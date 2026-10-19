Pekan ketujuh Ligue 1 musim 2026/27 menyajikan pesta gol, kebangkitan dramatis pada menit-menit akhir, serta perubahan besar di klasemen. Paris Saint-Germain meraih kemenangan liga keempat beruntun setelah membalikkan ketertinggalan di Strasbourg, Marseille mencetak lima gol ke gawang Angers SCO, sementara Paris FC menang tipis atas Stade Rennais dalam laga yang menghasilkan tujuh gol.
Rangkuman pekan ketujuh Ligue 1: PSG bangkit di menit-menit akhir di Strasbourg, Marseille bantai Angers, dan Paris FC menangi duel seru tujuh gol
- AFP
RC Strasbourg Alsace 1-3 Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan RC Strasbourg Alsace 3-1 di Stade de la Meinau. Giovanni Reyna membawa Strasbourg unggul lebih dulu pada menit ke-17, dan tuan rumah mempertahankan keunggulan hingga jauh memasuki babak kedua. Namun, Illia Zabarnyi menyamakan kedudukan pada menit ke-77, sebelum Ousmane Dembélé (85') dan Désiré Doué (90+3') mencetak gol di pengujung laga untuk memastikan kemenangan keempat beruntun PSG.
- AFP
Angers SCO 2-5 Olympique de Marseille
Olympique de Marseille tampil gemilang dalam menyerang saat bertandang ke markas Angers SCO, membungkam tuan rumah 5-2 di Stadion Raymond Kopa. OM terus menekan lini pertahanan Angers hingga meraih kemenangan meyakinkan dan membawa pulang tiga poin.
- AFP
Paris FC 4-3 Stade Rennais FC
Stade Jean-Bouin menjadi saksi laga sengit dengan tujuh gol ketika Paris FC, yang baru promosi, menahan kebangkitan Stade Rennais FC untuk meraih kemenangan 4-3. Paris FC unggul sejak awal sebelum meredam perlawanan sengit Rennes, yang menerima empat kartu kuning pada babak pertama dalam pertandingan bertensi tinggi.
- AFP
Olympique Lyonnais 2-1 OGC Nice
Olympique Lyonnais meraih kemenangan kandang 2-1 atas OGC Nice di Parc Olympique Lyonnais. Elye Wahi membuka keunggulan Nice pada menit ke-18, tetapi Lyon membalas lewat gol Pavel Šulc pada menit ke-32 dan Tanner Tessmann pada menit ke-36 di babak pertama. Lyon mempertahankan keunggulannya dengan gigih sepanjang 20 menit terakhir meski Keito Nakamura diganjar kartu merah langsung pada menit ke-70.
- AFP
FC Lorient 1-0 AS Monaco
FC Lorient membuat kejutan besar di Stade du Moustoir dengan mengalahkan AS Monaco yang tengah tampil impresif 1-0. Pertahanan solid Lorient membuat Monaco frustrasi sepanjang pertandingan, sehingga tuan rumah mengamankan tiga poin sekaligus menghambat langkah Monaco di papan atas klasemen.
- AFP
ES Troyes AC 1-3 RC Lens
RC Lens meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas ES Troyes AC di Stade de l'Aube. Lens memanfaatkan peluang dari situasi transisi di kedua babak, sementara Troyes tetap tertahan di papan bawah klasemen.
- AFP
Le Havre AC 1-3 AJ Auxerre
AJ Auxerre meraih kemenangan kedua beruntun setelah mengalahkan Le Havre AC 3-1 di Stade Océane. Auxerre menguasai pertandingan pada babak kedua dan memastikan kemenangan tandang dengan selisih dua gol.
- AFP
Le Mans FC 0-3 Toulouse FC
Toulouse FC tampil efektif saat bertandang ke Stade Marie-Marvingt dan mengalahkan Le Mans FC 3-0 tanpa kebobolan. Toulouse memanfaatkan peluang-peluang penting mereka, sekaligus menutup jalan bagi tim promosi itu untuk kembali bersaing dalam pertandingan.
- AFP
LOSC Lille 1-1 Stade Brestois 29
LOSC Lille dan Stade Brestois 29 bermain imbang 1-1 di Decathlon Arena. Kedua tim menciptakan peluang dalam pertandingan yang berjalan seimbang dan akhirnya berbagi poin.
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