Raphinha meminta maaf atas gesturnya terhadap seorang suporter Atletico Madrid yang 'tidak sopan' setelah Barcelona tersingkir dari Liga Champions

Meskipun gestur tersebut menimbulkan kehebohan, komentar Raphinha mengenai kinerja wasit justru menuai sorotan yang lebih besar. Pemain asal Brasil itu tidak segan-segan dalam menilai kinerja wasit, bahkan menggunakan bahasa yang sangat keras untuk menggambarkan ketidakadilan yang dirasakannya di lapangan. Dia mengatakan kepada TNT Sports Brasil: "Bagi saya, kami telah dicurangi. Saya tidak ingin membicarakan soal wasit, tapi kami bermain sangat baik, mereka melakukan entah berapa banyak pelanggaran, dan wasit bahkan tidak mengeluarkan satu kartu kuning pun terhadap mereka. Keputusan wasit sangat buruk dalam semua keputusan yang dia ambil."

Kekecewaan di kubu Blaugrana bermula dari beberapa momen kunci, termasuk gol Ferran Torres yang dianulir dan permohonan penalti yang ditolak akibat pelanggaran terhadap Dani Olmo. Raphinha lebih lanjut mempertanyakan konsistensi keputusan tersebut, menyatakan: “Manusia memang bisa melakukan satu kesalahan, tapi jika hal itu terjadi lagi di pertandingan lain? Kami bermain sangat baik, tetapi kesempatan ini dirampas dari kami. Ini sangat sulit, terutama ketika kami menyadari bahwa kami harus bekerja tiga kali lebih keras untuk memenangkan pertandingan. Saya benar-benar ingin memahami mengapa [wasit] begitu takut Barca lolos dari babak ini.”



