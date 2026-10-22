Rencana taktik AC Milan berantakan dalam setengah jam pertama di Vitality Stadium. Milan mengawali laga dengan buruk dan menghadiahkan penalti yang dikonversi Justin Kluivert pada menit kedelapan. Namun, pertandingan benar-benar berubah pada menit ke-28 ketika Mike Maignan diganjar kartu merah langsung. Ruben Amorim pun terpaksa menarik Omari Hutchinson untuk memasukkan kiper cadangan.

Organisasi permainan Milan langsung kacau, hingga mereka kembali dihukum penalti beberapa menit kemudian. Marcus Tavernier menuntaskannya untuk menggandakan keunggulan sebelum jeda.

Babak kedua menjadi upaya membatasi kerugian bagi Milan yang bermain dengan sepuluh orang. Mereka gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran sepanjang 90 menit. Meski melakukan serangkaian pergantian pemain untuk memperkuat lini tengah, raksasa Italia itu tidak mampu mempertahankan penguasaan bola dan hanya mencatatkan 36 persen penguasaan bola. Penderitaan mereka bertambah menjelang akhir laga ketika Amine Adli mencetak gol ketiga bagi tuan rumah.

Dengan tiga kartu kuning dan satu kartu merah, kurangnya disiplin Milan mencerminkan minimnya ancaman mereka di lini serang. Penampilan ini membuat kiprah mereka di Liga Europa berada dalam posisi genting.

GOAL memberikan penilaian kepada para pemain AC Milan di Vitality Stadium...