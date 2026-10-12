Pada akhir pekan lalu di LaLiga, Atletico Madrid merebut kemenangan pada menit-menit akhir untuk menjaga jarak dengan Barcelona, pemuncak klasemen yang unggul jauh. Sejumlah pertandingan di Spanyol juga diwarnai kartu merah.
Rangkuman pekan kedelapan LaLiga: Atletico Madrid tetap menempel Barcelona pada akhir pekan penuh drama, kartu, dan gol
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Alaves 1-2 Atletico Madrid
Gol penentu kemenangan Cristian Romero pada menit ke-87 untuk Atletico Madrid memperpanjang rentetan kemenangan mereka menjadi empat laga di LaLiga. Pada Sabtu, mereka bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Alaves, yang sedang tampil bagus meski bermain dengan sepuluh pemain. Tim asuhan Diego Simeone tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen Barcelona.
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Barcelona 3-0 Getafe
Barcelona melanjutkan awal musim sempurnanya dengan kemenangan mudah 3-0 atas Getafe. Gol-gol dicetak oleh Anthony Gordon, yang mencetak gol pertamanya di LaLiga, Gabriel Jesus, dan Jules Kounde. Tim asuhan Hansi Flick tampil gemilang dengan delapan kemenangan dari delapan pertandingan dan unggul lima poin atas pesaing terdekatnya, Atletico Madrid.
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Real Madrid 1-0 Villarreal
Real Madrid harus bekerja keras sebelum akhirnya mengalahkan Villarreal 1-0 berkat gol rekrutan mahal asal Pantai Gading, Yan Diomande, tak lama setelah menit ke-60. Ini hasil bagus bagi tim asuhan Jose Mourinho, mengingat mereka bermain dengan 10 orang selama 20 menit terakhir setelah Vini Jr diusir dari lapangan.
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Real Sociedad 3-2 Deportivo La Coruna
Dalam laga yang boleh dibilang terbaik pekan ini, Sociedad dan Depor menyuguhkan duel sengit lima gol pada Minggu di San Sebastian. Kemenangan mendebarkan ini mengangkat tuan rumah ke posisi keenam, meski kedua tim sama-sama harus bermain dengan sepuluh orang. Sociedad sempat melesat unggul 3-0, tetapi tim tamu memangkas ketertinggalan dan membuat akhir laga di Anoeta berlangsung menegangkan. Gol Goncalo Guedes pada menit ke-56 menjadi penentu kemenangan.
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Real Betis 5-2 Osasuna
Betis melanjutkan awal musim gemilang mereka dengan kemenangan menghibur 5-2 atas Osasuna. Gelandang veteran Isco mencetak dua gol bagi tuan rumah, yang kini mengoleksi 19 poin setelah delapan pertandingan berkat catatan impresif enam kemenangan.
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Racing Santander 2-2 Valencia
Racing Santander dan Valencia menutup rangkaian pertandingan akhir pekan dengan berbagi poin dalam laga seru yang berakhir imbang 2-2. Valencia masih berada di zona degradasi, sementara Santander hanya unggul tiga poin atas mereka. Musim memang masih di tahap awal, tetapi kedua tim tampaknya akan menghadapi perjuangan panjang untuk mempertahankan tempat di kasta tertinggi.
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