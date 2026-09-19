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FBL-ESP-LIGA-SEVILLA-BARCELONAAFP
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Raphinha yang tak terbendung mencetak tiga gol ke gawang Sevilla untuk memperpanjang rentetan kemenangan Barcelona

Raphinha
Barcelona
Sevilla vs Barcelona
Sevilla
LaLiga

Raphinha tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick gemilang untuk membawa Barcelona menang 3-1 atas Sevilla. Tim asuhan Hansi Flick kini meraih tujuh kemenangan dari tujuh laga pertama mereka di La Liga musim ini, mengukuhkan posisi di puncak klasemen sekaligus menambah koleksi gol mereka yang luar biasa.

  • Barcelona perpanjang laju sempurna

    Barcelona mempertahankan start sempurna mereka di kompetisi domestik dengan kemenangan comeback 3-1 atas Sevilla di Ramon Sanchez Pizjuan. Menurut Roger Torelló, Youssouf Fofana membuka skor untuk tim tuan rumah pada menit ke-19.

    Namun, Raphinha dengan cepat menyamakan kedudukan hanya tiga menit kemudian setelah menerima umpan akurat dari Andreas Christensen. Tim tamu mendominasi sisa pertandingan, menguasai penguasaan bola dan menciptakan banyak peluang. Flick menyaksikan timnya membalikkan ketertinggalan awal dengan nyaman, menunjukkan daya juang besar untuk membungkam pendukung tuan rumah dan mengamankan tiga poin vital lainnya dalam perburuan gelar.

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    Raphinha bersinar sebagai striker

    Raphinha menjadi bintang mutlak pada laga ini, menambah dua gol lagi di babak kedua untuk menuntaskan hat-trick-nya dan membawa total golnya musim ini menjadi 12 dari tujuh penampilan di liga. Setelah kepergian Robert Lewandowski dan Ferran Torres pada musim panas, pemain Brasil itu berhasil dimainkan di posisi sentral.

    Bersinar dalam peran barunya sebagai nomor sembilan, kini ia telah membukukan 14 gol dan tiga assist yang impresif hanya dalam delapan pertandingan di semua kompetisi musim ini. Hebatnya, performa gemilang ini mencakup dua hat-trick beruntun dalam rentang 72 jam, dengan trigol pertamanya tercipta saat kemenangan telak 7-2 atas Racing pada putaran sebelumnya.

  • Stabilitas pertahanan dan wajah-wajah baru

    Di samping ketajaman mereka dalam menyerang, Barcelona menunjukkan stabilitas yang signifikan dalam bertahan, meski kehilangan Christensen karena cedera paha pada babak kedua. Dominik Livakovic menjalani debutnya di bawah mistar dan menampilkan performa meyakinkan, menggagalkan beberapa upaya berbahaya dari Sevilla.

    Lini belakang, yang dikomandoi Pau Cubarsi dan Eric Garcia, membatasi lawan hanya pada sedikit peluang matang setelah gol pembuka. Lamine Yamal juga tampil krusial di sisi sayap, menyumbang dua assist penting untuk Raphinha sambil terus-menerus mengancam Odysseas Vlachodimos di gawang Sevilla. Dinamika tim secara keseluruhan terbukti terlalu sulit diatasi Sevilla seiring pertandingan berjalan.

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  • Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Apa langkah Barcelona selanjutnya

    Barcelona saat ini nyaman di puncak klasemen La Liga dengan 21 poin. Flick akan memanfaatkan hari-hari ke depan untuk menilai kebugaran Christensen dan menyiapkan skuadnya untuk tantangan yang akan datang. Klub itu akan kembali beraksi di kompetisi domestik melawan Getafe pada 10 Oktober, sebelum mengalihkan fokus ke Liga Champions dengan laga krusial melawan Galatasaray pada 13 Oktober.