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AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Rapor pemain AC Milan vs Bournemouth: Kartu merah Mike Maignan merugikan AC Milan saat ambruk di Vitality Stadium

Player ratings
AC Milan
Europa League
AFC Bournemouth vs AC Milan
AFC Bournemouth
M. Maignan

AC Milan menjalani malam yang buruk di pesisir selatan setelah kartu merah Mike Maignan pada babak pertama membuka jalan bagi kekalahan 3-0. Dua penalti yang berhasil dikonversi dan gol Amine Adli pada pengujung laga membuat Milan, yang bermain dengan sepuluh orang, menelan kekalahan menyakitkan di Liga Europa.

Rencana taktik AC Milan berantakan dalam setengah jam pertama di Vitality Stadium. Milan mengawali laga dengan buruk dan menghadiahkan penalti yang dikonversi Justin Kluivert pada menit kedelapan. Namun, pertandingan benar-benar berubah pada menit ke-28 ketika Mike Maignan diganjar kartu merah langsung. Ruben Amorim pun terpaksa menarik Omari Hutchinson untuk memasukkan kiper cadangan.

Organisasi permainan Milan langsung kacau, hingga mereka kembali dihukum penalti beberapa menit kemudian. Marcus Tavernier menuntaskannya untuk menggandakan keunggulan sebelum jeda.

Babak kedua menjadi upaya membatasi kerugian bagi Milan yang bermain dengan sepuluh orang. Mereka gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran sepanjang 90 menit. Meski melakukan serangkaian pergantian pemain untuk memperkuat lini tengah, raksasa Italia itu tidak mampu mempertahankan penguasaan bola dan hanya mencatatkan 36 persen penguasaan bola. Penderitaan mereka bertambah menjelang akhir laga ketika Amine Adli mencetak gol ketiga bagi tuan rumah.

Dengan tiga kartu kuning dan satu kartu merah, kurangnya disiplin Milan mencerminkan minimnya ancaman mereka di lini serang. Penampilan ini membuat kiprah mereka di Liga Europa berada dalam posisi genting.

GOAL memberikan penilaian kepada para pemain AC Milan di Vitality Stadium...

  • FBL-EUR-C3-BOURNEMOUTH-AC MILANAFP

    Kiper & Pertahanan

    Mike Maignan - 1/10:

    Malam yang buruk bagi pemain timnas Prancis ini. Setelah gagal menggagalkan penalti pembuka, Maignan melakukan pelanggaran gegabah pada menit ke-28 yang berbuah kartu merah langsung. Pengusirannya membuat tugas rekan-rekannya jauh lebih berat dan merusak struktur taktik tim.

    Fikayo Tomori - 5/10:

    Ia yang paling tenang di antara para bek starter, tetapi tetap kewalahan. Tomori berusaha memimpin lini pertahanan setelah kartu merah tersebut, sebelum akhirnya digantikan oleh Sankhoun Diawara pada menit ke-66 ketika Ruben Amorim mencari tenaga segar untuk menutup celah di lini tengah.

    Koni De Winter - 3/10:

    Malam yang ingin dilupakan De Winter, yang terus menjadi sasaran pressing Bournemouth. Ia menerima kartu kuning pada menit ke-81 akibat pelanggaran yang disengaja dan tak pernah terlihat nyaman dalam menjaga posisinya saat tuan rumah mencatatkan tujuh tembakan tepat sasaran.

    Strahinja Pavlovic - 4/10:

    Bek asal Serbia ini kesulitan menghadapi pergerakan lini depan Bournemouth. Ia menjadi bagian dari lini belakang yang tampak goyah sejak peluit awal dan tak memiliki kecepatan untuk kembali menutup celah yang muncul setelah kartu merah.

  • FBL-EUR-C3-BOURNEMOUTH-AC MILANAFP

    Lini tengah

    Diego Moreira - 4/10:

    Ditarik keluar pada menit ke-76 setelah tampil nyaris tanpa kontribusi. Ia gagal menjadi opsi serangan di sisi sayap dan terus dipaksa bertahan oleh bek-bek sayap Bournemouth yang agresif.

