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Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Rapor pemain AC Milan vs RB Salzburg: Alphadjo Cisse cetak hat-trick dengan penyelesaian klinis, perubahan taktik Ruben Amorim membuahkan hasil

Player ratings
AC Milan
Salzburg vs AC Milan
Salzburg
Europa League

AC Milan bangkit di Liga Europa dengan kemenangan telak 4-0 atas RB Salzburg, berkat hat-trick gemilang Alphadjo Cisse. Meski Filippo Terracciano menerima kartu merah menjelang akhir laga, tim asuhan Ruben Amorim menunjukkan keunggulan taktik di Red Bull Arena.

AC Milan menunjukkan kekuatannya di Liga Europa dengan melibas Salzburg 4-0 lewat permainan transisi berintensitas tinggi dan penyelesaian akhir yang tajam. Keputusan taktis Ruben Amorim untuk menggunakan formasi 3-4-2-1 yang fleksibel langsung membuahkan hasil, saat AC Milan menguasai permainan atas tuan rumah pada babak pertama.

Cisse menjadi tokoh utama. Ia memanfaatkan celah di lini belakang Salzburg untuk mencetak dua gol pada babak pertama, lalu melengkapi hat-trick tak lama setelah turun minum. Gol ketiganya praktis mengakhiri persaingan dalam laga tersebut.

Meski skor akhir menunjukkan kemenangan telak, Milan tidak menjalani laga tanpa hambatan. Mereka harus melewati fase akhir pertandingan dengan sepuluh pemain setelah Terracciano diusir menjelang laga usai. Kendati demikian, Goncalo Ramos, yang masuk dari bangku cadangan, membuat hasil itu semakin meyakinkan dengan memanfaatkan umpan Ardon Jashari untuk mencetak gol keempat. Kemenangan ini mengembalikan Milan ke jalur yang benar dalam kiprahnya di Eropa, sekaligus menunjukkan kedalaman dan fleksibilitas taktis skuad Amorim.

GOAL memberikan nilai kepada para pemain AC Milan dari Red Bull Arena...

  • FC Salzburg v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Kiper & Lini Pertahanan

    Mike Maignan - 7/10:

    Pemain asal Prancis itu lebih banyak menjadi penonton sepanjang laga, tetapi tetap sigap saat dibutuhkan. Ia melakukan 2 penyelamatan untuk menjaga gawangnya tetap tanpa kebobolan dan berperan penting sebagai pengatur serangan tambahan, membantu Milan melewati tekanan Salzburg lewat distribusi bolanya yang akurat. Penempatan posisinya membuat hanya sedikit dari total 14 tembakan Salzburg yang menjadi peluang berbahaya.

    Fikayo Tomori - 7/10:

    Ia memimpin lini pertahanan hingga ditarik keluar pada menit ke-67. Kecepatan Tomori saat mengejar lawan sangat penting untuk meredam Haris Tabakovic. Ia menjalankan tugasnya tanpa banyak kesulitan, memastikan lini pertahanan tetap rapat ketika Salzburg sempat menguasai bola.

    Koni De Winter - 7/10:

    Menempati posisi tengah dalam formasi tiga bek, De Winter menjadi tumpuan yang kokoh. Ia disiplin saat kembali ke posisi bertahan dan menunjukkan antisipasi yang baik untuk memotong umpan-umpan vertikal Salzburg. Kehadirannya memungkinkan para bek sayap maju jauh ke depan karena mereka tahu ruang di belakangnya terlindungi.

    Strahinja Pavlovic - 8/10:

    Tampil dominan secara fisik menghadapi mantan klubnya. Pavlovic memenangi sebagian besar duel udaranya dan agresif meninggalkan lini pertahanan untuk menghalau ancaman. Ia bertahan di lapangan hingga menit ke-81, memberikan ketangguhan yang dibutuhkan dalam atmosfer laga tandang yang tidak bersahabat.

  • FC Salzburg v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Lini tengah

    Omari Hutchinson - 7/10:

    Hutchinson tampil energik sejak awal pertandingan dan menyumbang assist untuk gol pembuka pada menit ke-15. Kecepatannya saat tim beralih ke serangan merepotkan para bek sayap Salzburg.

