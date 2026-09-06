Getty Images Sport
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Raphinha samai rekor Lionel Messi dan Lamine Yamal cetak dua gol saat Barcelona membantai Valencia 5-0
Yamal memimpin laju Barcelona yang menggila
Barcelona mengawali laga dengan sempurna di Mestalla ketika Fermin Lopez mengirim bola cerdik kepada Yamal pada menit keenam. Pemain internasional Spanyol itu melepaskan sontekan first-time dari sudut sempit yang meluncur ke pojok atas gawang.
Yamal sempat mencetak gol lagi yang dianulir karena offside hanya dua menit kemudian, tetapi Lopez segera menggandakan keunggulan pada menit ke-22 setelah Anthony Gordon memberinya umpan di dalam kotak penalti. Stole Dimitrievski melakukan penyelamatan apik sebelum jeda, tetapi Barcelona sudah sepenuhnya mengendalikan pertandingan melawan Valencia yang tengah terpuruk dan baru mengumpulkan satu poin musim ini.
- Getty Images Sport
Raphinha samai rekor Messi pada babak kedua
Tim tamu hanya membutuhkan empat menit di babak kedua untuk membuat skor menjadi 3-0. Sebuah gerakan serangan yang mengalir membuat Yamal bekerja sama dengan Lopez, yang menyodorkan bola matang bagi Raphinha untuk menceploskannya dari jarak satu yard. Dengan gol itu, Raphinha mencetak gol keenamnya dalam empat pertandingan musim ini. Ia menjadi pemain kedua pada abad ke-21 yang mencetak enam gol dalam empat laga liga pertama timnya dalam satu musim, menyamai pencapaian luar biasa yang dua kali dibuat Messi. Rodri sempat membentur mistar gawang lewat sundulan tak lama kemudian, saat Barcelona terus mendominasi pertandingan.
Pedri mencetak gol dan Jesus menjalani debutnya
Saat pertandingan memasuki fase akhir, Pedri menambah gol keempat dengan 11 menit tersisa. Gelandang itu menyambar umpan dari Dani Olmo dan mengarahkan bola dengan sempurna ke sudut bawah gawang. Olmo kembali sangat terlibat lima menit kemudian, memanfaatkan ruang terbuka untuk menyodorkan bola kepada Yamal, yang melepaskan penyelesaian klinis untuk menuntaskan kemenangan telak 5-0.
Pertandingan ini juga menandai debut yang sangat dinantikan, ketika rekrutan anyar Gabriel Jesus mencatatkan penampilan pertamanya untuk Barcelona setelah transfernya baru-baru ini dari Arsenal. Kemenangan meyakinkan ini memastikan Barcelona mempertahankan rekor kemenangan sempurna mereka di kasta tertinggi sepak bola Spanyol.
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya bagi Barcelona yang sedang melesat
Barcelona kini telah mengamankan 15 poin dari lima laga pembuka mereka dan kokoh di puncak klasemen. Hansi Flick akan berharap skuadnya mempertahankan ketajaman mencetak gol yang luar biasa ini saat mereka bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kompetisi Eropa dan domestik. Sementara itu, Raphinha akan berusaha mencetak sejarah dengan mencetak gol dalam lima pertandingan beruntun, sebuah pencapaian yang sebelumnya hanya diraih Cesar Rodriguez dan Zlatan Ibrahimovic.
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