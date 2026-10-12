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FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LE MANSAFP
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Rangkuman pekan keenam Ligue 1: PSG raih kemenangan ketiga beruntun, Brest bantai Angers dan Rennes hancurkan Auxerre

Ligue 1
Paris Saint-Germain
Rennes
Brest
Monaco
Lens
Lille
Lyon
Marseille
Nice
Lorient
Strasbourg
Toulouse
Auxerre
Le Mans
Angers
Le Havre
Paris FC
Troyes

Ulasan menyeluruh tentang akhir pekan keenam Ligue 1. Kami membahas hasil pertandingan pekan keenam, cerita-cerita utama, penampilan individu yang menonjol, serta laga-laga dramatis bertabur gol menjelang rangkaian pertandingan pekan ketujuh.

Pekan keenam Ligue 1 musim 2026/27 menyuguhkan permainan menyerang yang eksplosif, duel-duel bergengsi, dan perubahan momentum penting di kompetisi kasta tertinggi Prancis. Juara bertahan Paris Saint-Germain meraih kemenangan ketiga beruntun, Stade Brestois 29 melibas Angers SCO dalam laga sengit yang menghasilkan enam gol, sementara Marseille bangkit dengan kemenangan meyakinkan di kandang lawan.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LE MANSAFP

    Paris Saint-Germain 3-1 Le Mans FC

    Paris Saint-Germain memperpanjang rentetan kemenangannya menjadi tiga pertandingan setelah mengalahkan tim promosi Le Mans FC 3-1 di Parc des Princes. Setelah Le Mans bangkit untuk menyamakan kedudukan pada babak kedua, PSG menunjukkan kelasnya lewat gol Kvicha Kvaratskhelia dan Maghnes Akliouche yang memastikan tiga poin bagi tim asuhan Luis Enrique.

  • FBL-FRA-LIGUE1-BREST-ANGERSAFP

    Stade Brestois 29 5-1 Angers SCO

    Stade Brestois 29 tampil gemilang dalam menyerang di Stade Francis-Le Blé dan menghancurkan Angers SCO 5-1. Brest memanfaatkan kelemahan pertahanan Angers, yang semakin terpuruk setelah tim tamu menerima kartu merah langsung pada menit ke-59. Brest memaksimalkan keunggulan itu tanpa ampun untuk mencatat kemenangan paling meyakinkan mereka musim ini.

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-AUXERREAFP

    Stade Rennais FC 4-1 AJ Auxerre

    Stade Rennais FC tampil efektif di kandang sendiri, Roazhon Park, dan menggilas AJ Auxerre 4-1. Rennes mengambil kendali pada awal babak kedua lewat tiga gol tanpa balas, sehingga Auxerre nyaris tak punya kesempatan untuk bangkit.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-LYONAFP

    RC Lens 2-1 Olympique Lyonnais

    RC Lens meraih kemenangan 2–1 yang diraih dengan susah payah atas Olympique Lyonnais di Stade Bollaert-Delelis. Lens unggul dua gol sebelum menghadapi perlawanan Lyon menjelang akhir laga. Meski mendapat kartu merah pada menit ke-84, tuan rumah bertahan hingga akhir waktu tambahan untuk mengamankan tiga poin.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TROYES-MARSEILLEAFP

    ES Troyes AC 0–2 Olympique de Marseille

    Olympique de Marseille menghentikan tren negatifnya dengan kemenangan tandang 2–0 atas ES Troyes AC di Stade de l'Aube. Amine Harit membuka keunggulan pada menit ke-50, sebelum Himad Abdelli memastikan kemenangan lewat titik penalti pada pengujung masa injury time (90+8').

  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-TOULOUSEAFP

    AS Monaco 2-2 Toulouse FC

    AS Monaco harus puas berbagi angka di Stade Louis II setelah bermain imbang 2–2 dalam laga seru melawan Toulouse FC. Monaco menciptakan banyak peluang, tetapi gagal menuntaskan perlawanan Toulouse. Tim tamu bangkit dan mengamankan satu poin berharga di kandang lawan.

  • FBL-FRA-LIGUE1-NICE-STRASBOURGAFP

    OGC Nice 2-1 RC Strasbourg Alsace

    OGC Nice meraih kemenangan kandang 2-1 atas RC Strasbourg Alsace di Allianz Riviera. Pada babak kedua, Nice menguasai area-area penting di lapangan untuk menaklukkan Strasbourg dalam laga yang berlangsung ketat.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-LE HAVREAFP

    LOSC Lille 1-0 Le Havre AC

    LOSC Lille meraih kemenangan kandang 1-0 atas Le Havre AC di Decathlon Arena lewat penampilan yang profesional. Le Havre bermain dengan sepuluh orang selama 30 menit terakhir setelah mendapat kartu merah pada menit ke-61, sehingga Lille dapat mempertahankan keunggulan dan mengakhiri laga tanpa kebobolan.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LORIENT-PARIS FCAFP

    FC Lorient 1-0 Paris FC

    FC Lorient menang 1-0 tanpa kebobolan atas Paris FC di Stade du Moustoir. Lorient mempertahankan keunggulan satu gol yang mereka raih sejak awal pertandingan saat menghadapi Paris FC yang tampil ngotot dan menerima lima kartu kuning sepanjang babak kedua yang menegangkan.