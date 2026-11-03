Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Carnevali Grafica Juve
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Rapat pemegang saham Juventus menyetujui penambahan modal sebesar €250 juta. Carnevali: "Spalletti adalah pelatih kami dan kami mendukungnya"

Juventus
Serie A

Rapat pemegang saham menyetujui laporan keuangan (yang mencatat kerugian) dan memberi lampu hijau untuk penambahan modal.

Pertandingan berikutnya
AZ

AZ

Europa League

05 Nov 2026

JUV

JUV

Hari ini, Juventus menggelar rapat umum pemegang saham. Rapat di Allianz Stadium dimulai pukul 10.00, dengan agenda pengesahan laporan keuangan, penunjukan dua anggota dewan direksi, serta pemberian wewenang kepada dewan direksi untuk menambah modal.

Para pemegang saham diminta tidak hanya mengesahkan laporan keuangan per 30 Juni 2026, yang mencatat kerugian sebesar 66 juta, tetapi juga memberikan wewenang kepada dewan direksi untuk menambah modal hingga 250 juta, "guna mendukung penguatan struktur permodalan dan daya saing olahraga, kemungkinan peningkatan aset properti strategis (terutama Allianz Stadium), peningkatan nilai merek, serta keberlanjutan ekonomi dan keuangan". Pemegang saham mayoritas Exor, perusahaan induk keluarga Elkann-Agnelli, telah menjamin pendanaan untuk porsinya (65,4%) serta saham yang mungkin tidak diambil pemegang saham lain, dan telah menyetorkan 60 juta sebagai pembayaran di muka.

  • Lampu hijau untuk penambahan modal

    Rapat umum pemegang saham Juventus telah berakhir. Dengan 99,9% suara mendukung, rapat memutuskan untuk memberi dewan direksi wewenang melaksanakan penambahan modal hingga maksimal 250 juta, "untuk mendukung penguatan struktur permodalan dan daya saing olahraga, kemungkinan peningkatan aset properti strategis (terutama Allianz Stadium), peningkatan nilai merek, serta keberlanjutan ekonomi dan keuangan". Exor, pemegang saham mayoritas, memastikan akan menanggung bukan hanya porsinya sendiri (65,4%), tetapi juga bagian yang mungkin tidak diambil oleh pemegang saham lain. Sementara itu, Exor telah menyetorkan 60 juta sebagai pembayaran di muka. Sekitar 100 juta akan dialokasikan untuk investasi, terutama di bidang olahraga, khususnya bursa transfer.

  • Carnevali Buka Suara

    Direktur utama Juventus, Giovanni Carnevali, membuka acara dengan kata-kata berikut, seperti dilansir Gazzetta.it: "Kami harus menghormati para suporter dan mengusung jati diri Juventus. Saya menjanjikan kerja keras, gagasan yang jelas, dan semangat besar untuk bertindak. Kami tidak boleh terlalu banyak bicara, tetapi harus membuktikannya lewat tindakan. Kami juga harus ingat bahwa aturan UEFA harus dipatuhi. Kami tidak berpikir akan melakukan sesuatu yang luar biasa, tetapi dengan sumber daya yang kami miliki, kami harus menjadikan Juve klub yang besar. Juve harus kembali menang. Kami membutuhkan perencanaan dan persatuan. Kami harus menemukan kembali antusiasme dan rasa memiliki. Yang harus saya lakukan selama empat bulan ini adalah mempelajari klub dan struktur kami sedalam mungkin. Saya semakin memahami dunia Juventus, sejarahnya, nilai-nilainya, dan hal-hal yang harus kami tanamkan dalam diri kami. Forza Juve."

    "Awal yang menggebu-gebu," demikian presiden Gianluca Ferrero menggambarkan sambutan Giovanni Carnevali.

  • Carnevali soal Spalletti, bursa transfer, dan daftar UEFA

    CEO Giovanni Carnevali turut berkomentar mengenai dua topik lain, seperti dilansir IlBianconero.com. Tentang Luciano Spalletti: "Spalletti adalah pelatih Juventus dan kami mendukungnya".

    Tentang bursa transfer: "Perlu perencanaan, bekerja dengan pemain muda, dan mengedepankan unsur Italia. Kami punya potensi. Proyek ini mencakup tim utama, Next Gen, dan sektor usia muda. Apakah kami akan mendatangkan peraih Ballon d'Or (menjawab pertanyaan yang menyinggung Cristiano Ronaldo, red.)? Kami akan mendatangkan siapa pun yang mampu kami datangkan. Saya tidak mengkritik pendahulu saya, kesalahan bisa terjadi. Saya menjanjikan kerja keras dan keseriusan. Para suporter membantu kami pada masa-masa sulit dan kami harus menghormati mereka. Kami tahu kesulitan yang ada. Kami memiliki perjanjian penyelesaian dengan UEFA yang tidak memungkinkan kami melakukan apa yang kami inginkan, tetapi kami akan bekerja keras untuk menjadikan Juventus klub besar."

