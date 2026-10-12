Pekan keenam Ligue 1 musim 2026/27 menyuguhkan permainan menyerang yang eksplosif, duel-duel bergengsi, dan perubahan momentum penting di kompetisi kasta tertinggi Prancis. Juara bertahan Paris Saint-Germain meraih kemenangan ketiga beruntun, Stade Brestois 29 melibas Angers SCO dalam laga sengit yang menghasilkan enam gol, sementara Marseille bangkit dengan kemenangan meyakinkan di kandang lawan.
Rangkuman pekan keenam Ligue 1: PSG raih kemenangan ketiga beruntun, Brest bantai Angers dan Rennes hancurkan Auxerre
- AFP
Paris Saint-Germain 3-1 Le Mans FC
Paris Saint-Germain memperpanjang rentetan kemenangannya menjadi tiga pertandingan setelah mengalahkan tim promosi Le Mans FC 3-1 di Parc des Princes. Setelah Le Mans bangkit untuk menyamakan kedudukan pada babak kedua, PSG menunjukkan kelasnya lewat gol Kvicha Kvaratskhelia dan Maghnes Akliouche yang memastikan tiga poin bagi tim asuhan Luis Enrique.
- AFP
Stade Brestois 29 5-1 Angers SCO
Stade Brestois 29 tampil gemilang dalam menyerang di Stade Francis-Le Blé dan menghancurkan Angers SCO 5-1. Brest memanfaatkan kelemahan pertahanan Angers, yang semakin terpuruk setelah tim tamu menerima kartu merah langsung pada menit ke-59. Brest memaksimalkan keunggulan itu tanpa ampun untuk mencatat kemenangan paling meyakinkan mereka musim ini.
- AFP
Stade Rennais FC 4-1 AJ Auxerre
Stade Rennais FC tampil efektif di kandang sendiri, Roazhon Park, dan menggilas AJ Auxerre 4-1. Rennes mengambil kendali pada awal babak kedua lewat tiga gol tanpa balas, sehingga Auxerre nyaris tak punya kesempatan untuk bangkit.
- AFP
RC Lens 2-1 Olympique Lyonnais
RC Lens meraih kemenangan 2–1 yang diraih dengan susah payah atas Olympique Lyonnais di Stade Bollaert-Delelis. Lens unggul dua gol sebelum menghadapi perlawanan Lyon menjelang akhir laga. Meski mendapat kartu merah pada menit ke-84, tuan rumah bertahan hingga akhir waktu tambahan untuk mengamankan tiga poin.
- AFP
ES Troyes AC 0–2 Olympique de Marseille
Olympique de Marseille menghentikan tren negatifnya dengan kemenangan tandang 2–0 atas ES Troyes AC di Stade de l'Aube. Amine Harit membuka keunggulan pada menit ke-50, sebelum Himad Abdelli memastikan kemenangan lewat titik penalti pada pengujung masa injury time (90+8').
- AFP
AS Monaco 2-2 Toulouse FC
AS Monaco harus puas berbagi angka di Stade Louis II setelah bermain imbang 2–2 dalam laga seru melawan Toulouse FC. Monaco menciptakan banyak peluang, tetapi gagal menuntaskan perlawanan Toulouse. Tim tamu bangkit dan mengamankan satu poin berharga di kandang lawan.
- AFP
OGC Nice 2-1 RC Strasbourg Alsace
OGC Nice meraih kemenangan kandang 2-1 atas RC Strasbourg Alsace di Allianz Riviera. Pada babak kedua, Nice menguasai area-area penting di lapangan untuk menaklukkan Strasbourg dalam laga yang berlangsung ketat.
- AFP
LOSC Lille 1-0 Le Havre AC
LOSC Lille meraih kemenangan kandang 1-0 atas Le Havre AC di Decathlon Arena lewat penampilan yang profesional. Le Havre bermain dengan sepuluh orang selama 30 menit terakhir setelah mendapat kartu merah pada menit ke-61, sehingga Lille dapat mempertahankan keunggulan dan mengakhiri laga tanpa kebobolan.
- AFP
FC Lorient 1-0 Paris FC
FC Lorient menang 1-0 tanpa kebobolan atas Paris FC di Stade du Moustoir. Lorient mempertahankan keunggulan satu gol yang mereka raih sejak awal pertandingan saat menghadapi Paris FC yang tampil ngotot dan menerima lima kartu kuning sepanjang babak kedua yang menegangkan.
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