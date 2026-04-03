Raphinha 'sangat sedih' setelah mengalami cedera, sementara Hansi Flick menjelaskan alasan mengapa bintang Barcelona itu diberi izin cuti tambahan di Brasil
Pukulan telak bagi Blaugrana
Persiapan Barcelona menjelang tiga laga krusial melawan Atlético Madrid yang akan menentukan nasib musim ini terguncang akibat absennya Raphinha. Pemain berusia 29 tahun itu mengalami cedera otot paha belakang saat Brasil baru-baru ini kalah dari Prancis di Boston, menandai kali ketiga musim ini ia harus absen karena masalah otot yang sama. Waktu yang tidak tepat ini sangat merugikan bagi raksasa Catalan tersebut. Penyerang ini kini diperkirakan akan absen dalam kedua leg perempat final Liga Champions melawan tim asuhan Diego Simeone, serta beberapa pertandingan penting La Liga saat perebutan gelar memasuki tahap akhir.
Flick mengutamakan kesehatan mental
Dalam langkah yang jarang terjadi di tengah perburuan gelar, Flick dan direktur olahraga Deco telah mengizinkan Raphinha kembali ke tanah airnya untuk memulai proses pemulihannya. Pelatih asal Jerman itu menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil untuk membantu sang pemain pulih dari tekanan psikologis akibat masalah fisik yang terus-menerus dialaminya, yang membuatnya absen dalam 20 pertandingan musim ini.
"Dia sedih dengan hal ini dan kami pun tidak senang," kata Flick kepada wartawan. "Saya berbicara dengannya melalui FaceTime dan dia sangat kecewa, sangat terpuruk, jadi saya memutuskan bersama Deco bahwa [dia bisa menghabiskan waktu di Brasil].
"Biasanya kami ingin para pemain berada di sini, tapi dia berada di tangan yang tepat dan mungkin dia bisa menenangkan pikirannya, kembali akhir pekan ini, dan mulai berlatih pada hari Senin. Itulah mengapa saya memberinya beberapa hari di Brasil bersama keluarganya, untuk menenangkan pikirannya. Hal ini jelas bagi kami."
Kesempatan menghampiri Rashford
Dengan absennya Raphinha untuk saat ini, sorotan kini beralih ke Marcus Rashford. Pemain pinjaman dari Manchester United ini kini memiliki kesempatan emas untuk membuktikan bahwa ia layak menjadi bagian permanen di Camp Nou. Barcelona memiliki opsi untuk mengikatnya dengan biaya €30 juta pada musim panas ini, dan rangkaian pertandingan mendatang bisa menjadi penentu bagi masa depannya.
"Saya senang dengan Marcus karena dia tampil bagus," tambah Flick. "Dalam beberapa pekan terakhir dia mengalami beberapa masalah, dia cedera, kami harus memperhatikan hal itu."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Meskipun lini serang sedang kekurangan pemain, Flick mendapat kabar baik terkait barisan pertahanannya. Jules Kounde, Alejandro Balde, dan Eric Garcia telah dinyatakan fit untuk bertandang ke Metropolitano setelah pulih dari cedera ringan. Namun, lini tengah masih sedikit melemah karena Frenkie de Jong diperkirakan baru bisa kembali berlatih penuh pekan depan.
Barcelona saat ini memimpin empat poin atas Real Madrid di puncak klasemen dan akan berusaha mempertahankan keunggulan tersebut sebelum persaingan Liga Champions semakin memanas. Setelah menghadapi Atletico di liga, kedua tim akan bertemu lagi hanya beberapa hari kemudian untuk leg pertama perempat final Eropa mereka.