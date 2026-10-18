Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-ITA-SERIEA-AC MILAN-ATALANTAAFP
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Rapor pemain AC Milan vs Atalanta: Adrien Rabiot bersinar dalam laga sengit lima gol di San Siro

AC Milan
Player ratings
Atalanta
A. Rabiot
R. Amorim
AC Milan vs Atalanta
Serie A

AC Milan meraih kemenangan susah payah 3-2 atas Atalanta di San Siro setelah melewati tekanan pada akhir laga untuk mengamankan tiga poin. Adrien Rabiot tampil paling menonjol sebagai motor kreativitas Milan dalam pertandingan yang membuat mereka unggul tiga gol lebih dulu sebelum menahan kebangkitan gigih Atalanta.

AC Milan mempertahankan awal musim tanpa kekalahan yang mengesankan di Serie A dengan kemenangan sengit 3-2 atas Atalanta di San Siro. Tim asuhan Ruben Amorim tampak melaju menuju kemenangan meyakinkan setelah unggul dua gol saat turun minum. Pendekatan taktis Milan membuat mereka menguasai 56% penguasaan bola dan menciptakan peluang yang lebih berkualitas, sebagaimana terlihat dari angka gol harapan (xG) sebesar 2,41 dibandingkan 1,65 milik tim tamu.

Namun, babak kedua berlangsung jauh lebih kacau. Setelah memperbesar keunggulan menjadi 3-0 pada awal babak kedua, konsentrasi pertahanan AC Milan menurun. Atalanta pun mencetak dua gol dan membuat akhir pertandingan berlangsung menegangkan.

Meski mendapat tekanan pada akhir laga dan membiarkan lawan melepaskan empat tembakan tepat sasaran, kualitas teknik Milan di sepertiga akhir lapangan serta penampilan dominan lini tengahnya memastikan mereka tetap berada di peringkat keempat klasemen, hanya terpaut satu poin dari Lazio di posisi ketiga.

  • FBL-ITA-SERIEA-AC MILAN-ATALANTAAFP

    Kiper & Pertahanan

    Mike Maignan - 6/10

    Kapten Milan ini relatif tidak banyak diuji pada satu jam pertama, tetapi pertahanan yang mulai renggang membuatnya kurang terlindungi pada fase akhir pertandingan. Ia melakukan dua penyelamatan, namun tidak banyak yang bisa diperbuatnya untuk mencegah dua gol Atalanta yang memanfaatkan celah di lini belakang Milan. Distribusi bolanya tetap dapat diandalkan seperti biasa, membantu Milan membangun serangan dari belakang saat berada di bawah tekanan.

    Koni De Winter - 6,5/10

    Bermain di sisi kanan formasi tiga bek, De Winter tampil cukup disiplin dalam menghadapi ancaman Rowe. Ia turut membantu pertahanan membatasi Atalanta hanya mendapatkan dua sepak pojok dan tampil solid dalam duel udara, meski dua gol yang kebobolan pada fase akhir sedikit mengurangi pengaruhnya secara keseluruhan dalam pertandingan.

    Mario Gila - 7,5/10

    Sang bek mengalami momen gemilang sebelum ditarik keluar menjelang akhir laga karena alasan taktis. Gila tampil luar biasa selama satu jam pertama dan mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa Milan unggul 3-0 setelah maju ke depan pada waktu yang tepat. Namun, ia menerima kartu kuning pada menit ke-84 dan langsung diganti saat Amorim berupaya mengamankan hasil pertandingan.

    Strahinja Pavlovic - 6,5/10

    Bek asal Serbia ini memberikan ketangguhan yang dibutuhkan lini belakang, terlibat dalam duel-duel fisik untuk mengganggu Krstovic. Meski menjadi bagian dari pertahanan yang tampak sulit ditembus selama 60 menit, ia sedikit kesulitan ketika Atalanta meningkatkan tempo dan memasukkan pemain-pemain segar di area sayap.

  • Lini tengah

    Yunus Musah - 7/10

    Menjalankan peran yang dinamis, Musah menyumbangkan energi yang sangat penting bagi Milan untuk memenangi pertarungan di lini tengah. Ia berperan besar dalam transisi permainan dan membantu timnya mencatatkan hampir 601 umpan. Ia diganti pada menit ke-75 ketika Milan berupaya menyegarkan tenaga para pemain untuk menghadapi kebangkitan Atalanta pada akhir laga.

