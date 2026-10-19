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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Rangkuman pekan kesembilan LaLiga: Barcelona yang tampil sempurna terus melumat tim-tim di Spanyol

LaLiga
Barcelona
Real Madrid
L. Yamal
K. Mbappe
A. Guler
Y. Diomande
Barcelona vs Real Madrid

Rangkuman lengkap momen-momen paling menonjol dari LaLiga Spanyol akhir pekan lalu. Kami mengulas hasil pertandingan, cerita utama, penampilan individu yang mencuri perhatian, dan banyak lagi.

Barcelona menghantam Real Betis dengan lima gol dalam kemenangan telak lainnya yang menegaskan kekuatan mereka. Sang juara bertahan pun melanjutkan awal musim yang sempurna. Adakah yang bisa mengejar mereka?

  • Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Real Betis 2-5 Barcelona

    Lamine Yamal mencetak gol dan menyumbang assist dalam kemenangan sengit 5-2 sang pemuncak klasemen atas Betis, tim yang membidik tiket Liga Champions. Tuan rumah harus bermain dengan sepuluh orang sejak menit ke-54 setelah Facundo Bernal diusir akibat tindakan kekerasan. Bek Barca, Pau Cubarsi, juga mencatatkan dua assist. Mantan penyerang Arsenal, Gabriel Jesus, turut mencetak gol dalam penampilan dominan dan kemenangan yang menegaskan kekuatan sang juara. Kapten Barca, Raphinha, juga kembali dari cedera.

  • RCD Espanyol de Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Espanyol 0-1 Atletico Madrid

    Alex Baena mencetak gol kemenangan pada menit ke-89 untuk anak asuh Diego Simeone, yang tetap berada di posisi kedua klasemen liga, tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen Barcelona.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLAAFP

    Real Madrid 4-1 Sevilla

    Real Madrid menghajar Sevilla 4-1 di Bernabeu berkat dua gol Kylian Mbappe serta gol dari Arda Guler dan Yan Diomande. Selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan menghadapi Barcelona dalam El Clasico.

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  • Malaga CF v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Malaga 2-5 Real Sociedad

    Veteran Sociedad, Mikel Oyarzabal, tampil sebagai penentu bagi timnya dengan mencetak dua gol dalam kemenangan 5-2 di kandang Malaga. Setelah mengawali musim dengan performa yang tidak konsisten, Sociedad kini naik ke peringkat kelima dengan 16 poin berkat tiga kemenangan beruntun di LaLiga. Malaga terpuruk di dasar klasemen dengan hanya empat poin.

  • RC Celta de Vigo v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Celta Vigo 2-1 Deportivo Alaves

    Celta memenangi duel papan tengah melawan Alaves pada Minggu sore. Dalam pertandingan LaLiga lainnya, Osasuna mengalahkan Racing Santander 2-1, Deportivo La Coruna dan Levante bermain imbang 1-1, sementara laga Villarreal melawan Elche serta Valencia melawan Athletic Bilbao sama-sama berakhir tanpa gol.