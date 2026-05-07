Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Raphinha marah besar atas 'kebohongan' seputar transfernya, sementara bintang Barcelona itu mengklaim 'orang-orang tidak suka melihat saya di sini'
Kekecewaan akibat rumor yang terus beredar mengenai kepergiannya
Raphinha mengungkapkan rasa frustrasinya yang mendalam atas ketidakpastian yang terus-menerus menyelimuti posisinya di Camp Nou. Mantan pemain Leeds United ini merasa dirinya menjadi sasaran yang tidak adil akibat beredarnya laporan yang menyiratkan bahwa ia tidak lagi dibutuhkan atau sedang mencari jalan keluar dari klub.
Berbicara kepada ESPN, pemain berusia 29 tahun itu tidak segan-segan saat ditanya mengenai rumor tersebut. "Sejak saya tiba di Barcelona, sejak hari pertama sudah ada spekulasi bahwa saya akan meninggalkan klub ini. Saya rasa orang-orang tidak terlalu suka melihat saya di sini. Terutama media... ada satu orang di sana yang hanya menyebarkan kebohongan."
- AFP
Serangan langsung terhadap pemberitaan media
Pemain timnas Brasil itu melangkah lebih jauh dalam menyuarakan kritiknya dengan menyoroti pemberitaan tertentu yang menurutnya bernada jahat. Ia merasa bahwa narasi yang dibangun seputar ketidakpastiannya sepenuhnya direkayasa oleh pihak luar untuk menciptakan ketidakstabilan di dalam skuad.
Raphinha menambahkan: "Jurnalis yang menulis berita itu (tentang kemungkinan kepergiannya) sudah menulis kebohongan lain tentang saya, dengan mengklaim bahwa saya bertemu dengan klub, atau berbicara dengan orang-orang di dalam klub karena saya ragu-ragu tentang masa depan saya (di Barcelona). Orang itu hanya menyebarkan kebohongan; setiap kali dia memposting berita, itu harus diabaikan. Hampir semua yang berasal darinya tidak relevan dan tidak benar."
Pertandingan sengit Real Madrid akan segera digelar
Terlepas dari rumor transfer, Raphinha saat ini fokus pada peluang terdekat untuk memastikan gelar La Liga pada Minggu ini saat menghadapi Real Madrid di Spotify Camp Nou. Barcelona saat ini unggul 11 poin atas rival mereka, yang berarti hasil imbang saja sudah cukup untuk secara resmi menobatkan mereka sebagai juara.
"Sejujurnya, prioritas saya adalah memenangkan liga, terlepas dari siapa lawannya. Bagi para penggemar, terutama mereka yang sudah lama mendukung kami, mengalahkan rival terbesar kami adalah sesuatu yang istimewa," kata Raphinha. "Namun, hal terpenting bagi saya adalah memenangkan gelar juara. Dan jika itu harus mengorbankan mereka, maka itu lebih baik lagi."
- Getty Images Sport
Tekanan finansial di Barcelona
Meskipun Raphinha tetap setia pada klub, kesulitan ekonomi yang terus menerpa Barcelona membuat masa depannya terus menjadi sorotan. Klub raksasa Catalan itu dilaporkan harus mengumpulkan sekitar €100 juta dari penjualan pemain musim panas ini untuk memenuhi kriteria keuangan ketat La Liga. Namun, melepas pemain asal Brasil itu merupakan keputusan yang rumit bagi staf pelatih, yang menganggapnya "tak tersentuh".
Dampak statistiknya membenarkan sikap tersebut. Setelah musim yang produktif dengan 57 kontribusi gol pada 2024-25, Raphinha tetap tampil sangat klinis musim ini; meskipun cedera membatasi penampilannya menjadi hanya 31 kali, ia telah menyumbang 27 kontribusi gol (19 gol dan 8 assist).