AC Milan menunjukkan kekuatannya di Liga Europa dengan melibas Salzburg 4-0 lewat permainan transisi berintensitas tinggi dan penyelesaian akhir yang tajam. Keputusan taktis Ruben Amorim untuk menggunakan formasi 3-4-2-1 yang fleksibel langsung membuahkan hasil, saat AC Milan menguasai permainan atas tuan rumah pada babak pertama.

Cisse menjadi tokoh utama. Ia memanfaatkan celah di lini belakang Salzburg untuk mencetak dua gol pada babak pertama, lalu melengkapi hat-trick tak lama setelah turun minum. Gol ketiganya praktis mengakhiri persaingan dalam laga tersebut.

Meski skor akhir menunjukkan kemenangan telak, Milan tidak menjalani laga tanpa hambatan. Mereka harus melewati fase akhir pertandingan dengan sepuluh pemain setelah Terracciano diusir menjelang laga usai. Kendati demikian, Goncalo Ramos, yang masuk dari bangku cadangan, membuat hasil itu semakin meyakinkan dengan memanfaatkan umpan Ardon Jashari untuk mencetak gol keempat. Kemenangan ini mengembalikan Milan ke jalur yang benar dalam kiprahnya di Eropa, sekaligus menunjukkan kedalaman dan fleksibilitas taktis skuad Amorim.

GOAL memberikan nilai kepada para pemain AC Milan dari Red Bull Arena...