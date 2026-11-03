CEO Giovanni Carnevali turut berkomentar mengenai dua topik lain, seperti dilansir IlBianconero.com. Tentang Luciano Spalletti: "Spalletti adalah pelatih Juventus dan kami mendukungnya".

Tentang bursa transfer: "Perlu perencanaan, bekerja dengan pemain muda, dan mengedepankan unsur Italia. Kami punya potensi. Proyek ini mencakup tim utama, Next Gen, dan sektor usia muda. Apakah kami akan mendatangkan peraih Ballon d'Or (menjawab pertanyaan yang menyinggung Cristiano Ronaldo, red.)? Kami akan mendatangkan siapa pun yang mampu kami datangkan. Saya tidak mengkritik pendahulu saya, kesalahan bisa terjadi. Saya menjanjikan kerja keras dan keseriusan. Para suporter membantu kami pada masa-masa sulit dan kami harus menghormati mereka. Kami tahu kesulitan yang ada. Kami memiliki perjanjian penyelesaian dengan UEFA yang tidak memungkinkan kami melakukan apa yang kami inginkan, tetapi kami akan bekerja keras untuk menjadikan Juventus klub besar."

Kemudian, Carnevali menegaskan bahwa berdasarkan peraturan, Edon Zhegrova tidak bisa dimasukkan ke daftar UEFA untuk menggantikan Manuel Locatelli: "Locatelli adalah pemain yang dibina di Italia dan hanya bisa digantikan oleh pemain yang dibina di Italia. Jadi, Ekhator, bukan Zhegrova."