Lamine Yamal mencetak gol dan menyumbang assist dalam kemenangan sengit 5-2 sang pemuncak klasemen atas Betis, tim yang membidik tiket Liga Champions. Tuan rumah harus bermain dengan sepuluh orang sejak menit ke-54 setelah Facundo Bernal diusir akibat tindakan kekerasan. Bek Barca, Pau Cubarsi, juga mencatatkan dua assist. Mantan penyerang Arsenal, Gabriel Jesus, turut mencetak gol dalam penampilan dominan dan kemenangan yang menegaskan kekuatan sang juara. Kapten Barca, Raphinha, juga kembali dari cedera.