Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) secara resmi telah mengonfirmasi nomor punggung untuk skuad berisi 26 pemain yang akan dibawa jelang laga-laga persahabatan internasional mendatang. Raphinha mengambil alih jersey nomor 10 legendaris yang identik dengan Neymar selama lebih dari satu dekade, sementara wonderkid Real Madrid Endrick mewarisi nomor punggung sembilan dari Matheus Cunha, yang tidak masuk dalam jeda internasional kali ini. Perombakan taktis itu menandai transisi signifikan di lini depan Brasil setelah berakhirnya kampanye Piala Dunia mereka.