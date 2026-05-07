Raphinha marah besar atas 'kebohongan' seputar transfernya, sementara bintang Barcelona itu mengklaim 'orang-orang tidak suka melihat saya di sini'

Raphinha mengungkapkan rasa frustrasinya yang mendalam atas ketidakpastian yang terus-menerus menyelimuti posisinya di Camp Nou. Mantan pemain Leeds United ini merasa dirinya menjadi sasaran yang tidak adil akibat beredarnya laporan yang menyiratkan bahwa ia tidak lagi dibutuhkan atau sedang mencari jalan keluar dari klub.

Berbicara kepada ESPN, pemain berusia 29 tahun itu tidak segan-segan saat ditanya mengenai rumor tersebut. "Sejak saya tiba di Barcelona, sejak hari pertama sudah ada spekulasi bahwa saya akan meninggalkan klub ini. Saya rasa orang-orang tidak terlalu suka melihat saya di sini. Terutama media... ada satu orang di sana yang hanya menyebarkan kebohongan."