    Diego Moreira - 7,5/10

    Moreira memberikan assist krusial untuk gol Rabiot sesaat sebelum turun minum, momen yang mengubah momentum pertandingan secara mendasar. Kemampuannya menemukan ruang di antara lini terus menyulitkan para bek sayap Atalanta sebelum akhirnya ia diganti.

    Samuel Chukwueze - 6,5/10

    Tampil aktif di sisi lapangan, Chukwueze memaksa lini belakang Atalanta mundur lewat tusukan-tusukan langsungnya. Meski tidak mencatatkan gol atau assist, kehadirannya membuka ruang yang bisa dimanfaatkan Pulisic dan Rabiot. Ia menjadi pemain pertama yang ditarik keluar oleh Amorim pada menit ke-53.

    Luka Modric - 7,5/10

    Usia tampaknya hanyalah angka bagi pemain asal Kroasia itu, yang mengendalikan tempo pertandingan dengan begitu mudah. Akurasi umpannya membantu Milan menguasai 56% penguasaan bola, sementara penempatan posisinya secara taktis menghalangi Atalanta melancarkan serangan balik yang efektif hampir sepanjang laga.


  • FBL-ITA-SERIEA-AC MILAN-ATALANTAAFP

    Serangan

    Adrien Rabiot - 9/10

    Penampilan luar biasa dalam peran gelandang modern. Rabiot mencetak gol kedua yang krusial pada menit ke-43, lalu memberi assist untuk gol Gila pada menit ke-57. Ia juga terlibat dalam proses terciptanya gol pembuka, meski menerima kartu kuning pada menit ke-41 dalam momen langka ketika ia terlalu bersemangat. Ia menjadi pemain terbaik di lapangan dengan selisih kualitas yang mencolok.

    Goncalo Ramos - 8/10

    Sebagai tumpuan serangan, Ramos menjalankan tugasnya dengan baik. Ia menunjukkan ketenangan untuk menuntaskan penalti pada menit ke-24, memecah kebuntuan dan menentukan arah pertandingan malam itu. Ia memimpin lini depan dengan baik, terus menyediakan opsi umpan dan menekan bek-bek tengah Atalanta.

    Christian Pulisic - 7/10

    Pemain asal Amerika Serikat ini tetap menjadi motor kreativitas tim. Meski tidak mencetak gol, pergerakan dan kerja samanya dalam membangun serangan berperan penting dalam torehan 2,41 xG Milan. Ia ditarik keluar pada menit ke-75 dan mendapat sambutan hangat dari penonton di San Siro.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • imago-sport-1084725007.jpgLaPresse

    Pemain cadangan dan pelatih

    Omari Hutchinson - 6/10

    Masuk pada menit ke-53 menggantikan Chukwueze. Ia sempat menunjukkan kemampuan individunya, tetapi harus lebih banyak bertahan daripada yang diperkirakan ketika Atalanta mulai mengejar ketertinggalan.

    Pervis Estupinan - 6/10

    Dimasukkan pada menit ke-75 untuk memperkuat pertahanan di sisi kiri. Ia harus bekerja keras ketika Zappacosta maju membantu serangan tim tamu.

    Ardon Jashari - 5,5/10

    Masuk menjelang akhir laga untuk memperkuat lini tengah, tetapi kesulitan menyesuaikan diri dengan tempo permainan saat Atalanta mengerahkan banyak pemain ke depan dalam sepuluh menit terakhir.

    Ruben Loftus-Cheek - 6/10

    Memberikan kekuatan fisik yang sangat dibutuhkan dalam 15 menit terakhir dan membantu Milan mempertahankan hasil hingga laga usai meski tekanan terus meningkat.

    Fikayo Tomori - Tidak dinilai

    Masuk pada menit ke-84 menggantikan Gila untuk mengamankan hasil akhir. Ia tidak bermain cukup lama untuk mendapat penilaian yang adil.

    Ruben Amorim - 7,5/10

    Skema 3-4-2-1 Amorim bekerja sempurna selama satu jam dan mampu mengatasi tekanan tinggi Atalanta. Meski gol-gol di akhir laga akan membuatnya frustrasi, keputusannya memainkan Rabiot dan Modric bersama sejak awal merupakan langkah taktis jitu yang membuat timnya mendominasi area tengah lapangan.

Pertandingan berikutnya
BOU

BOU

Europa League

22 Okt 2026

MIL

MIL

AJX

AJX

Conference League

22 Okt 2026

ATA

ATA