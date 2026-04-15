Raphinha yang marah menuduh wasit 'merugikan' Barcelona setelah Atletico Madrid menyingkirkan tim asuhan Hansi Flick dari Liga Champions

Menyaksikan pertandingan dari tribun karena cedera, Raphinha merasa sangat kesal dengan kinerja wasit Clement Turpin, terutama terkait kurangnya kartu kuning yang diberikan kepada tuan rumah dan penolakan atas permintaan penalti untuk Dani Olmo. Komentarnya ini muncul setelah seminggu penuh ketegangan antara klub dan UEFA terkait perselisihan wasit sebelumnya.

Menumpahkan kekesalannya kepada wartawan setelah peluit akhir dibunyikan, pemain internasional Brasil itu berkata: "Pertandingan ini benar-benar dicuri. Wasit memiliki banyak masalah. Beberapa keputusan yang dia ambil sungguh luar biasa. Saya tidak tahu berapa banyak pelanggaran yang dilakukan Atletico dan dia tidak memberikan kartu kepada mereka.

"Wajar jika seseorang melakukan satu kesalahan, tapi mengapa hal itu terjadi lagi di pertandingan lain? Kami bermain sangat baik, tapi pertandingan ini dicuri dari kami. Ini sangat sulit, terutama ketika kami melihat bahwa kami harus berusaha tiga kali lipat untuk memenangkan pertandingan. Saya benar-benar ingin memahami mengapa [wasit] begitu takut Barcelona lolos dari babak ini."