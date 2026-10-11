Lawatan AC Milan ke Stadion MAPEI menjadi gambaran nyata betapa frustrasinya mereka menghadapi taktik lawan. Tim asuhan Amorim menguasai bola 59 persen, tetapi gagal mengubah dominasi itu menjadi tiga poin. Babak pertama berlangsung tersendat-sendat, lebih diwarnai cedera pada awal laga, terutama yang dialami Matteo Gabbia, ketimbang permainan menyerang yang mengalir. Milan berupaya membangun serangan melalui pemain sayap dan menciptakan peluang terbaiknya sesaat sebelum turun minum, tetapi pertahanan rapat Sassuolo tetap disiplin.
Pertandingan baru berjalan lebih hidup pada babak kedua ketika Rabiot memecah kebuntuan pada menit ke-63 lewat penyelesaian keras, memanfaatkan umpan pemain veteran Luka Modric yang masuk saat jeda. Namun, keunggulan itu hanya bertahan lima menit. Kegagalan Milan menghalau bola dari sepak pojok membuat Odenthal menyamakan kedudukan bagi Sassuolo. AC Milan pada akhirnya beruntung bisa pulang membawa satu poin setelah gol tendangan voli Kristian Thorstvedt pada pengujung laga dianulir karena pelanggaran dalam proses terciptanya gol. Amorim pun harus merenungkan peluang yang terlewat untuk membangun momentum.