AFP
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Raphinha mendapat kabar baik setelah bintang Brasil itu menjalani pemeriksaan medis terkait cedera yang dialaminya pasca kemenangan atas Haiti
Tanda-tanda positif setelah pemeriksaan medis
Raphinha menjalani pemeriksaan medis pada Sabtu pagi untuk mengevaluasi cedera paha kanan yang dialaminya saat Brasil meraih kemenangan telak atas Haiti pada Jumat lalu. Penyerang tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran di dalam skuad ketika terpaksa meninggalkan lapangan pada babak pertama setelah merasakan nyeri tajam di otot bagian belakang pahanya.
Meskipun Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) belum merilis laporan diagnosis medis resmi, prospek awalnya cukup positif. Menurut Gazeta Esportiva, saat ini diperkirakan bintang Barcelona tersebut tidak perlu dicoret dari skuad tim nasional, yang tentu saja menjadi kabar yang sangat melegakan bagi Carlo Ancelotti dan para penggemar seiring berjalannya turnamen.
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Mengatasi masalah kebugaran yang berulang
Kekhawatiran akan cedera ini terasa sangat sensitif mengingat riwayat medis pemain tersebut belakangan ini. Selama jeda internasional bulan Maret, pemain sayap berusia 29 tahun itu terpaksa mundur dari skuad akibat masalah paha yang serupa, setelah menjalani musim domestik yang sulit yang ditandai dengan empat cedera terpisah di area yang sama sepanjang musim lalu.
Meskipun memiliki riwayat masalah otot, ada tanda-tanda menggembirakan segera setelah ia diganti saat melawan Haiti. Penyerang tersebut terlihat berjalan normal saat meninggalkan lapangan dan mulai menerima perawatan awal dari staf medis sambil duduk di bangku cadangan, yang memperkuat harapan akan pemulihan yang cepat.
Peraturan turnamen dan batasan susunan pemain
Kondisi fisik sang penyerang sangatlah penting mengingat peraturan turnamen FIFA yang ketat. Jika Raphinha dinyatakan tidak bisa bermain untuk sisa pertandingan Piala Dunia, Brasil tidak akan bisa memanggil pemain pengganti dari luar daftar 26 pemain awal mereka, karena batas waktu perubahan skuad telah berlalu 24 jam sebelum pertandingan pembuka mereka melawan Maroko.
Setelah babak penyisihan grup dimulai, tidak ada tim nasional yang diperbolehkan melakukan perubahan pada daftar skuad mereka untuk sisa turnamen, kecuali untuk penjaga gawang. Peraturan ini memberikan tekanan yang sangat besar kepada departemen medis Selecao untuk memastikan sang pemain pulih sepenuhnya agar dapat berperan dalam babak gugur yang akan datang.
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Neymar kembali untuk laga melawan Skotlandia
Skuad Brasil mengikuti sesi pemulihan internal pada Sabtu pagi, yang dibagi antara fasilitas hotel mereka dan pusat kebugaran di pusat latihan Columbia Park. Setelah sesi pagi, para pemain diberi waktu istirahat dan libur pada sore hari untuk memulihkan diri dari aktivitas berat yang baru-baru ini mereka jalani di lapangan.
Brasil kini mengalihkan fokus ke pertandingan terakhir Grup C melawan Skotlandia, yang dijadwalkan akan menandai kembalinya Neymar, yang absen pada dua pertandingan pembuka karena cedera. Berbicara setelah kemenangan 3-0 Selecao atas Haiti, Ancelotti mengonfirmasi perkembangan sang penyerang, dengan menyatakan: "Neymar akan berlatih secara individu besok dan pada hari Senin bersama sisa tim. Dia akan siap untuk pertandingan melawan Skotlandia."