Pemain timnas Brasil itu mengambil langkah penting menuju kembalinya ia tampil dalam pertandingan kompetitif setelah kembali berlatih penuh bersama rekan-rekan setimnya pada Kamis pagi. Setelah beberapa hari menjalani program latihan individual yang disesuaikan di lapangan, penyerang tersebut dapat mengikuti latihan pemulihan bersama seluruh skuad sepulang mereka dari pertandingan Liga Champions di Turki. Kembalinya ia berlatih bersama tim menjadi perkembangan penting bagi Flick, yang kehilangan gaya bermain berintensitas tinggi dan tekanan tanpa henti dari sang penyerang dalam beberapa pertandingan terakhir.

Meski pemain berusia 29 tahun itu tidak ikut dalam rombongan yang meraih kemenangan 4-1 atas Galatasaray, ia memanfaatkan waktu tersebut di Barcelona untuk meningkatkan porsi latihan fisiknya. Pendekatan disiplin itu memungkinkannya meningkatkan kebugaran saat tim berada di luar negeri, sehingga ia tetap berada di jalur yang tepat untuk kembali tampil di Benito Villamarin. Menurut Sport, staf pelatih saat ini memantau respons tubuhnya terhadap peningkatan intensitas latihan sebelum mengambil keputusan akhir mengenai masuk tidaknya ia ke dalam skuad pertandingan.