Rapor pemain AC Milan vs Atalanta: Adrien Rabiot bersinar dalam laga sengit lima gol di San Siro

AC Milan mempertahankan awal musim tanpa kekalahan yang mengesankan di Serie A dengan kemenangan sengit 3-2 atas Atalanta di San Siro. Tim asuhan Ruben Amorim tampak melaju menuju kemenangan meyakinkan setelah unggul dua gol saat turun minum. Pendekatan taktis Milan membuat mereka menguasai 56% penguasaan bola dan menciptakan peluang yang lebih berkualitas, sebagaimana terlihat dari angka gol harapan (xG) sebesar 2,41 dibandingkan 1,65 milik tim tamu.
Namun, babak kedua berlangsung jauh lebih kacau. Setelah memperbesar keunggulan menjadi 3-0 pada awal babak kedua, konsentrasi pertahanan AC Milan menurun. Atalanta pun mencetak dua gol dan membuat akhir pertandingan berlangsung menegangkan.
Meski mendapat tekanan pada akhir laga dan membiarkan lawan melepaskan empat tembakan tepat sasaran, kualitas teknik Milan di sepertiga akhir lapangan serta penampilan dominan lini tengahnya memastikan mereka tetap berada di peringkat keempat klasemen, hanya terpaut satu poin dari Lazio di posisi ketiga.