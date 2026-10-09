Raphinha telah melesat jauh lebih cepat daripada yang pernah dicatat pemain seperti R9 dan Lionel Messi di Camp Nou, tetapi ia belum dianggap sebagai bagian dari elite global. Saat ditanya apakah ia seharusnya masuk dalam pembahasan itu, mantan pemain internasional Brasil Anderson, yang berbicara atas dukungan dari Swiper Casino Canada, mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir dia harus masuk. Tetapi saya rasa dia tidak akan berada di tiga besar terakhir.

“Jika dia tampil bagus di tim nasional Brasil, saya pikir dia ada di sana. Ada perbedaan antara dia dan para pemain lain, karena Yamal tampil luar biasa di tim nasional Spanyol. [Kylian] Mbappe tampil luar biasa untuk Prancis, dan [Harry] Kane juga tampil luar biasa untuk Inggris.

“Itu satu-satunya perbedaan antara Raphinha dan para pemain ini. Itu sebabnya Raphinha tidak akan berada di tiga besar. Sejujurnya, dia pantas berada di sana. Jika Anda melihat angkanya, jika Anda melihat penampilannya untuk klub, dia pantas masuk dalam tiga pemain terbaik.”