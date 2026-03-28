Raphinha dipastikan absen di KEDUA leg pertandingan perempat final Liga Champions Barcelona melawan Atlético Madrid, setelah klub tersebut mengonfirmasi cedera otot paha belakang yang parah
Kekalahan telak bagi Blaugrana
Rencana taktis Hansi Flick menjadi kacau balau setelah Barcelona mengonfirmasi bahwa Raphinha tidak akan bisa bermain setidaknya selama lima minggu. Mantan bintang Leeds United ini telah menjadi pilar utama dalam skema pelatih asal Jerman tersebut musim ini, dengan mencetak 19 gol dan delapan assist dalam 31 pertandingan di semua kompetisi.
Pemain berusia 29 tahun itu mengalami cedera selama jeda internasional, yang memaksanya mundur dari skuad Brasil. Dan setelah menjalani tes medis saat kembali ke Catalonia, skenario terburuk kini telah dikonfirmasi.
Jadwal pemulihan yang memakan waktu telah dikonfirmasi
Barcelona mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa pemain asal Brasil tersebut kini akan memulai program pemulihan. Waktu pemulihan selama lima minggu membuatnya tidak bisa tampil pada leg pertama melawan Atlético pada 8 April dan leg kedua pada 14 April.
"Raphinha mengalami cedera otot paha belakang kanan, sebagaimana dikonfirmasi oleh tes medis yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Brasil (CBF) setelah ia merasakan ketidaknyamanan selama pertandingan Brasil melawan Prancis di Boston pada Kamis," demikian bunyi pernyataan klub tersebut.
"Pemain tersebut akan kembali ke Barcelona untuk memulai perawatan yang sesuai. Perkiraan waktu pemulihan adalah lima minggu. Ia terpaksa meninggalkan lapangan pada babak pertama dalam pertandingan persahabatan yang berakhir dengan kekalahan 2-1 bagi tim Amerika Selatan tersebut. Sebagai pemain kunci bagi tim nasionalnya, ia sama pentingnya bagi FC Barcelona. Musim ini, ia telah tampil sebanyak 31 kali dan mencetak 19 gol, menjadikannya pencetak gol terbanyak kedua klub musim ini."
Bencana menimpa saat bertugas di luar negeri
Cedera tersebut terjadi saat Brasil kalah 2-1 dalam laga persahabatan melawan Prancis pada Kamis lalu. Meskipun memulai pertandingan dengan gemilang, Raphinha terpaksa ditarik keluar saat jeda babak pertama, membuat para penggemar dan staf pelatih cemas akan kondisinya. Pelatih kepala Selecao, Carlo Ancelotti, awalnya menyebut pergantian pemain di jeda babak pertama itu sebagai tindakan pencegahan, namun hasil pemeriksaan selanjutnya menunjukkan adanya masalah yang lebih serius.
Ancelotti menjelaskan situasinya kepada pers, dengan menyatakan: "Saya pikir Raphinha bermain sangat baik. Dia mengalami sedikit ketidaknyamanan pada otot di akhir babak pertama dan kami harus menggantikannya, tetapi dia memiliki banyak peluang dan pergerakan yang sangat baik tanpa bola. Dan Vini selalu berusaha; dia selalu membuat perbedaan. Seorang striker tidak selalu bisa mencetak gol, tetapi kerja keras yang dilakukan oleh keduanya sangat bagus."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Di luar panggung Eropa, absennya Raphinha akan sangat terasa di La Liga, di mana Barcelona saat ini unggul empat poin atas rivalnya, Real Madrid. Tim asuhan Flick akan menghadapi dua pertandingan berturut-turut melawan Atlético di La Liga dan Liga Champions setelah jeda internasional. Sementara itu, Raphinha akan melanjutkan proses pemulihannya dan diperkirakan akan kembali beraksi pada awal Mei.