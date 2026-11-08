VICARIO 7: tak bisa disalahkan atas gol Pellegrino. Ia tidak tampil sempurna saat menghadapi tembakan Jimenez yang berujung pada gol Njie, tetapi pada menit ke-92 dan ke-93, dua penyelamatan gemilangnya menggagalkan Brescianini dan Mastantuono. Ia menjadi pembeda; penyelamatannya berperan besar dalam raihan satu poin ini.

KALULU 5,5: menjalankan tugas seadanya dan jarang maju membantu serangan. Ia mewaspadai kecepatan Njie serta pergerakan Kolo Muani dan McKennie yang cenderung melebar.

BREMER 6: sangat kesulitan menghadapi Pellegrino, tetapi patut mendapat kredit karena memanfaatkan keputusan De Gea yang keluar dari gawang tanpa alasan jelas untuk menyundul bola menjadi gol penyama kedudukan 2-2. Itu gol ketiganya di liga musim ini, tetapi juga satu-satunya hal yang benar-benar positif dari penampilannya. Di belakang, ia terlalu mudah goyah.

LUCUMI' 5: tampak kebingungan, kerap salah membaca permainan dan tak pernah mampu menjaga lawan. Ia sempat terpeleset dan nyaris membuat timnya membayar mahal. Titik lemah pertahanan Juventus.

CABAL 5: lebih meyakinkan sebagai bek sayap yang rajin maju, tetapi pertahanannya rapuh. Ia terlambat menutup ruang tembak Jimenez saat Fiorentina unggul 2-1 (menit ke-56 CELIK 5,5: kesulitan menghadapi Mastantuono, yang memenangi sebagian besar duel mereka).

MCKENNIE 6: bergantian bergerak melebar dan masuk ke tengah sesuai situasi, turut membangun serangan, serta nyaris mencetak gol lewat sundulan. Ia kurang beruntung saat bola memantul mengenainya dalam proses gol Fiorentina yang mengubah skor menjadi 2-1 (menit ke-78 EKHATOR 6: mendapat peluang bagus lewat sundulan, tetapi bola melambung).

DOUGLAS LUIZ 6: sedikit kurang menunjukkan kepribadian dan tak menonjol dalam mengambil inisiatif, tetapi penting untuk keseimbangan tim serta menghubungkan antarlini dengan baik.

KOOPMEINERS 6,5: aktif, membantu menyaring serangan lawan dan menciptakan peluang, terutama dari jarak jauh. Penampilan yang penuh kontribusi, konsentrasi dan produktivitas. Sebuah kemajuan nyata.

KOLO MUANI 7: tanda-tanda positif pertama terlihat di Alkmaar dalam laga Liga Europa, lalu mendapat penegasan di Firenze: sisi kanan adalah habitat alaminya, dan bek yang menempati area itu menjadi sasaran empuk. Ia mempermainkan Viery dalam proses gol 1-1 dan juga memberi Woltemade peluang untuk membawa tim unggul 2-1. Ia tampil hidup, penuh energi, dan akhirnya menjadi aset bagi tim.

WOLTEMADE 6: kehilangan Pellegrino saat gol pembuka tercipta, lalu menebusnya dengan menyelesaikan umpan matang Kolo Muani untuk mencetak gol pertamanya di liga. Ia punya peluang besar membawa Juve unggul, tetapi De Gea berhasil menggagalkannya (56' ZHEGROVA 6: langsung memberi umpan matang kepada Douglas Luiz, yang sundulannya melambung).

BOGA 6: pada babak pertama, ia membuat Jimenez tetap berada di belakang dan sibuk bertahan. Ia beberapa kali melakukan akselerasi bagus, tetapi seperti yang sering terjadi, performanya tidak konsisten sepanjang pertandingan (menit ke-56 ALAJBEGOVIC 6,5: punya visi bermain, selalu memberi kesan mampu menciptakan sesuatu dan bermain untuk rekan-rekannya)

SPALLETTI 6: Juve tampil penuh karakter dan semangat, serta menciptakan banyak peluang, terutama pada babak pertama. Namun, mereka harus membayar kesalahan individu. Ia melakukan rotasi, meski pilihannya terbatas karena tim bermain setiap tiga hari, dan mendapat respons positif dari Koopmeiners serta Kolo Muani. Meski begitu, pertahanan mereka terlalu mudah goyah. Kelelahan mulai terasa pada babak kedua dan ia tak mampu menemukan cara untuk memenangi laga.