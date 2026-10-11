Mike Maignan - 6/10

Kiper asal Prancis itu lebih banyak menjadi penonton sepanjang laga karena Sassuolo hanya melepaskan empat tembakan tepat sasaran. Ia melakukan penyelamatan penting dengan menjatuhkan diri untuk menggagalkan peluang Kieron Bowie sesaat sebelum Milan kebobolan, tetapi tak mampu berbuat banyak saat Odenthal mencetak gol penyama kedudukan dari jarak dekat pada menit ke-68. Distribusi bolanya baik dan ia menjaga posisi tinggi untuk mendukung dominasi penguasaan bola Milan.

Strahinja Pavlovic - 6/10

Laga yang menguras fisik bagi pemain asal Serbia itu. Ia nyaris membuka skor pada penghujung waktu tambahan babak pertama (45+6'), tetapi sundulannya di dekat tiang gawang ditepis dengan gemilang oleh Arijanet Muric. Dalam bertahan, ia kesulitan menghadapi kelincahan para penyerang Sassuolo dan menerima kartu kuning pada waktu tambahan (90+1') setelah melakukan tekel karena terdesak.

Mario Gila - 6/10

Yang paling tenang di antara tiga bek yang menjadi starter, Gila membaca permainan dengan baik dan berperan penting dalam membangun serangan Milan. Ia efektif menutup ruang dan memenangkan pelanggaran krusial pada saat-saat terakhir, yang membuat gol yang berpotensi membawa Sassuolo menang dianulir.

Matteo Gabbia - 5/10

Penampilan singkat bagi pemain asal Italia itu, yang harus ditandu keluar akibat cedera yang mengkhawatirkan saat pertandingan baru berjalan 20 menit. Selama berada di lapangan, ia tampil solid, tetapi kepergiannya lebih awal mengganggu ritme pertahanan yang telah direncanakan Amorim.