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Carnevali Grafica Juve
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Rapat pemegang saham Juventus, Carnevali: "Kami bicara lewat tindakan, kami harus kembali menang"

Juventus
Serie A

Rapat pemegang saham menyetujui laporan keuangan (yang mencatat kerugian) dan memberikan lampu hijau untuk penambahan modal.

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AZ

AZ

Europa League

05 Nov 2026

JUV

JUV

Hari ini, Juventus menggelar rapat umum pemegang saham. Di Allianz Stadium, mulai pukul 10.00, agenda rapat mencakup pengesahan laporan keuangan, pengangkatan dua anggota dewan direksi, serta pemberian wewenang kepada dewan direksi untuk menambah modal.

Para pemegang saham diminta tidak hanya mengesahkan laporan keuangan per 30 Juni 2026, yang mencatat kerugian sebesar 66 juta, tetapi juga memberi wewenang kepada dewan direksi untuk menambah modal hingga 250 juta, "guna mendukung penguatan struktur permodalan dan daya saing olahraga, kemungkinan peningkatan aset properti strategis (terutama Allianz Stadium), peningkatan nilai merek, serta keberlanjutan ekonomi dan keuangan". Pemegang saham mayoritas Exor, perusahaan induk keluarga Elkann-Agnelli, telah menjamin akan menanggung bagiannya (65,4%) serta saham yang mungkin tidak diambil oleh pemegang saham lain, dan telah menyetorkan 60 juta sebagai pembayaran di muka.

  • Carnevali Angkat Bicara

    Direktur utama Juventus, Giovanni Carnevali, membuka acara dengan kata-kata berikut, seperti dilansir Gazzetta.it: "Kami harus menghormati para suporter kami dan membawa semangat Juventus. Saya menjanjikan kerja keras, gagasan yang jelas, dan tekad kuat untuk bertindak. Kami tidak boleh terlalu banyak bicara, tetapi harus membuktikannya lewat tindakan. Kami juga harus ingat bahwa aturan UEFA harus dipatuhi. Kami tidak berpikir akan melakukan sesuatu yang luar biasa, tetapi dengan sumber daya yang kami miliki, kami harus menjadikan Juventus klub besar. Juventus harus kembali meraih kemenangan. Kami membutuhkan perencanaan dan persatuan. Kami harus menemukan kembali antusiasme dan rasa memiliki. Yang harus saya lakukan selama empat bulan ini adalah mempelajari klub dan struktur kami sebanyak mungkin. Saya semakin memahami dunia Juventus, sejarahnya, nilai-nilainya, dan hal-hal yang harus kami tanamkan dalam diri kami. Forza Juve."

    "Pembukaan yang penuh semangat." Begitulah presiden Gianluca Ferrero menggambarkan sambutan Giovanni Carnevali.

  • CFO Cerrato

    Stefano Cerrato, Chief Financial Officer Juventus, mengenai proyeksi tahun buku berjalan: "Perusahaan diperkirakan masih akan mencatat kerugian, terutama akibat pendapatan dari Liga Europa yang lebih rendah dibandingkan Liga Champions. Hasil keuangan akan dipengaruhi oleh hasil di lapangan serta dampak aktivitas transfer pada Januari dan Juni."

  • Seorang pemegang saham menyerang Elkann

    Kritik terhadap pemilik klub dari pemegang saham Andrea Danubi: "Lima tahun investasi dan keputusan yang keliru," lapor Gazzetta.it. "Elkann disebut sebagai pemegang saham yang diam. Mengapa Juventus harus dipertahankan dengan segala cara? Jika seseorang hanya menganggapnya sebagai pajangan keluarga, menyerahkannya kepada orang-orang yang salah, dan tidak membelanya di forum yang semestinya, berarti ia tidak mencintainya. Juventus kami adalah Juventus era Andrea Agnelli dan Antonio Giraudo. Namun sekarang, setiap tahun semuanya dimulai lagi dari nol. Yang dibutuhkan adalah sosok Michel Platini ala Boniperti."

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  • Nama Del Piero Diserukan

    Pemegang saham Ezio Mosso angkat bicara, seperti dilansir Gazzetta.it: "Alessandro Del Piero tidak pernah didekatkan dengan lingkungan ini. Kami hanya melihatnya di televisi. Ia adalah sosok juara hebat yang tidak pernah menentang klub pada masa-masa sulit dan Juventus mengalir dalam darahnya. Kapan saatnya tiba bagi Alex untuk membela kepentingan Juventus dengan karismanya?"

  • Carnevali Soal FIGC

    Carnevali soal pemilihan FIGC: "Adriano Galliani dan Giovanni Malagò adalah dua tokoh terkemuka, orang-orang yang sangat cakap. Namun, pemungutan suara baru akan digelar pada 14 Desember, jadi kami punya cukup waktu untuk menilai dan melihat program-program mereka. Saya rasa kami juga harus mendengarkan semua unsur lain, tetapi yang terpenting, sebagai klub kami harus berkontribusi untuk memperbaiki sistem dan mendukung siapa pun yang akan menjadi presiden federasi yang baru".

  • Carnevali Soal Manajemen dan Next Gen

    Carnevali juga berbicara tentang jajaran manajemen Juventus saat ini: "Saya hanya membuat satu keputusan dari sisi teknis, bersama Ricky Massara, karena bersama Marco Ottolini kami bisa membentuk tim kerja yang lebih kuat, tim kerja untuk Juventus. Kami sedang melakukan banyak hal, termasuk membangun divisi pemandu bakat baru yang mungkin sebelumnya belum ada. Jadi, tujuan kami saat ini adalah meraih hasil yang baik, memiliki klub yang ambisius, tetapi yang terpenting memiliki tim yang bisa kembali meraih kemenangan. Komitmen kami penuh. Saya yakin, terutama saat ini, yang dibutuhkan adalah perencanaan, daya saing, dan kesinambungan."

    Dan tentang Next Gen: "Kami harus memiliki proyek menyeluruh yang mencakup tim utama, Next Gen, dan sektor pembinaan usia muda. Kami harus mengembalikan sektor pembinaan usia muda seperti dalam beberapa tahun terakhir, sambil terus berusaha meningkatkannya. Kami harus membawa sedikit lebih banyak unsur Italia ke dalam struktur kami. Next Gen harus menjadi kebanggaan klub ini, untuk membina pemain muda yang kelak bisa menjadi pemain Juventus."

Pertandingan berikutnya
AZ

AZ

Europa League

05 Nov 2026

JUV

JUV