencari sentuhan kreatif yang berbeda.

    Eberechi Eze - 5/10

    Penampilan yang mengecewakan dari sang pengatur serangan, yang gagal memberi pengaruh seperti biasanya pada pertandingan. Ia kesulitan menemukan ruang di tengah permainan fisik lini tengah Forest dan digantikan saat jeda oleh Noni Madueke, yang kemudian mencetak gol kemenangan.

  • Nottingham Forest FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Serangan

    Bukayo Saka - 6/10

    Saka kerap dijaga dua pemain belakang Forest, sehingga pengaruhnya dalam situasi satu lawan satu terbatas. Ia tetap menjadi ancaman dan membantu menarik para pemain bertahan keluar dari posisi mereka, tetapi ini bukan pertandingan yang bisa ia kuasai seorang diri.

    Kai Havertz - 6/10

    Arteta baru-baru ini mendukung Havertz untuk menjadi penyerang yang mampu mencetak 30 gol, tetapi penampilannya kali ini lebih mengutamakan kepentingan tim dan menjalankan tugas taktis ketimbang menunjukkan ketajaman dalam penyelesaian akhir. Ia mampu menyibukkan para bek tengah dan menjadi titik tumpu serangan sebelum diganti pada menit ke-66.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Nottingham Forest FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Pemain Pengganti dan Pelatih

    Noni Madueke - 9/10

    Pemain yang benar-benar mengubah jalannya laga. Masuk pada jeda pertandingan, ia menambah kecepatan dan membuat serangan Arsenal lebih langsung. Meski mendapat kartu kuning pada menit ke-53, ia tetap fokus dan mencetak gol kemenangan pada menit ke-80 untuk mengamankan tiga poin.

    Mikel Merino - 6/10

    Masuk pada menit ke-66, ia menambah postur dan kekuatan fisik di lini tengah sepanjang seperempat akhir pertandingan, membantu Arsenal mempertahankan keunggulan hingga laga usai.

    Jurrien Timber - 6/10

    Menggantikan Ben White pada menit ke-66 dan menawarkan sedikit tambahan kecepatan untuk mengejar bola saat Forest mencoba bermain lebih terbuka menjelang akhir laga.

    Viktor Gyokeres - 6/10

    Masuk menggantikan Havertz untuk memberikan ancaman berbeda di lini depan. Meski tidak mencetak gol, kehadirannya memaksa para bek Forest tetap bertahan di area dalam saat Arsenal membangun serangan yang berujung pada gol.

    Mikel Arteta - 8/10

    Arteta mendapat nilai tinggi berkat pergantian pemainnya yang proaktif. Menyadari permainan mulai mandek, keputusannya memasukkan Madueke pada jeda pertandingan terbukti sangat jitu, karena sang pemain sayap mencetak satu-satunya gol dalam laga ini.

Pertandingan berikutnya
FCB

FCB

Champions League

21 Okt 2026

ARS

ARS

IPS

IPS

Premier League

23 Okt 2026

NFO

NFO