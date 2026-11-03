Hari ini, Juventus menggelar rapat umum pemegang saham. Di Allianz Stadium, mulai pukul 10.00, agenda rapat mencakup pengesahan laporan keuangan, pengangkatan dua anggota dewan direksi, serta pemberian wewenang kepada dewan direksi untuk menambah modal.
Para pemegang saham diminta tidak hanya mengesahkan laporan keuangan per 30 Juni 2026, yang mencatat kerugian sebesar 66 juta, tetapi juga memberi wewenang kepada dewan direksi untuk menambah modal hingga 250 juta, "guna mendukung penguatan struktur permodalan dan daya saing olahraga, kemungkinan peningkatan aset properti strategis (terutama Allianz Stadium), peningkatan nilai merek, serta keberlanjutan ekonomi dan keuangan". Pemegang saham mayoritas Exor, perusahaan induk keluarga Elkann-Agnelli, telah menjamin akan menanggung bagiannya (65,4%) serta saham yang mungkin tidak diambil oleh pemegang saham lain, dan telah menyetorkan 60 juta sebagai pembayaran di muka.