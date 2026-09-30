Sebelum ditarik keluar, Raphinha sukses mengeksekusi penalti yang mengakhiri paceklik gol di level internasional yang berlangsung lebih dari 500 hari. Namun, kekhawatiran Barcelona tetap tinggi setelah pemain Brasil itu absen lebih dari 150 hari akibat empat cedera paha kanan yang terpisah musim lalu, termasuk harus meninggalkan lapangan saat menghadapi Haiti di Piala Dunia.

Menjaga kebugarannya kini menjadi prioritas utama bagi raksasa Catalan itu setelah ia memulai musim dengan gemilang lewat 12 gol di liga domestik dan dua gol di Liga Champions melawan Feyenoord.