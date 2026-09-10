Raphinha kembali menunjukkan performa terbaiknya yang mematikan saat Barcelona memulai kampanye Liga Champions mereka dengan kemenangan. Dipasang sebagai penyerang tengah, kapten Brasil itu mencetak dua gol brilian untuk menginspirasi penampilan dominan di kandang di hadapan para pendukung Catalan.

Gol pertamanya membuat dua bek terjatuh ke tanah setelah sebuah cutback tajam, sementara gol keduanya lahir dari pergerakan yang tepat waktunya setelah umpan dari Pedri.

Dua gol itu membuat catatan impresif Raphinha menjadi delapan gol hanya dalam lima pertandingan pada awal musim.