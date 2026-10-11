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US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Rapor pemain AC Milan kontra Sassuolo: Magis Modric dari bangku cadangan tak cukup saat anak asuh Amorim tersandung

L. Modric
A. Rabiot
AC Milan
Sassuolo vs AC Milan
Sassuolo
Serie A

Gol lewat sepakan keras Adrien Rabiot sempat membuat AC Milan tampak berada di jalur menuju kemenangan sebelum Cas Odenthal menyelamatkan satu poin bagi Sassuolo. Tim asuhan Ruben Amorim mendominasi penguasaan bola, tetapi kesulitan meredam ancaman tuan rumah dari situasi bola mati dalam hasil imbang 1-1 yang kurang menarik. Mereka selamat dari ancaman pada menit-menit akhir ketika gol yang bisa membawa tuan rumah menang dianulir.

Lawatan AC Milan ke Stadion MAPEI menjadi gambaran nyata betapa frustrasinya mereka menghadapi taktik lawan. Tim asuhan Amorim menguasai bola 59 persen, tetapi gagal mengubah dominasi itu menjadi tiga poin. Babak pertama berlangsung tersendat-sendat, lebih diwarnai cedera pada awal laga, terutama yang dialami Matteo Gabbia, ketimbang permainan menyerang yang mengalir. Milan berupaya membangun serangan melalui pemain sayap dan menciptakan peluang terbaiknya sesaat sebelum turun minum, tetapi pertahanan rapat Sassuolo tetap disiplin.

Pertandingan baru berjalan lebih hidup pada babak kedua ketika Rabiot memecah kebuntuan pada menit ke-63 lewat penyelesaian keras, memanfaatkan umpan pemain veteran Luka Modric yang masuk saat jeda. Namun, keunggulan itu hanya bertahan lima menit. Kegagalan Milan menghalau bola dari sepak pojok membuat Odenthal menyamakan kedudukan bagi Sassuolo. AC Milan pada akhirnya beruntung bisa pulang membawa satu poin setelah gol tendangan voli Kristian Thorstvedt pada pengujung laga dianulir karena pelanggaran dalam proses terciptanya gol. Amorim pun harus merenungkan peluang yang terlewat untuk membangun momentum.

  • US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Penjaga gawang dan pertahanan

    Mike Maignan - 6/10

    Kiper asal Prancis itu lebih banyak menjadi penonton sepanjang laga karena Sassuolo hanya melepaskan empat tembakan tepat sasaran. Ia melakukan penyelamatan penting dengan menjatuhkan diri untuk menggagalkan peluang Kieron Bowie sesaat sebelum Milan kebobolan, tetapi tak mampu berbuat banyak saat Odenthal mencetak gol penyama kedudukan dari jarak dekat pada menit ke-68. Distribusi bolanya baik dan ia menjaga posisi tinggi untuk mendukung dominasi penguasaan bola Milan.

    Strahinja Pavlovic - 6/10

    Laga yang menguras fisik bagi pemain asal Serbia itu. Ia nyaris membuka skor pada penghujung waktu tambahan babak pertama (45+6'), tetapi sundulannya di dekat tiang gawang ditepis dengan gemilang oleh Arijanet Muric. Dalam bertahan, ia kesulitan menghadapi kelincahan para penyerang Sassuolo dan menerima kartu kuning pada waktu tambahan (90+1') setelah melakukan tekel karena terdesak.

    Mario Gila - 6/10

    Yang paling tenang di antara tiga bek yang menjadi starter, Gila membaca permainan dengan baik dan berperan penting dalam membangun serangan Milan. Ia efektif menutup ruang dan memenangkan pelanggaran krusial pada saat-saat terakhir, yang membuat gol yang berpotensi membawa Sassuolo menang dianulir.

    Matteo Gabbia - 5/10

    Penampilan singkat bagi pemain asal Italia itu, yang harus ditandu keluar akibat cedera yang mengkhawatirkan saat pertandingan baru berjalan 20 menit. Selama berada di lapangan, ia tampil solid, tetapi kepergiannya lebih awal mengganggu ritme pertahanan yang telah direncanakan Amorim.

  • US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Lini tengah

    Adrien Rabiot - 8/10

    Jelas menjadi pemain Milan yang paling menonjol. Pemain asal Prancis itu mengendalikan tempo pertandingan dan memecah kebuntuan lewat sepakan kaki kiri sensasional dari sudut sempit pada menit ke-63. Ia menunjukkan mengapa dirinya menjadi poros lini tengah ini, terus menghadirkan ancaman serta memadukan keunggulan fisik dengan teknik kelas atas.

