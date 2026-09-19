Raphinha yang tak terbendung mencetak tiga gol ke gawang Sevilla untuk memperpanjang rentetan kemenangan Barcelona

Barcelona mempertahankan start sempurna mereka di kompetisi domestik dengan kemenangan comeback 3-1 atas Sevilla di Ramon Sanchez Pizjuan. Menurut Roger Torelló, Youssouf Fofana membuka skor untuk tim tuan rumah pada menit ke-19.

Namun, Raphinha dengan cepat menyamakan kedudukan hanya tiga menit kemudian setelah menerima umpan akurat dari Andreas Christensen. Tim tamu mendominasi sisa pertandingan, menguasai penguasaan bola dan menciptakan banyak peluang. Flick menyaksikan timnya membalikkan ketertinggalan awal dengan nyaman, menunjukkan daya juang besar untuk membungkam pendukung tuan rumah dan mengamankan tiga poin vital lainnya dalam perburuan gelar.