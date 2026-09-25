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Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Raphinha diberi jersey nomor 10 milik Neymar saat Brasil mengonfirmasi nomor skuad untuk laga persahabatan melawan Australia dan India

Raphinha
Neymar
Australia vs Brazil
Australia
Brazil
Friendlies
India vs Brazil
India
Australia vs Brazil

Penyerang Barcelona, Raphinha, mendapat jersey ikonik nomor 10 Brasil untuk laga-laga uji coba mendatang di Oseania dan Asia. Konfederasi Sepak Bola Brasil mengonfirmasi pembaruan pembagian nomor skuad mereka setelah siklus Piala Dunia, yang menandai pergeseran signifikan dalam tanggung jawab lini serang seiring figur-figur senior memberi jalan bagi susunan tim yang direvitalisasi.

  • Era baru bagi nomor 10 ikonik

    Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) secara resmi telah mengonfirmasi nomor punggung untuk skuad berisi 26 pemain yang akan dibawa jelang laga-laga persahabatan internasional mendatang. Raphinha mengambil alih jersey nomor 10 legendaris yang identik dengan Neymar selama lebih dari satu dekade, sementara wonderkid Real Madrid Endrick mewarisi nomor punggung sembilan dari Matheus Cunha, yang tidak masuk dalam jeda internasional kali ini. Perombakan taktis itu menandai transisi signifikan di lini depan Brasil setelah berakhirnya kampanye Piala Dunia mereka.

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  • imago-sport-1083683683.jpgSports Press Photo

    Evolusi taktik menandai hierarki baru

    Memberikan Raphinha jersey ikonik yang sebelumnya pernah dikenakan legenda seperti Pele dan Ronaldinho menegaskan semakin pentingnya penyerang Barcelona itu dalam skuad tim nasional. Staf pelatih memandang pemain berusia 29 tahun itu sebagai katalis kreatif utama untuk membongkar pertahanan lawan di tengah transisi kepemimpinan di lapangan yang sedang berlangsung. Sementara itu, kepercayaan kepada Endrick untuk mengenakan jersey penyerang tengah menegaskan komitmen yang jelas untuk membina remaja itu sebagai ujung tombak jangka panjang Brasil.

  • Alokasi skuad mengungkap inti muda

    Di luar perubahan besar di lini serang, nomor punggung skuad ini menegaskan pergerakan regenerasi yang lebih luas di tim nasional. Bintang muda yang sedang naik daun, Estevao, mengenakan nomor 11, sementara Vinicius Junior tetap memakai jersey nomor tujuh andalannya. Di lini belakang, andalan pertahanan Marquinhos dan Gabriel Magalhaes masing-masing mempertahankan nomor punggung empat dan tiga, dengan kiper Hugo Souza mendapat nomor satu.

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