AFP
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Raphinha diberi jersey nomor 10 milik Neymar saat Brasil mengonfirmasi nomor skuad untuk laga persahabatan melawan Australia dan India
Era baru bagi nomor 10 ikonik
Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) secara resmi telah mengonfirmasi nomor punggung untuk skuad berisi 26 pemain yang akan dibawa jelang laga-laga persahabatan internasional mendatang. Raphinha mengambil alih jersey nomor 10 legendaris yang identik dengan Neymar selama lebih dari satu dekade, sementara wonderkid Real Madrid Endrick mewarisi nomor punggung sembilan dari Matheus Cunha, yang tidak masuk dalam jeda internasional kali ini. Perombakan taktis itu menandai transisi signifikan di lini depan Brasil setelah berakhirnya kampanye Piala Dunia mereka.
- Sports Press Photo
Evolusi taktik menandai hierarki baru
Memberikan Raphinha jersey ikonik yang sebelumnya pernah dikenakan legenda seperti Pele dan Ronaldinho menegaskan semakin pentingnya penyerang Barcelona itu dalam skuad tim nasional. Staf pelatih memandang pemain berusia 29 tahun itu sebagai katalis kreatif utama untuk membongkar pertahanan lawan di tengah transisi kepemimpinan di lapangan yang sedang berlangsung. Sementara itu, kepercayaan kepada Endrick untuk mengenakan jersey penyerang tengah menegaskan komitmen yang jelas untuk membina remaja itu sebagai ujung tombak jangka panjang Brasil.
Alokasi skuad mengungkap inti muda
Di luar perubahan besar di lini serang, nomor punggung skuad ini menegaskan pergerakan regenerasi yang lebih luas di tim nasional. Bintang muda yang sedang naik daun, Estevao, mengenakan nomor 11, sementara Vinicius Junior tetap memakai jersey nomor tujuh andalannya. Di lini belakang, andalan pertahanan Marquinhos dan Gabriel Magalhaes masing-masing mempertahankan nomor punggung empat dan tiga, dengan kiper Hugo Souza mendapat nomor satu.
- AFP
Tur lintas benua menghadirkan jadwal yang menguji
Tim asuhan Carlo Ancelotti memulai tur mereka melawan Australia di Townsville pada Jumat ini sebelum kembali menghadapi Australia di Brisbane empat hari kemudian. Perjalanan lintas benua itu ditutup dengan laga melawan India di Kolkata pada Sabtu, 3 November. Jadwal yang berat itu memberi staf pelatih wadah krusial untuk menguji kombinasi taktik baru menjelang pertandingan kompetitif berikutnya.
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