Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Raphinha yang marah menuduh wasit 'merugikan' Barcelona setelah Atletico Madrid menyingkirkan tim asuhan Hansi Flick dari Liga Champions
- Getty Images Sport
Pemuda gagal mencegah kepergian
Barcelona menurunkan susunan pemain inti termuda sepanjang sejarah mereka dalam pertandingan sistem gugur Liga Champions, namun pencapaian tersebut teredam oleh kegagalan pahit di babak perempat final. Lamine Yamal dan Ferran Torres mencetak gol di awal pertandingan untuk menyamakan skor agregat, namun gol penentu dari Ademola Lookman memastikan pasukan Diego Simeone melaju ke semifinal. Malam itu berakhir dengan kekecewaan bagi tim asuhan Hansi Flick karena Garcia diusir dari lapangan akibat pelanggaran yang disengaja, sehingga tim tamu tidak mampu memaksa pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu.
- Getty Images Sport
Raphinha meluapkan kemarahannya terhadap wasit
Menyaksikan pertandingan dari tribun karena cedera, Raphinha merasa sangat kesal dengan kinerja wasit Clement Turpin, terutama terkait kurangnya kartu kuning yang diberikan kepada tuan rumah dan penolakan atas permintaan penalti untuk Dani Olmo. Komentarnya ini muncul setelah seminggu penuh ketegangan antara klub dan UEFA terkait perselisihan wasit sebelumnya.
Menumpahkan kekesalannya kepada wartawan setelah peluit akhir dibunyikan, pemain internasional Brasil itu berkata: "Pertandingan ini benar-benar dicuri. Wasit memiliki banyak masalah. Beberapa keputusan yang dia ambil sungguh luar biasa. Saya tidak tahu berapa banyak pelanggaran yang dilakukan Atletico dan dia tidak memberikan kartu kepada mereka.
"Wajar jika seseorang melakukan satu kesalahan, tapi mengapa hal itu terjadi lagi di pertandingan lain? Kami bermain sangat baik, tapi pertandingan ini dicuri dari kami. Ini sangat sulit, terutama ketika kami melihat bahwa kami harus berusaha tiga kali lipat untuk memenangkan pertandingan. Saya benar-benar ingin memahami mengapa [wasit] begitu takut Barcelona lolos dari babak ini."
- AFP
Flick 'bangga' dengan sikap para pemain
Sementara para pemain fokus pada wasit, data statistik mencerminkan banyaknya peluang yang terbuang dan kelemahan pertahanan, karena Barcelona menjadi tim Spanyol pertama dalam sejarah yang menjalani 15 pertandingan Liga Champions berturut-turut tanpa mampu menjaga gawang tetap bersih. Meskipun memiliki nilai xG yang lebih tinggi dan lebih banyak tembakan tepat sasaran, Barca tak mampu membalikkan defisit dari leg pertama.
Merefleksikan penampilan dan kebutuhan untuk berkembang, Flick berkomentar: "Kami bermain sangat bagus di babak pertama malam ini. Kami seharusnya mencetak lebih banyak gol. Tentu saja itu mungkin [untuk mencetak lebih banyak]. Jika melihat kedua pertandingan, kami layak berada di semifinal. Namun, kami harus menerimanya. Mentalitas dan sikap yang ditunjukkan para pemain di lapangan, saya bangga akan hal itu."
Dia menambahkan: "Langkah selanjutnya adalah memenangkan LaLiga. Kami sedang dalam perjalanan. Ini belum selesai. Kami masih punya banyak pertandingan dan harus bermain seperti hari ini. Tentu saja kami kecewa saat ini. Itu wajar. Menjuarai Liga Champions adalah impian besar. Kami harus belajar dari hal-hal yang perlu diperbaiki, tapi kami punya tim muda dan mereka bisa serta akan berkembang musim depan. Saya tahu ini mengecewakan bagi semua orang; saya juga kecewa. Ini sepak bola, ini hidup. Kami harus bangkit."
- Getty Images Sport
Perhatian kini beralih ke La Liga
Setelah ambisi mereka di kompetisi Eropa dan Copa del Rey pupus, Barcelona kini harus memastikan gelar juara La Liga kedua berturut-turut. Dengan keunggulan sembilan poin di puncak klasemen dan tujuh pertandingan tersisa, tim asuhan Flick akan melanjutkan perburuan gelar mereka saat menjamu Celta Vigo di Spotify Camp Nou pada Rabu depan. Pelatih harus memastikan kekalahan ini tidak mengganggu momentum mereka saat mereka berupaya mengubah potensi para pemain muda menjadi trofi di pekan-pekan terakhir.