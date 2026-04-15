Raphinha meminta maaf atas gesturnya terhadap seorang suporter Atletico Madrid yang 'tidak sopan' setelah Barcelona tersingkir dari Liga Champions
Ketegangan memuncak di Madrid
Suasana di ibu kota Spanyol begitu memanas saat Madrid memastikan tempat mereka di semifinal dengan mengorbankan tim asuhan Hansi Flick. Raphinha, yang terpaksa menonton dari pinggir lapangan akibat cedera baru-baru ini, tertangkap kamera sedang membuat gestur ke arah para pendukung Colchoneros, yang dilaporkan menyiratkan bahwa mereka akan tersingkir di babak berikutnya kompetisi tersebut.
Menyusul insiden tersebut, mantan pemain Leeds United itu mengunggah klarifikasi di media sosial, menulis: "Saya meminta maaf atas gestur saya, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau karakter saya. Itu adalah tindakan yang dilakukan dalam momen yang tegang, sebagai respons terhadap seorang suporter yang tidak menghormati saya."
Reaksi keras terhadap keputusan wasit
Meskipun gestur tersebut menimbulkan kehebohan, komentar Raphinha mengenai kinerja wasit justru menuai sorotan yang lebih besar. Pemain asal Brasil itu tidak segan-segan dalam menilai kinerja wasit, bahkan menggunakan bahasa yang sangat keras untuk menggambarkan ketidakadilan yang dirasakannya di lapangan. Dia mengatakan kepada TNT Sports Brasil: "Bagi saya, kami telah dicurangi. Saya tidak ingin membicarakan soal wasit, tapi kami bermain sangat baik, mereka melakukan entah berapa banyak pelanggaran, dan wasit bahkan tidak mengeluarkan satu kartu kuning pun terhadap mereka. Keputusan wasit sangat buruk dalam semua keputusan yang dia ambil."
Kekecewaan di kubu Blaugrana bermula dari beberapa momen kunci, termasuk gol Ferran Torres yang dianulir dan permohonan penalti yang ditolak akibat pelanggaran terhadap Dani Olmo. Raphinha lebih lanjut mempertanyakan konsistensi keputusan tersebut, menyatakan: “Manusia memang bisa melakukan satu kesalahan, tapi jika hal itu terjadi lagi di pertandingan lain? Kami bermain sangat baik, tetapi kesempatan ini dirampas dari kami. Ini sangat sulit, terutama ketika kami menyadari bahwa kami harus bekerja tiga kali lebih keras untuk memenangkan pertandingan. Saya benar-benar ingin memahami mengapa [wasit] begitu takut Barca lolos dari babak ini.”
Tindakan disiplin yang mungkin diambil oleh UEFA
Dampak dari komentar-komentar kontroversial ini berpotensi menimbulkan masalah serius bagi sang pemain maupun klub. Secara historis, UEFA selalu memandang negatif tindakan pemain yang secara terbuka mempertanyakan integritas wasit. Kini muncul kekhawatiran bahwa sanksi disiplin yang mungkin dijatuhkan kepada Raphinha dapat berujung pada skorsing yang berlaku hingga kompetisi Eropa musim depan.
Perhatian kembali tertuju pada La Liga
Raksasa Catalan itu akan kembali beraksi di La Liga pada 22 April saat mereka bertandang ke markas Celta Vigo. Dengan berakhirnya kompetisi Eropa, fokus mereka kini harus sepenuhnya beralih ke mempertahankan performa di liga domestik, di mana mereka saat ini memuncaki klasemen dengan keunggulan sembilan poin atas Real Madrid yang berada di posisi kedua, dengan hanya tujuh pertandingan tersisa.