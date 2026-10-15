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Raphinha dan Frenkie de Jong kembali berlatih penuh, Barcelona mendapat kabar baik soal cedera jelang laga melawan Real Betis
Raphinha meningkatkan intensitas proses pemulihannya
Pemain timnas Brasil itu mengambil langkah penting menuju kembalinya ia tampil dalam pertandingan kompetitif setelah kembali berlatih penuh bersama rekan-rekan setimnya pada Kamis pagi. Setelah beberapa hari menjalani program latihan individual yang disesuaikan di lapangan, penyerang tersebut dapat mengikuti latihan pemulihan bersama seluruh skuad sepulang mereka dari pertandingan Liga Champions di Turki. Kembalinya ia berlatih bersama tim menjadi perkembangan penting bagi Flick, yang kehilangan gaya bermain berintensitas tinggi dan tekanan tanpa henti dari sang penyerang dalam beberapa pertandingan terakhir.
Meski pemain berusia 29 tahun itu tidak ikut dalam rombongan yang meraih kemenangan 4-1 atas Galatasaray, ia memanfaatkan waktu tersebut di Barcelona untuk meningkatkan porsi latihan fisiknya. Pendekatan disiplin itu memungkinkannya meningkatkan kebugaran saat tim berada di luar negeri, sehingga ia tetap berada di jalur yang tepat untuk kembali tampil di Benito Villamarin. Menurut Sport, staf pelatih saat ini memantau respons tubuhnya terhadap peningkatan intensitas latihan sebelum mengambil keputusan akhir mengenai masuk tidaknya ia ke dalam skuad pertandingan.
- Getty Images Sport
De Jong kian dekat dengan comeback yang telah lama dinantikan
De Jong juga semakin dekat dengan penampilan pertamanya musim ini setelah menjalani sesi latihan tim terbaru dengan baik. Gelandang Belanda itu sudah lama absen akibat cedera lutut, tetapi terus menunjukkan perkembangan sejak kembali berlatih bersama tim baru-baru ini. Kehadirannya akan memberi dimensi yang sama sekali berbeda bagi lini tengah Barcelona, dengan kendali taktis dan kemampuan membawa bola ke depan yang dihargai Flick dalam sistemnya yang banyak mengandalkan transisi.
Pelatih kepala Barcelona itu sebelumnya mengisyaratkan bahwa pemain tim nasional Belanda tersebut bisa mendapat izin bermain pekan ini, meski kemungkinan akan dimainkan secara bertahap. Mengingat lamanya ia absen, staf pelatih berhati-hati untuk tidak langsung memasukkannya ke susunan pemain inti dalam laga penting. Sebaliknya, tampil sebentar sebagai pemain pengganti tampaknya menjadi skenario paling realistis jika ia mendapat lampu hijau terakhir dari para ahli medis klub.
Flick dihadapkan pada keputusan penting soal pemilihan pemain
Potensi kembalinya dua pemain senior memberi Flick dilema yang menyenangkan dalam menentukan pilihan tim saat Barcelona berupaya mempertahankan momentum di puncak klasemen. Dengan jadwal yang semakin padat, pelatih asal Jerman itu harus menyeimbangkan kebutuhan untuk meraih poin dengan menjaga kondisi jangka panjang para pemain kuncinya. Penampilan skuad di Istanbul membuktikan mereka mampu menghadapi tekanan, tetapi pengalaman Raphinha dan De Jong tentu akan membantu tim menjaga standar permainannya pada saat-saat sulit.
Di Sevilla, Barcelona akan menghadapi Betis, tim yang dikenal memiliki kualitas teknik dan tangguh di kandang. Ketersediaan Raphinha untuk melebarkan permainan atau De Jong untuk mengatur tempo memberi Flick fleksibilitas taktik yang dibutuhkan untuk menghadapi laga tersebut. Sesi-sesi latihan terakhir sebelum perjalanan ke Andalusia akan menentukan apakah kedua pemain siap berangkat atau salah satunya akan diistirahatkan untuk pertandingan pekan berikutnya.
- Getty Images Sport
Lampu hijau dari tim medis masih menjadi rintangan terakhir
Meski ada optimisme di pusat latihan, kedua pemain belum secara resmi mendapat izin medis untuk bermain pada tahap ini. Klub biasanya menunggu hingga sesi latihan terakhir menjelang pertandingan untuk memberikan pembaruan resmi mengenai kondisi pemain. Prosedur ini memungkinkan fisioterapis mengevaluasi nyeri otot yang baru muncul belakangan atau reaksi pada sendi setelah pemain kembali menjalani latihan dengan kontak fisik penuh. Flick secara konsisten menegaskan bahwa ia hanya akan memainkan pemain yang kondisi fisiknya mencapai 100 persen.
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