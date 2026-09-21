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FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-PSGAFP
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Rangkuman pekan ke-5 Ligue 1: PSG kalahkan Marseille di Le Classique saat Lyon membantai Rennes dan Monaco menekuk Lens

Ligue 1
Paris Saint-Germain
Monaco
Lyon
Lille
Strasbourg
Rennes
Lens
Marseille
Paris FC
Auxerre
Brest
Lorient
Toulouse
Angers
Le Havre
Le Mans
Troyes
Nice

Ulasan komprehensif pertandingan pada akhir pekan kelima di Ligue 1. Kami mengulas hasil pekan ke-5, sorotan cerita utama, performa individu yang menonjol, dan pesta gol dramatis jelang rangkaian laga pekan keenam.

Pekan ke-5 musim Ligue 1 2026/27 menghadirkan aksi yang mendebarkan, dengan sorotan utama Paris Saint-Germain meraih kemenangan tandang krusial dalam derby atas Olympique de Marseille di Stade Vélodrome. Di tempat lain, Olympique Lyonnais menampilkan permainan menyerang yang impresif melawan Rennes, dan Monaco meraih tiga poin lewat perjuangan keras di kandang melawan Lens.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-PSGAFP

    Olympique de Marseille 1–2 Paris Saint-Germain

    Paris Saint-Germain merebut kebanggaan dalam Le Classique dengan kemenangan 2–1 atas rivalnya, Olympique de Marseille, di Stade Vélodrome. Ferran Torres membuka keunggulan untuk tim tamu pada menit ke-66 sebelum Angel Gomes menyamakan kedudukan untuk OM pada menit ke-72. Marquinhos dengan cepat mengembalikan keunggulan PSG pada menit ke-74. Marseille terpaksa memainkan 15 menit terakhir dengan sepuluh pemain setelah Timothy Weah menerima kartu kuning kedua.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-LENSAFP

    AS Monaco 2-1 RC Lens

    AS Monaco meraih kemenangan tipis 2–1 atas RC Lens di Stade Louis II untuk mempertahankan posisinya di papan atas klasemen liga. Monaco menciptakan beberapa peluang lewat transisi untuk unggul lebih dulu dan menahan respons penuh semangat dari Lens pada babak kedua demi mengamankan tiga poin.

  • FBL-FRA-LIGUE 1-LYON-RENNESAFP

    Olympique Lyonnais 4–0 Stade Rennais FC

    Olympique Lyonnais menampilkan performa kandang yang dominan di Parc Olympique Lyonnais, menghancurkan Stade Rennais FC 4–0. Lyon mengontrol tempo sepanjang pertandingan dan membongkar pertahanan Rennes empat kali untuk mengamankan salah satu kemenangan paling telak pada akhir pekan ini.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-STRASBOURGAFP

    Paris FC 2-1 RC Strasbourg Alsace

    Paris FC yang baru promosi melanjutkan laju impresif mereka dengan kemenangan kandang 2–1 atas RC Strasbourg Alsace di Stade Jean-Bouin. Paris FC memaksimalkan peluang-peluang krusial di kedua babak sebelum bertahan dengan kokoh menghadapi tekanan Strasbourg pada akhir laga untuk mengamankan kemenangan lainnya.

  • FBL-FRA-LIGUE1-NICE-LILLEAFP

    OGC Nice 2–1 LOSC Lille

    OGC Nice mencatatkan kemenangan 2–1 atas LOSC Lille di Allianz Riviera. Nice memaksimalkan efisiensi di sepertiga akhir untuk menyingkirkan Lille dalam laga yang berlangsung ketat.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-LE HAVREAFP

    Toulouse FC 3-2 Le Havre AC

    Toulouse FC keluar sebagai pemenang dalam laga seru lima gol di Stadium de Toulouse dengan mengalahkan Le Havre AC 3-2. Kedua tim saling bergantian melancarkan serangan, tetapi Toulouse menemukan gol penentu di akhir laga untuk mengamankan tiga poin penuh.

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-TROYESAFP

    Angers SCO 2-0 ES Troyes AC

    Angers SCO menampilkan performa kandang yang terstruktur di Stadion Raymond Kopa, dengan mengalahkan ES Troyes AC 2-0. Angers menguasai penguasaan bola dan mencatatkan clean sheet melawan Troyes.

  • FBL-FRA-LIGUE1-AUXERRE-BRESTAFP

    AJ Auxerre 2–1 Stade Brestois 29

    AJ Auxerre mengalahkan Stade Brestois 29 dengan skor 2-1 di Stade de l'Abbé-Deschamps. Auxerre menciptakan peluang-peluang penting dari bola mati untuk membangun keunggulan dan bertahan dengan solid hingga masa injury time akhir.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LE MANS-LORIENTAFP

    Le Mans FC 2-1 FC Lorient

    Le Mans FC meraih kemenangan kandang meyakinkan 2–1 atas FC Lorient di Stade Marie-Marvingt. Tim promosi itu memanfaatkan serangan transisi untuk unggul dan mampu menahan Lorient demi merebut poin penuh.