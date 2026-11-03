Carnevali juga berbicara tentang jajaran manajemen Juventus saat ini: "Saya hanya membuat satu keputusan dari sisi teknis, bersama Ricky Massara, karena bersama Marco Ottolini kami bisa membentuk tim kerja yang lebih kuat, tim kerja untuk Juventus. Kami sedang melakukan banyak hal, termasuk membangun divisi pemandu bakat baru yang mungkin sebelumnya belum ada. Jadi, tujuan kami saat ini adalah meraih hasil yang baik, memiliki klub yang ambisius, tetapi yang terpenting memiliki tim yang bisa kembali meraih kemenangan. Komitmen kami penuh. Saya yakin, terutama saat ini, yang dibutuhkan adalah perencanaan, daya saing, dan kesinambungan."

Dan tentang Next Gen: "Kami harus memiliki proyek menyeluruh yang mencakup tim utama, Next Gen, dan sektor pembinaan usia muda. Kami harus mengembalikan sektor pembinaan usia muda seperti dalam beberapa tahun terakhir, sambil terus berusaha meningkatkannya. Kami harus membawa sedikit lebih banyak unsur Italia ke dalam struktur kami. Next Gen harus menjadi kebanggaan klub ini, untuk membina pemain muda yang kelak bisa menjadi pemain Juventus."