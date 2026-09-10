ANP
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Raphinha menepis pembicaraan soal Ballon d'Or setelah mencetak dua gol pada laga pembuka Liga Champions Barcelona
Raphinha bersinar dalam peran penyerang tengah
Raphinha kembali menunjukkan performa terbaiknya yang mematikan saat Barcelona memulai kampanye Liga Champions mereka dengan kemenangan. Dipasang sebagai penyerang tengah, kapten Brasil itu mencetak dua gol brilian untuk menginspirasi penampilan dominan di kandang di hadapan para pendukung Catalan.
Gol pertamanya membuat dua bek terjatuh ke tanah setelah sebuah cutback tajam, sementara gol keduanya lahir dari pergerakan yang tepat waktunya setelah umpan dari Pedri.
Dua gol itu membuat catatan impresif Raphinha menjadi delapan gol hanya dalam lima pertandingan pada awal musim.
- ANP
Kapten menuntut kesempurnaan di kandang sendiri
Berbicara setelah peluit akhir, Raphinha menyoroti standar tinggi yang dibutuhkan saat bermain di hadapan pendukung kandang Barcelona. Pemain berusia 29 tahun itu mengungkapkan kepuasannya atas cara skuad mengendalikan tempo sejak peluit awal.
Ia menekankan perlunya menjaga konsistensi sepanjang kampanye panjang demi memastikan kesuksesan yang berkelanjutan.
"Bermain di depan para penggemar kami, kami harus memainkan sepak bola yang nyaris sempurna," kata Raphinha. "Kami tampil sangat baik sejak awal, mengendalikan permainan. Memulai seperti ini memberi kami banyak kepercayaan diri.
Raphinha ungkap pesan penyemangat untuk Lamine Yamal
Raphinha juga menunjukkan kepemimpinannya saat tidak menguasai bola, dengan mengungkapkan bagaimana ia menyemangati rekan setimnya, Lamine Yamal, sebelum sang remaja mencetak gol lewat tendangan bebas. Melihat Lamine kehilangan fokus pada momen-momen yang membuat frustrasi, kapten tim itu memberikan kata-kata dukungan yang krusial.
Pemain Brasil itu memeluk Lamine saat perayaan gol, mengekspresikan kegembiraannya melihat sesama winger itu kembali mencatatkan namanya di papan skor.
"Saya tahu kapan dia kehilangan fokus karena segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginannya," jelas Raphinha. "Saya mencoba menyemangatinya. Saya sangat senang dia mencetak gol, saya yakin dia membutuhkan gol itu."
- Joan Gosa
Penyerang menepis pembicaraan soal Ballon d'Or
Sambil tersenyum saat membahas kerja kerasnya dan performa impresifnya, suasana hati Raphinha berubah ketika ditanya soal absennya dirinya dari daftar nominasi Ballon d'Or. Sang kapten segera menepis topik tersebut dan memilih untuk sepenuhnya fokus pada pencapaian kolektif bersama Barcelona.
Penampilan tajamnya di depan gawang kembali menegaskan statusnya sebagai pemimpin kunci di dalam skuad di tengah ekspektasi besar.
"Saya tidak membicarakan itu, saya membicarakan Barcelona," tutup Raphinha. "Kami sedang menjalani musim yang luar biasa."
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