    Kemudian, Carnevali menegaskan bahwa berdasarkan peraturan, Edon Zhegrova tidak bisa dimasukkan ke daftar UEFA untuk menggantikan Manuel Locatelli: "Locatelli adalah pemain yang dibina di Italia dan hanya bisa digantikan oleh pemain yang dibina di Italia. Jadi, Ekhator, bukan Zhegrova."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • Carnevali Soal FIGC

    Carnevali soal pemilihan FIGC: "Adriano Galliani dan Giovanni Malagò adalah dua tokoh terkemuka yang sangat cakap. Namun, pemungutan suara baru akan digelar pada 14 Desember, jadi kita punya cukup waktu untuk mempertimbangkan dan melihat program mereka. Saya rasa kita juga harus mendengarkan berbagai unsur lainnya, tetapi yang terpenting, sebagai klub kita harus berkontribusi untuk memperbaiki sistem dan mendukung siapa pun yang menjadi presiden federasi yang baru".

  • Carnevali Soal Manajemen dan Next Gen

    Carnevali juga berbicara tentang jajaran manajemen Juventus saat ini: "Saya hanya mengambil keputusan dari sisi teknis, bersama Ricky Massara, karena dengan Marco Ottolini, kami bisa membentuk tim kerja yang lebih besar, tim kerja untuk Juventus. Kami sedang melakukan banyak hal, termasuk membentuk divisi pemandu bakat baru yang mungkin sebelumnya belum ada. Jadi, target kami sekarang adalah meraih hasil bagus, memiliki klub yang ambisius, tetapi yang terpenting memiliki tim yang bisa kembali menang. Komitmen kami penuh. Saya rasa, terutama saat ini, kami membutuhkan perencanaan, daya saing, dan kesinambungan."

    Ia juga berbicara tentang Next Gen: "Kami harus memiliki proyek menyeluruh yang mencakup tim utama, Next Gen, dan pembinaan pemain muda. Kami harus mengembalikan pembinaan pemain muda seperti dalam beberapa tahun terakhir, sambil terus berupaya meningkatkannya. Kami harus membawa lebih banyak unsur Italia ke dalam struktur kami. Next Gen harus menjadi kebanggaan klub ini, untuk membina pemain-pemain muda yang kelak bisa menjadi pemain Juventus."

  • Direktur Keuangan Cerrato

    Stefano Cerrato, Chief Financial Officer Juventus, mengenai proyeksi tahun buku berjalan: "Hasil keuangan diperkirakan masih mencatat kerugian, terutama akibat pendapatan dari Liga Europa yang lebih rendah dibandingkan Liga Champions. Hasil tersebut akan dipengaruhi oleh pencapaian di lapangan dan dampak aktivitas transfer pada Januari dan Juni."

  • Seorang pemegang saham menyerang Elkann

    Pemegang saham Andrea Danubi melontarkan kritik terhadap pemilik klub: "Lima tahun investasi dan keputusan yang keliru," demikian dilaporkan Gazzetta.it. "Elkann disebut sebagai pemegang saham yang diam. Mengapa mempertahankan Juve dengan segala cara? Jika seseorang hanya menoleransinya seperti pajangan keluarga, menyerahkannya kepada orang-orang yang salah, dan tidak membelanya di forum yang semestinya, berarti dia tidak mencintainya. Juventus kami adalah Juventus-nya Andrea Agnelli dan Antonio Giraudo. Namun, sekarang setiap tahun semuanya dimulai lagi dari nol. Yang dibutuhkan adalah sosok Michel Platini ala Boniperti".

  • Del Piero Dipanggil

    Pemegang saham Ezio Mosso angkat bicara, seperti dilansir Gazzetta.it: "Alessandro Del Piero tidak pernah didekatkan dengan lingkungan ini. Kami hanya melihatnya di televisi. Ia adalah sosok juara hebat yang tidak pernah menentang klub pada masa-masa sulit, dan Juventus sudah mendarah daging dalam dirinya. Kapan tiba saatnya Alex bisa membela kepentingan Juventus dengan karismanya?"

  • Laporan keuangan disetujui

    Dalam rapat pemegang saham, laporan keuangan Juventus untuk tahun buku yang berakhir pada 30 Juni 2026 disetujui. Laporan keuangan konsolidasian klub untuk musim 2025/26 ditutup dengan kerugian bersih sebesar 66 juta euro, memburuk dibandingkan kerugian 58,1 juta euro yang tercatat pada tahun buku sebelumnya. Sebanyak 91,8% pemilih memberikan suara setuju.

  • Ferrero Bicara soal Tether

    Gianluca Ferrero, presiden Juventus, menjawab pertanyaan seorang pemegang saham mengenai Tether, raksasa mata uang kripto yang memiliki 11,5% saham: "Juventus terbuka untuk berdialog dengan semua pemegang sahamnya. Tether adalah pemegang saham penting, pemegang saham besar, dan juga memperhatikan aktivitas Juventus. Namun, saat ini tidak ada inisiatif bersama Tether di bidang industri, teknologi, komersial, atau keuangan."

Pertandingan berikutnya
AZ

AZ

Europa League

05 Nov 2026

JUV

JUV