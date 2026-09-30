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Raphinha absen dalam laga Brasil melawan India setelah bintang Barcelona itu mengalami kemunduran baru akibat cedera
Pemain andalan Brasil dibebaskan setelah insiden yang menimbulkan kekhawatiran
Raphinha dicoret dari laga persahabatan Brasil melawan India yang akan datang setelah mengalami cedera otot paha kanan. Pemilik nomor 10 itu ditarik keluar saat jeda babak pertama dan digantikan oleh Endrick dalam kemenangan 4-2 atas Australia pada Selasa. Carlo Ancelotti memutuskan untuk tidak memanggil pemain pengganti guna mengisi kekosongan yang ditinggalkan kapten pelapisnya, seperti dilaporkan oleh ESPN Brazil.
Tim medis menerapkan protokol pencegahan sebagai langkah kehati-hatian
Struktur tim nasional bergerak cepat untuk memastikan kebugaran sang penyerang akan ditangani langsung oleh klubnya. Menjelaskan kondisi winger itu dalam pernyataan resmi pada Rabu dini hari, CBF mengonfirmasi bahwa tes pencitraan menunjukkan adanya edema otot yang dikategorikan sebagai "kecil". Sementara itu, Globo Esporte melaporkan bahwa keputusan untuk memulangkan sang penyerang ke Catalonia disepakati bersama sebagai langkah pencegahan agar tidak terjadi kerusakan otot lebih lanjut.
Masalah paha yang terus berlanjut memicu kekhawatiran
Sebelum ditarik keluar, Raphinha sukses mengeksekusi penalti yang mengakhiri paceklik gol di level internasional yang berlangsung lebih dari 500 hari. Namun, kekhawatiran Barcelona tetap tinggi setelah pemain Brasil itu absen lebih dari 150 hari akibat empat cedera paha kanan yang terpisah musim lalu, termasuk harus meninggalkan lapangan saat menghadapi Haiti di Piala Dunia.
Menjaga kebugarannya kini menjadi prioritas utama bagi raksasa Catalan itu setelah ia memulai musim dengan gemilang lewat 12 gol di liga domestik dan dua gol di Liga Champions melawan Feyenoord.
- Sports Press Photo
Camp bertolak ke timur tanpa kapten
Brasil menjalani satu sesi latihan terakhir di Brisbane sebelum berangkat ke Kolkata jelang pertandingan hari Sabtu melawan India. Mundurnya sang penyerang menambah masalah pemilihan skuad bagi Ancelotti setelah sebelumnya Joao Pedro dan Wesley mengalami cedera. Di Spanyol, Barcelona kini diliputi kecemasan terkait kesiapan penyerang kunci mereka untuk laga La Liga melawan Getafe pada 10 Oktober.
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