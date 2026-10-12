Rangkuman pekan keenam Ligue 1: PSG raih kemenangan ketiga beruntun, Brest bantai Angers dan Rennes hancurkan Auxerre

Paris Saint-Germain memperpanjang rentetan kemenangannya menjadi tiga pertandingan setelah mengalahkan tim promosi Le Mans FC 3-1 di Parc des Princes. Setelah Le Mans bangkit untuk menyamakan kedudukan pada babak kedua, PSG menunjukkan kelasnya lewat gol Kvicha Kvaratskhelia dan Maghnes Akliouche yang memastikan tiga poin bagi tim asuhan Luis Enrique.