    Ardon Jashari - 8/10:

    Jashari menjadi pengatur ritme yang konsisten di jantung permainan. Ia mengendalikan tempo pertandingan dan menunjukkan visi yang sangat baik saat memberikan assist untuk Goncalo Ramos pada menit ke-72. Kemampuannya melindungi trio bek sekaligus mengawali serangan menjadi kunci dominasi Milan.

    Adrien Rabiot - 8/10:

    Gelandang berpengalaman asal Prancis ini menghadirkan keseimbangan dan dorongan di lini tengah. Ia menjadi otak di balik gol ketiga dengan memberikan assist untuk Alphadjo Cisse, hanya empat menit setelah pertandingan dilanjutkan. Kecerdasan taktisnya membuat Milan unggul meyakinkan dalam duel lini tengah sebelum ia ditarik untuk beristirahat pada menit ke-60.

    Davide Bartesaghi - 8/10:

    Bermain sebagai bek sayap yang rajin merangsek ke depan, Bartesaghi sangat berpengaruh di sepertiga akhir lapangan pada babak pertama. Ia memberikan assist brilian untuk gol kedua Cisse pada menit ke-33 berkat pergerakannya menyusul serangan dari sisi luar yang dilakukan dengan waktu tepat.

  • FBL-EUR-C3-SALZBURG-MILANAFP

    Serangan

    Ruben Loftus-Cheek - 7/10:

    Bermain dalam peran yang lebih menyerang, Loftus-Cheek memanfaatkan postur tubuhnya untuk menahan bola dan menghubungkan permainan antarlini. Meski tidak mencetak gol atau menyumbang assist, pergerakannya yang menusuk ke depan menarik para bek Salzburg keluar dari posisi, menciptakan ruang yang dimanfaatkan pemain lain.

    Francesco Camarda - 6/10:

    Pemain muda ini bekerja keras saat menekan lawan, menyibukkan para bek tengah agar Cisse punya lebih banyak keleluasaan. Meski ia sendiri jarang mendapat peluang mencetak gol, pergerakannya yang tidak egois menjadi bagian penting dari pola serangan Milan sebelum ia diganti pada menit ke-60.

    Alphadjo Cisse - 10/10:

    Penampilan sempurna dari sang penyerang. Cisse tampil tajam dengan mencetak gol pada menit ke-15, ke-33, dan ke-49 untuk membawa pulang bola pertandingan. Pergerakannya luar biasa, terus-menerus menemukan celah di sisi yang luput dari pengawasan para bek.

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  • FC Salzburg v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Pemain cadangan dan manajer

    Goncalo Ramos - 8/10:

    Masuk pada menit ke-60 dan menjaga intensitas serangan tim. Ia mencetak gol pada menit ke-72 lewat penyelesaian yang tenang, menunjukkan mengapa ia tetap menjadi aset berharga meski masuk dari bangku cadangan.

    Luka Modric - 7/10:

    Masuk untuk setengah jam terakhir guna menghadirkan ketenangan berkat pengalamannya. Ia membantu Milan melewati periode setelah kartu merah, menjaga penguasaan bola di bawah tekanan dan mengelola waktu pertandingan dengan efektif.

    Christian Pulisic - 6/10:

    Masuk pada menit ke-60 untuk menghadirkan ancaman berbeda dari sisi sayap. Ia terus menyibukkan pertahanan Salzburg, meski tempo pertandingan melambat secara signifikan setelah ia masuk.

    Filippo Terracciano - 4/10:

    Malam yang sulit bagi pemain pengganti ini. Masuk pada menit ke-67, ia menerima kartu merah langsung pada menit ke-84, membuat rekan-rekannya bermain dengan sepuluh orang pada tahap akhir pertandingan. Kesalahan dalam mengambil keputusan itu menodai malam yang selebihnya berjalan sempurna bagi klub.

    Sankhoun Diawara - N/A:

    Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-81.

    Ruben Amorim - 9/10:

    Rencana taktik Amorim berjalan sempurna. Keputusannya melakukan rotasi besar-besaran dan menerapkan formasi 3-4-2-1 membuat Salzburg lengah. Instruksinya untuk memanfaatkan area sayap berujung langsung pada dua gol pertama, sementara organisasi pertahanan timnya membatasi tuan rumah pada upaya-upaya spekulatif.

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