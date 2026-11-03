Pertandingan berikutnya AZ Europa League 15.00 JUV

Hari ini, Juventus menggelar rapat umum pemegang saham. Rapat di Allianz Stadium yang dimulai pukul 10.00 itu mengagendakan pengesahan laporan keuangan, penunjukan dua anggota dewan direksi, serta pemberian wewenang kepada dewan direksi untuk menambah modal.

Para pemegang saham diminta tidak hanya mengesahkan laporan keuangan per 30 Juni 2026, yang mencatat kerugian 66 juta, tetapi juga memberikan wewenang kepada dewan direksi untuk menambah modal hingga 250 juta, "guna mendukung penguatan struktur permodalan dan daya saing olahraga, kemungkinan peningkatan aset properti strategis (terutama Allianz Stadium), peningkatan nilai merek, serta keberlanjutan ekonomi dan keuangan". Pemegang saham mayoritas Exor, perusahaan induk milik keluarga Elkann-Agnelli, telah menjamin pemenuhan bagiannya (65,4%) dan bagian yang mungkin tidak diambil pemegang saham lain, serta telah menyetor 60 juta sebagai uang muka.