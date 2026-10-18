Rapor pemain AC Milan vs Atalanta: Adrien Rabiot bersinar dalam laga sengit lima gol di San Siro

Mike Maignan - 6/10

Kapten Milan ini relatif tidak banyak diuji pada satu jam pertama, tetapi pertahanan yang mulai renggang membuatnya kurang terlindungi pada fase akhir pertandingan. Ia melakukan dua penyelamatan, namun tidak banyak yang bisa diperbuatnya untuk mencegah dua gol Atalanta yang memanfaatkan celah di lini belakang Milan. Distribusi bolanya tetap dapat diandalkan seperti biasa, membantu Milan membangun serangan dari belakang saat berada di bawah tekanan.

Koni De Winter - 6,5/10

Bermain di sisi kanan formasi tiga bek, De Winter tampil cukup disiplin dalam menghadapi ancaman Rowe. Ia turut membantu pertahanan membatasi Atalanta hanya mendapatkan dua sepak pojok dan tampil solid dalam duel udara, meski dua gol yang kebobolan pada fase akhir sedikit mengurangi pengaruhnya secara keseluruhan dalam pertandingan.

Mario Gila - 7,5/10

Sang bek mengalami momen gemilang sebelum ditarik keluar menjelang akhir laga karena alasan taktis. Gila tampil luar biasa selama satu jam pertama dan mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa Milan unggul 3-0 setelah maju ke depan pada waktu yang tepat. Namun, ia menerima kartu kuning pada menit ke-84 dan langsung diganti saat Amorim berupaya mengamankan hasil pertandingan.

Strahinja Pavlovic - 6,5/10

Bek asal Serbia ini memberikan ketangguhan yang dibutuhkan lini belakang, terlibat dalam duel-duel fisik untuk mengganggu Krstovic. Meski menjadi bagian dari pertahanan yang tampak sulit ditembus selama 60 menit, ia sedikit kesulitan ketika Atalanta meningkatkan tempo dan memasukkan pemain-pemain segar di area sayap.