    Yunus Musah - 6/10

    Bermain di jantung lini tengah bersama Rabiot, pemain asal Amerika Serikat itu menyumbangkan energi besar dan kemampuan membawa bola. Ia berperan penting dalam transisi dari bertahan ke menyerang, meski umpan akhirnya kurang akurat untuk membongkar pertahanan Sassuolo yang kukuh sebelum diganti pada menit ke-78.

    Samuel Chukwueze - 5,5/10

    Ditempatkan sebagai bek sayap kanan, pemain asal Nigeria itu kesulitan melewati lawan secara konsisten dan sering menemui jalan buntu. Ia sempat mengirim satu umpan silang akurat menjelang akhir babak pertama yang berujung pada sundulan Ramos dan memaksa kiper melakukan penyelamatan gemilang. Namun, kontribusi individunya secara keseluruhan kurang memuaskan sebelum ia diganti pada menit ke-85.

    Pervis Estupinan - 5/10

    Laga yang sulit bagi bek sayap kiri asal Ekuador itu, yang kesulitan memberikan pengaruh seperti biasanya. Ia mendapat kartu kuning pada menit ke-41 akibat pelanggaran sengaja terhadap Domenico Berardi, lalu diganti saat jeda karena Amorim mencari tambahan kreativitas.

  • US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Serangan

    Diego Moreira - 6,5/10

    Penyerang serbabisa ini tampil sangat aktif dan menunjukkan kegigihan dengan tetap melanjutkan pertandingan setelah mengalami benturan keras di kepala pada menit ke-27. Ia melepaskan tendangan bebas apik yang disundul Rabiot sedikit di atas mistar, serta mengirim umpan silang untuk peluang besar Pavlovic pada babak pertama. Pada babak kedua, ia harus bergeser menjadi bek sayap kiri untuk mengakomodasi masuknya Modric.

    Christian Pulisic - 6/10

    Pulisic beberapa kali memperlihatkan akselerasi dan visi khasnya. Ia bergerak di antara lini belakang penyerang untuk membantu membangun serangan dan menciptakan peluang cukup bagus bagi Chukwueze pada babak kedua. Namun, ia kerap kehilangan ruang akibat kawalan dua gelandang tengah Sassuolo dan ditarik keluar pada menit ke-78.

    Goncalo Ramos - 5,5/10

    Malam yang membuat frustrasi bagi penyerang asal Portugal ini. Ia terisolasi dalam waktu lama, tetapi masih mampu memaksa Muric melakukan penyelamatan gemilang lewat sundulan jarak dekat pada menit ke-43. Rasa frustrasinya akhirnya memuncak menjelang akhir laga. Ia menerima kartu kuning pada menit ke-87 karena membuang bola.

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  • US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Pemain cadangan dan pelatih

    Koni De Winter - 6/10

    Masuk lebih awal pada menit ke-20 menggantikan Gabbia yang cedera. Ia cepat menyesuaikan diri dan memberi kekuatan fisik, meski mendapat kartu kuning sesaat sebelum turun minum (45+3') karena sengaja menarik Armand Lauriente.

    Luka Modric - 7/10

    Masuk saat turun minum menggantikan Estupinan dan langsung meningkatkan kualitas teknik tim. Hanya butuh 17 menit baginya untuk memberikan umpan terobosan satu sentuhan yang menghasilkan gol Rabiot, membuktikan bahwa visi bermainnya tetap berkelas dunia meski memulai laga dari bangku cadangan.

    Alphadjo Cisse - 5/10

    Masuk pada menit ke-78 menggantikan Pulisic, tetapi kesulitan menambah intensitas serangan yang dibutuhkan ketika permainan mulai terputus-putus.

    Ardon Jashari - 5,5/10

    Menggantikan Musah pada menit ke-78 untuk menyegarkan lini tengah. Ia membantu menjaga penguasaan bola, tetapi tidak punya cukup waktu untuk mengubah momentum serangan secara berarti.

    Omari Hutchinson - Tidak dinilai

    Masuk pada menit ke-85 menggantikan Chukwueze. Waktu bermainnya terlalu singkat untuk mendapat penilaian penuh.

    Ruben Amorim - 5/10

    Sang pelatih tentu sangat frustrasi melihat timnya begitu mudah kehilangan keunggulan akibat situasi bola mati. Meski keputusannya memasukkan Modric saat turun minum terbukti jitu dan berujung langsung pada gol pembuka, kurangnya konsentrasi tim serta kegagalan mereka mengunci kemenangan atas Sassuolo yang tampil gigih menunjukkan kerapuhan taktik yang membuat mereka kehilangan dua poin penting.

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