    Yunus Musah - 4/10:

    Pemain asal Amerika Serikat itu tidak menunjukkan energi seperti biasanya dan gagal menghubungkan lini pertahanan dengan lini serang yang terisolasi. Kontribusinya dalam bertahan tidak cukup untuk menghentikan gelombang serangan Bournemouth, yang membuat timnya melakukan 16 pelanggaran.

    Ardon Jashari - 5/10:

    Jashari harus bekerja lebih keras setelah Milan bermain dengan sepuluh orang. Ia menghabiskan sebagian besar pertandingan mengejar pergerakan lawan di ruang antara lini tengah dan sayap, tanpa mampu memberi pengaruh saat menguasai bola seiring penguasaan bola timnya merosot menjadi 36%.

    Pervis Estupinan - 4/10:

    Kesulitan menyeimbangkan tugas bertahan dengan kebutuhan untuk memberi lebar pada permainan. Ia mendapat kartu kuning pada menit ke-35 dan ditarik keluar saat jeda ketika Milan beralih ke susunan yang lebih berhati-hati.

  • AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Serangan

    Omari Hutchinson - 5/10:

    Hutchinson menjadi korban penyesuaian taktik akibat kartu merah Maignan. Ia sempat menunjukkan kreativitas sebelum ditarik keluar pada menit ke-32 agar kiper cadangan Lorenzo Torriani bisa masuk ke lapangan.

    Alphadjo Cisse - 4/10:

    Nyaris tak terlihat sepanjang sebagian besar pertandingan. Tanpa suplai bola dari lini tengah dan dengan timnya bermain dalam kondisi kalah jumlah pemain, Cisse hanya bisa berusaha memanfaatkan sedikit peluang yang ada. Ia gagal menguji Michele Di Gregorio di gawang Bournemouth.

    Ruben Loftus-Cheek - 3/10:

    Penampilan buruk dari Loftus-Cheek, yang kembali diberi peran lebih menyerang. Ia gagal menghadirkan kekuatan fisik maupun membantu mengalirkan bola ke depan, lalu diganti saat jeda.

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  • AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Pemain Cadangan dan Pelatih

    Lorenzo Torriani - 5/10:

    Masuk ke lapangan dalam situasi sulit pada menit ke-32. Tugas pertamanya adalah menghadapi tendangan penalti yang gagal ia tepis. Namun, ia mencatatkan empat penyelamatan setelahnya untuk mencegah kekalahan dengan skor yang lebih telak.

    Davide Bartesaghi - 5/10:

    Masuk menggantikan Estupinan saat jeda. Ia sedikit lebih disiplin dalam bertahan, tetapi tidak memberikan kontribusi dalam serangan karena Milan sepenuhnya fokus untuk bertahan.

    Adrien Rabiot - 5/10:

    Dimasukkan saat jeda untuk memberikan kestabilan berkat pengalamannya. Ia sedikit memperbaiki penempatan posisi tim, tetapi defisit dua gol dan kekurangan satu pemain saat itu sudah terlalu sulit untuk diatasi.

    Sankhoun Diawara - 4/10:

    Masuk menggantikan Tomori pada menit ke-66, tetapi gagal mengawal pergerakan pemain lawan secara efektif, yang berujung pada gol ketiga yang tercipta menjelang akhir pertandingan.

    Christian Comotto - Tidak dinilai:

    Masuk menggantikan Moreira menjelang akhir pertandingan dan hanya memiliki sedikit waktu untuk memberikan dampak.

    Ruben Amorim - 3/10:

    Timnya tampak tidak siap menghadapi intensitas pertandingan di Vitality Stadium. Permainan mereka benar-benar berantakan setelah kartu merah, dan pergantian pemain yang dilakukannya gagal menghasilkan satu pun tembakan tepat sasaran. Malam yang memalukan bagi sang pelatih.

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