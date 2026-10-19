Paris Saint-Germain bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan RC Strasbourg Alsace 3-1 di Stade de la Meinau. Giovanni Reyna membawa Strasbourg unggul lebih dulu pada menit ke-17, dan tuan rumah mempertahankan keunggulan hingga jauh memasuki babak kedua. Namun, Illia Zabarnyi menyamakan kedudukan pada menit ke-77, sebelum Ousmane Dembélé (85') dan Désiré Doué (90+3') mencetak gol di pengujung laga untuk memastikan kemenangan keempat beruntun PSG.