Pekan keempat kampanye Ligue 1 2026/27 menghadirkan duel taktik krusial, kemenangan yang diraih dengan susah payah, dan perkembangan penting di seluruh Prancis. Paris Saint-Germain memulai pertahanan gelar mereka dengan kemenangan tipis di Brest, sementara Stade Rennais memberi Marseille kekalahan lagi dan Monaco kehilangan poin di Strasbourg.
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Rangkuman pekan keempat Ligue 1: PSG raih kemenangan pertama di markas Brest saat Rennes menang tipis atas Marseille dan Monaco ditahan Strasbourg
- AFP
Stade Brestois 29 0-1 Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain meraih kemenangan liga pertama mereka musim ini lewat kemenangan tandang 1–0 yang disiplin atas Stade Brestois 29. Ferran Torres mencetak gol penentu pada awal menit ke-5 lewat penyelesaian akhir yang klinis. Tim asuhan Luis Enrique tetap kokoh dalam bertahan meski mendapat tekanan di akhir laga dan kartu kuning untuk Vitinha serta Dro Fernández.
- AFP
Stade Rennais FC 1-0 Olympique de Marseille
Stade Rennais FC menang tipis 1–0 atas Olympique de Marseille di Roazhon Park dalam duel berintensitas tinggi. Rennes mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan ini dan terus membatasi dorongan serangan Marseille sepanjang laga. Frustrasi OM memuncak saat mereka mengoleksi empat kartu kuning, sekaligus menelan kekalahan kedua beruntun di liga.
- AFP
RC Strasbourg Alsace 1-1 AS Monaco
Pemuncak klasemen AS Monaco ditahan imbang 1–1 oleh RC Strasbourg Alsace di Stade de la Meinau. Strasbourg mampu meredam lini serang tajam Monaco, sehingga kedua tim harus berbagi poin dalam pertarungan taktik yang berlangsung ketat.
- AFP
LOSC Lille 2-0 ES Troyes AC
LOSC Lille kembali ke jalur kemenangan dengan kemenangan kandang 2–0 yang nyaman atas ES Troyes AC, tim papan bawah, di Decathlon Arena. Lille mengendalikan tempo sejak peluit awal dan memaksimalkan peluang mereka secara efektif sambil tidak memberi Troyes peluang bersih apa pun.
- AFP
Paris FC 0-0 Olympique Lyonnais
Paris FC dan Olympique Lyonnais bermain imbang 0-0 tanpa gol di Stade Jean-Bouin. Peluang bersih sulit tercipta karena kedua lini pertahanan tampil dominan, membuat kedua tim tetap bersaing ketat di papan atas.
- AFP
AJ Auxerre 1-0 OGC Nice
AJ Auxerre meraih kemenangan pertama mereka di Ligue 1 musim ini dengan menundukkan OGC Nice 1-0 di Stade de l'Abbé-Deschamps. Satu gol tunggal sudah cukup bagi Auxerre, yang mempertahankan keunggulan mereka lewat permainan fisik pada menit-menit akhir.
- AFP
Le Mans FC 2-2 RC Lens
Le Mans FC yang baru promosi bermain imbang 2–2 dalam laga seru melawan RC Lens di Stade Marie-Marvingt. Kedua tim saling melancarkan serangan dalam duel terbuka ini, dan harus puas berbagi poin saat peluit akhir dibunyikan.
- AFP
FC Lorient 2-2 Toulouse FC
FC Lorient dan Toulouse FC berbagi poin dalam laga seru empat gol (2-2) di Stade du Moustoir. Toulouse bangkit dari ketertinggalan untuk meraih satu poin dengan susah payah di kandang lawan.
- AFP
Le Havre AC 0-0 Angers SCO
Le Havre AC dan Angers SCO bermain imbang 0-0 tanpa gol di Stade Océane. Kedua tim kesulitan menciptakan peluang penyelesaian akhir di sepertiga akhir lapangan, dan pada akhirnya harus berbagi poin.
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