Barcelona mengawali laga dengan sempurna di Mestalla ketika Fermin Lopez mengirim bola cerdik kepada Yamal pada menit keenam. Pemain internasional Spanyol itu melepaskan sontekan first-time dari sudut sempit yang meluncur ke pojok atas gawang.

Yamal sempat mencetak gol lagi yang dianulir karena offside hanya dua menit kemudian, tetapi Lopez segera menggandakan keunggulan pada menit ke-22 setelah Anthony Gordon memberinya umpan di dalam kotak penalti. Stole Dimitrievski melakukan penyelamatan apik sebelum jeda, tetapi Barcelona sudah sepenuhnya mengendalikan pertandingan melawan Valencia yang tengah terpuruk dan baru mengumpulkan satu poin musim ini.