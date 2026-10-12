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Deportivo Alaves v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Rangkuman pekan kedelapan LaLiga: Atletico Madrid tetap menempel Barcelona pada akhir pekan penuh drama, kartu, dan gol

LaLiga
Atletico Madrid vs Manchester United
Atletico Madrid
Manchester United
Champions League
Roma vs Real Madrid
Roma
Real Madrid
Galatasaray vs Barcelona
Galatasaray
Barcelona

Rangkuman menyeluruh momen-momen paling menonjol dari LaLiga Spanyol akhir pekan lalu. Kami mengulas hasil pertandingan, cerita utama, penampilan individu yang menonjol, dan banyak lagi.

Pada akhir pekan lalu di LaLiga, Atletico Madrid merebut kemenangan pada menit-menit akhir untuk menjaga jarak dengan Barcelona, pemuncak klasemen yang unggul jauh. Sejumlah pertandingan di Spanyol juga diwarnai kartu merah.

  • Deportivo Alaves v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Alaves 1-2 Atletico Madrid

    Gol penentu kemenangan Cristian Romero pada menit ke-87 untuk Atletico Madrid memperpanjang rentetan kemenangan mereka menjadi empat laga di LaLiga. Pada Sabtu, mereka bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Alaves, yang sedang tampil bagus meski bermain dengan sepuluh pemain. Tim asuhan Diego Simeone tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen Barcelona.

  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Barcelona 3-0 Getafe

    Barcelona melanjutkan awal musim sempurnanya dengan kemenangan mudah 3-0 atas Getafe. Gol-gol dicetak oleh Anthony Gordon, yang mencetak gol pertamanya di LaLiga, Gabriel Jesus, dan Jules Kounde. Tim asuhan Hansi Flick tampil gemilang dengan delapan kemenangan dari delapan pertandingan dan unggul lima poin atas pesaing terdekatnya, Atletico Madrid.

  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Real Madrid 1-0 Villarreal

    Real Madrid harus bekerja keras sebelum akhirnya mengalahkan Villarreal 1-0 berkat gol rekrutan mahal asal Pantai Gading, Yan Diomande, tak lama setelah menit ke-60. Ini hasil bagus bagi tim asuhan Jose Mourinho, mengingat mereka bermain dengan 10 orang selama 20 menit terakhir setelah Vini Jr diusir dari lapangan.

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  • Real Sociedad v RC Deportivo de A Coruna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Real Sociedad 3-2 Deportivo La Coruna

    Dalam laga yang boleh dibilang terbaik pekan ini, Sociedad dan Depor menyuguhkan duel sengit lima gol pada Minggu di San Sebastian. Kemenangan mendebarkan ini mengangkat tuan rumah ke posisi keenam, meski kedua tim sama-sama harus bermain dengan sepuluh orang. Sociedad sempat melesat unggul 3-0, tetapi tim tamu memangkas ketertinggalan dan membuat akhir laga di Anoeta berlangsung menegangkan. Gol Goncalo Guedes pada menit ke-56 menjadi penentu kemenangan.

  • FBL-ESP-LIGA-BETIS-OSASUNAAFP

    Real Betis 5-2 Osasuna

    Betis melanjutkan awal musim gemilang mereka dengan kemenangan menghibur 5-2 atas Osasuna. Gelandang veteran Isco mencetak dua gol bagi tuan rumah, yang kini mengoleksi 19 poin setelah delapan pertandingan berkat catatan impresif enam kemenangan.

  • Real Racing Club de Santander v Valencia CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Racing Santander 2-2 Valencia

    Racing Santander dan Valencia menutup rangkaian pertandingan akhir pekan dengan berbagi poin dalam laga seru yang berakhir imbang 2-2. Valencia masih berada di zona degradasi, sementara Santander hanya unggul tiga poin atas mereka. Musim memang masih di tahap awal, tetapi kedua tim tampaknya akan menghadapi perjuangan panjang untuk mempertahankan tempat di kasta tertinggi.