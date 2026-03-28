Raphinha dipastikan absen di KEDUA leg pertandingan perempat final Liga Champions Barcelona melawan Atlético Madrid, setelah klub tersebut mengonfirmasi cedera otot paha belakang yang parah

Barcelona mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa pemain asal Brasil tersebut kini akan memulai program pemulihan. Waktu pemulihan selama lima minggu membuatnya tidak bisa tampil pada leg pertama melawan Atlético pada 8 April dan leg kedua pada 14 April.

"Raphinha mengalami cedera otot paha belakang kanan, sebagaimana dikonfirmasi oleh tes medis yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Brasil (CBF) setelah ia merasakan ketidaknyamanan selama pertandingan Brasil melawan Prancis di Boston pada Kamis," demikian bunyi pernyataan klub tersebut.

"Pemain tersebut akan kembali ke Barcelona untuk memulai perawatan yang sesuai. Perkiraan waktu pemulihan adalah lima minggu. Ia terpaksa meninggalkan lapangan pada babak pertama dalam pertandingan persahabatan yang berakhir dengan kekalahan 2-1 bagi tim Amerika Selatan tersebut. Sebagai pemain kunci bagi tim nasionalnya, ia sama pentingnya bagi FC Barcelona. Musim ini, ia telah tampil sebanyak 31 kali dan mencetak 19 gol, menjadikannya pencetak gol terbanyak kedua klub musim ini."