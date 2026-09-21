Pekan ke-5 musim Ligue 1 2026/27 menghadirkan aksi yang mendebarkan, dengan sorotan utama Paris Saint-Germain meraih kemenangan tandang krusial dalam derby atas Olympique de Marseille di Stade Vélodrome. Di tempat lain, Olympique Lyonnais menampilkan permainan menyerang yang impresif melawan Rennes, dan Monaco meraih tiga poin lewat perjuangan keras di kandang melawan Lens.
Rangkuman pekan ke-5 Ligue 1: PSG kalahkan Marseille di Le Classique saat Lyon membantai Rennes dan Monaco menekuk Lens
- AFP
Olympique de Marseille 1–2 Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain merebut kebanggaan dalam Le Classique dengan kemenangan 2–1 atas rivalnya, Olympique de Marseille, di Stade Vélodrome. Ferran Torres membuka keunggulan untuk tim tamu pada menit ke-66 sebelum Angel Gomes menyamakan kedudukan untuk OM pada menit ke-72. Marquinhos dengan cepat mengembalikan keunggulan PSG pada menit ke-74. Marseille terpaksa memainkan 15 menit terakhir dengan sepuluh pemain setelah Timothy Weah menerima kartu kuning kedua.
- AFP
AS Monaco 2-1 RC Lens
AS Monaco meraih kemenangan tipis 2–1 atas RC Lens di Stade Louis II untuk mempertahankan posisinya di papan atas klasemen liga. Monaco menciptakan beberapa peluang lewat transisi untuk unggul lebih dulu dan menahan respons penuh semangat dari Lens pada babak kedua demi mengamankan tiga poin.
- AFP
Olympique Lyonnais 4–0 Stade Rennais FC
Olympique Lyonnais menampilkan performa kandang yang dominan di Parc Olympique Lyonnais, menghancurkan Stade Rennais FC 4–0. Lyon mengontrol tempo sepanjang pertandingan dan membongkar pertahanan Rennes empat kali untuk mengamankan salah satu kemenangan paling telak pada akhir pekan ini.
- AFP
Paris FC 2-1 RC Strasbourg Alsace
Paris FC yang baru promosi melanjutkan laju impresif mereka dengan kemenangan kandang 2–1 atas RC Strasbourg Alsace di Stade Jean-Bouin. Paris FC memaksimalkan peluang-peluang krusial di kedua babak sebelum bertahan dengan kokoh menghadapi tekanan Strasbourg pada akhir laga untuk mengamankan kemenangan lainnya.
- AFP
OGC Nice 2–1 LOSC Lille
OGC Nice mencatatkan kemenangan 2–1 atas LOSC Lille di Allianz Riviera. Nice memaksimalkan efisiensi di sepertiga akhir untuk menyingkirkan Lille dalam laga yang berlangsung ketat.
- AFP
Toulouse FC 3-2 Le Havre AC
Toulouse FC keluar sebagai pemenang dalam laga seru lima gol di Stadium de Toulouse dengan mengalahkan Le Havre AC 3-2. Kedua tim saling bergantian melancarkan serangan, tetapi Toulouse menemukan gol penentu di akhir laga untuk mengamankan tiga poin penuh.
- AFP
Angers SCO 2-0 ES Troyes AC
Angers SCO menampilkan performa kandang yang terstruktur di Stadion Raymond Kopa, dengan mengalahkan ES Troyes AC 2-0. Angers menguasai penguasaan bola dan mencatatkan clean sheet melawan Troyes.
- AFP
AJ Auxerre 2–1 Stade Brestois 29
AJ Auxerre mengalahkan Stade Brestois 29 dengan skor 2-1 di Stade de l'Abbé-Deschamps. Auxerre menciptakan peluang-peluang penting dari bola mati untuk membangun keunggulan dan bertahan dengan solid hingga masa injury time akhir.
- AFP
Le Mans FC 2-1 FC Lorient
Le Mans FC meraih kemenangan kandang meyakinkan 2–1 atas FC Lorient di Stade Marie-Marvingt. Tim promosi itu memanfaatkan serangan transisi untuk unggul dan mampu menahan Lorient demi merebut poin penuh.
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