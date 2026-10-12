Dalam laga yang boleh dibilang terbaik pekan ini, Sociedad dan Depor menyuguhkan duel sengit lima gol pada Minggu di San Sebastian. Kemenangan mendebarkan ini mengangkat tuan rumah ke posisi keenam, meski kedua tim sama-sama harus bermain dengan sepuluh orang. Sociedad sempat melesat unggul 3-0, tetapi tim tamu memangkas ketertinggalan dan membuat akhir laga di Anoeta berlangsung menegangkan. Gol Goncalo Guedes pada menit ke-56 menjadi penentu kemenangan.