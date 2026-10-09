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Raphinha dicoret dari Ballon d’Or: Bintang Barcelona diberi tahu bahwa ia akan gagal masuk ‘tiga besar’ apa pun yang terjadi, meski mencatatkan jumlah gol ala R9 untuk juara La Liga
Raphinha finis di posisi kelima dalam voting Ballon d'Or 2025
Raphinha menjadi bagian dari persaingan itu 12 bulan lalu, setelah membukukan 34 gol dan 25 assist sepanjang musim 2024-25. Pada akhirnya ia finis di posisi kelima dalam pemungutan suara dan mengakui merasa “kecewa” karena berada di belakang Ousmane Dembele, Lamine Yamal, Vitinha, dan Mohamed Salah.
Saat ini ia kembali menanggung frustrasi, dengan pemain berusia 29 tahun itu sudah mencetak 15 gol musim ini untuk klub dan negara, dari 10 penampilan, dengan dua hat-trick beruntun dibukukan dalam laga La Liga melawan Racing Santander dan Sevilla.
- Getty
Pemain Brasil itu telah mencetak dua hat-trick untuk Barcelona musim ini
Raphinha telah melesat jauh lebih cepat daripada yang pernah dicatat pemain seperti R9 dan Lionel Messi di Camp Nou, tetapi ia belum dianggap sebagai bagian dari elite global. Saat ditanya apakah ia seharusnya masuk dalam pembahasan itu, mantan pemain internasional Brasil Anderson, yang berbicara atas dukungan dari Swiper Casino Canada, mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir dia harus masuk. Tetapi saya rasa dia tidak akan berada di tiga besar terakhir.
“Jika dia tampil bagus di tim nasional Brasil, saya pikir dia ada di sana. Ada perbedaan antara dia dan para pemain lain, karena Yamal tampil luar biasa di tim nasional Spanyol. [Kylian] Mbappe tampil luar biasa untuk Prancis, dan [Harry] Kane juga tampil luar biasa untuk Inggris.
“Itu satu-satunya perbedaan antara Raphinha dan para pemain ini. Itu sebabnya Raphinha tidak akan berada di tiga besar. Sejujurnya, dia pantas berada di sana. Jika Anda melihat angkanya, jika Anda melihat penampilannya untuk klub, dia pantas masuk dalam tiga pemain terbaik.”
Kejutan saat Raphinha dicoret dari daftar pendek Ballon d'Or
Pelatih Barcelona Hansi Flick mengatakan tentang Raphinha yang secara mengejutkan tidak masuk nominasi Ballon d’Or: “Dia terlalu bagus untuk tidak ada dalam daftar itu, tetapi kami tidak bisa mengubahnya, dia berada di level lain, dia luar biasa.”
Direktur olahraga Deco menambahkan: “Menurut saya, ini skandal bahwa Pedri dan Raphinha tidak masuk 30 besar Ballon d'Or. Mereka benar-benar pantas ada di sana.”
Setelah melihat Raphinha membawa pulang bola pertandingan usai penampilan inspiratif melawan timnya di Ramon Sanchez-Pizjuan, pelatih Sevilla Luis Garcia mengatakan kepada wartawan: “Ini lelucon bahwa dia bahkan tidak dinominasikan untuk Ballon d'Or. Dia adalah penentu kemenangan pertandingan, itulah mengapa saya tidak percaya pada penghargaan-penghargaan ini. Dia melakukan segalanya.”
Mantan pelatih Blaugrana Quique Setien adalah sosok lain yang percaya Raphinha seharusnya bersaing untuk hadiah utama, apalagi sekadar masuk daftar Ballon d’Or. Dia mengatakan: “Tidak perlu berpikir terlalu rumit. Saya akan memberikannya kepada Raphinha sekarang juga.
“Saya benar-benar yakin soal itu. Karena dia adalah pemain terbaik. Dan dia bukan hanya yang paling efektif dan yang paling sering bermain, tetapi dia juga yang paling banyak berlari, bekerja paling keras, dan paling banyak membantu timnya. Dia adalah pesepakbola yang benar-benar komplet.”
- Getty/GOAL
Yamal & Kane termasuk di antara para kandidat untuk meraih Bola Emas 2026
Kata-kata itu tampaknya tidak akan didengar, karena Raphinha akan menyaksikan dari kejauhan ketika para pemain terbaik di dunia datang ke London untuk menghadiri seremoni penghargaan mewah pada Senin, 26 Oktober.
Rekan setimnya di Barcelona seperti Yamal dan Rodri, bersama striker Bayern Munich dan Inggris yang memecahkan berbagai rekor, Kane, menjadi salah satu favorit untuk meraih kejayaan Ballon d'Or. Momen Raphinha untuk bersinar mungkin masih akan datang, tetapi untuk saat ini ia hanya bisa mengutuk nasibnya.
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