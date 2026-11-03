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Carnevali Grafica Juve
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Rapat pemegang saham Juventus, Carnevali: "Kami berbicara lewat tindakan, kami harus kembali meraih kemenangan"

Juventus
Serie A

Rapat pemegang saham menyetujui laporan keuangan yang mencatat kerugian dan memberi lampu hijau untuk penambahan modal

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AZ

AZ

Europa League

05 Nov 2026

JUV

JUV

Hari ini, Juventus menggelar rapat umum pemegang saham. Rapat di Allianz Stadium yang dimulai pukul 10.00 itu mengagendakan pengesahan laporan keuangan, penunjukan dua anggota dewan direksi, serta pemberian wewenang kepada dewan direksi untuk menambah modal.

Para pemegang saham diminta tidak hanya mengesahkan laporan keuangan per 30 Juni 2026, yang mencatat kerugian 66 juta, tetapi juga memberikan wewenang kepada dewan direksi untuk menambah modal hingga 250 juta, "guna mendukung penguatan struktur permodalan dan daya saing olahraga, kemungkinan peningkatan aset properti strategis (terutama Allianz Stadium), peningkatan nilai merek, serta keberlanjutan ekonomi dan keuangan". Pemegang saham mayoritas Exor, perusahaan induk milik keluarga Elkann-Agnelli, telah menjamin pemenuhan bagiannya (65,4%) dan bagian yang mungkin tidak diambil pemegang saham lain, serta telah menyetor 60 juta sebagai uang muka.

  • Carnevali Bicara

    Direktur utama Juventus, Giovanni Carnevali, membuka acara dengan kata-kata berikut, seperti dilansir Gazzetta.it: "Kami harus menghormati para suporter dan menghadirkan jiwa Juventus. Saya menjanjikan komitmen, gagasan yang jelas, dan semangat besar untuk bekerja. Kami tidak perlu banyak bicara, tetapi harus berbicara lewat tindakan. Kami juga harus ingat bahwa ketentuan UEFA harus dipatuhi. Kami tidak berpikir akan melakukan sesuatu yang luar biasa, tetapi dengan sumber daya yang kami miliki, kami harus menjadikan Juve klub besar. Juve harus kembali menang. Kami membutuhkan perencanaan dan persatuan. Kami harus menemukan kembali antusiasme dan rasa memiliki. Yang harus saya lakukan selama empat bulan ini adalah mempelajari klub dan struktur kami sebanyak mungkin. Saya semakin memahami dunia Juventus, sejarahnya, nilai-nilainya, dan hal-hal yang harus kami tanamkan dalam diri kami. Forza Juve".

    "Awal yang penuh semangat", demikian presiden Gianluca Ferrero menggambarkan sambutan Giovanni Carnevali.

  • CFO Cerrato

    Stefano Cerrato, Direktur Keuangan Juventus, terkait proyeksi tahun buku berjalan: "Hasil keuangan diperkirakan masih akan mencatat kerugian, terutama akibat pendapatan dari Liga Europa yang lebih rendah dibandingkan Liga Champions. Hasil tersebut akan dipengaruhi oleh prestasi di lapangan dan dampak aktivitas transfer pada Januari dan Juni."

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Pertandingan berikutnya
AZ

AZ

Europa League

05 Nov 2026

JUV

JUV