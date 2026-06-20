Raphinha mendapat kabar baik setelah bintang Brasil itu menjalani pemeriksaan medis terkait cedera yang dialaminya pasca kemenangan atas Haiti

Raphinha menjalani pemeriksaan medis pada Sabtu pagi untuk mengevaluasi cedera paha kanan yang dialaminya saat Brasil meraih kemenangan telak atas Haiti pada Jumat lalu. Penyerang tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran di dalam skuad ketika terpaksa meninggalkan lapangan pada babak pertama setelah merasakan nyeri tajam di otot bagian belakang pahanya.

Meskipun Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) belum merilis laporan diagnosis medis resmi, prospek awalnya cukup positif. Menurut Gazeta Esportiva, saat ini diperkirakan bintang Barcelona tersebut tidak perlu dicoret dari skuad tim nasional, yang tentu saja menjadi kabar yang sangat melegakan bagi Carlo Ancelotti dan para penggemar seiring berjalannya turnamen.