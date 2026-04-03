Dalam langkah yang jarang terjadi di tengah perburuan gelar, Flick dan direktur olahraga Deco telah mengizinkan Raphinha kembali ke tanah airnya untuk memulai proses pemulihannya. Pelatih asal Jerman itu menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil untuk membantu sang pemain pulih dari tekanan psikologis akibat masalah fisik yang terus-menerus dialaminya, yang membuatnya absen dalam 20 pertandingan musim ini.

"Dia sedih dengan hal ini dan kami pun tidak senang," kata Flick kepada wartawan. "Saya berbicara dengannya melalui FaceTime dan dia sangat kecewa, sangat terpuruk, jadi saya memutuskan bersama Deco bahwa [dia bisa menghabiskan waktu di Brasil].

"Biasanya kami ingin para pemain berada di sini, tapi dia berada di tangan yang tepat dan mungkin dia bisa menenangkan pikirannya, kembali akhir pekan ini, dan mulai berlatih pada hari Senin. Itulah mengapa saya memberinya beberapa hari di Brasil bersama keluarganya, untuk menenangkan pikirannya. Hal ini jelas bagi kami."